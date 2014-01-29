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Şok: Lenovo, Google'ın telefon birimi Motorola'yı satın alıyor (Kesinleşti)

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Şok: Lenovo, Google'ın telefon birimi Motorola'yı satın alıyor (Kesinleşti)

2014 yılının ilk bombası ajanslara düştü: Lenovo, Google'ın telefon birimi Motorola'yı satın almak üzere.

Saygın haber ajanslarından Reuters'ın son dakika ve "özel" etiketiyle yayınladığı haberine göre Çin'in lider elektronik firması Lenovo, Google ile Motorola'nın satın alım anlaşmasında sona yaklaştı. Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan haberde ikili arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiğini ve çok yakın zamanda kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak Lenovo'nın satın alımı nakit para, hisse ve ertelenmiş ödemeler ile finanse edeceğini ve yaklaşık 3 milyar dolara bünyesine katacağını ifade ederken; görüşmeleri Lenovo adına Credit Suisse Group, Google adına ise Lazard Ltd.'nin yaptığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak iletişim kurulan Google, Lenovo, Credit Suisse Group ve Lazard Ltd. Reuters'ın haberi konusunda yorum yapmayı reddettikleri öğrenildi.

Bilgisayar dünyasının lider ismi Çin'li Lenovo'nun, bilgisayar sektöründe elde ettiği başarıları akıllı telefon pazarında da gerçekleştirmek için bazı planlar içerisinde olduğu biliniyordu. Çin'e özel çeşitli çözümler sunmasına rağmen dünyanın diğer ülkelerinde öne çıkacak atılım yapmayan Lenovo'nın ismi bugüne kadar aralarında Blackberry'nin de olduğu birçok isimle anılmıştı.

1984 yılında kurulan Lenovo, bilgisayar pazarında 2005 yılında IBM'in bilgisayar birimini satın alarak elini güçlendirmiş ve pazarda büyük başarılar elde etmesini sağlamıştı.
Google ise Motorola'yı (daha doğrusu Motorola Mobility'yi) Ağustos 2011'de 12,5 milyar dolara satın almıştı. Google'ın bu hamlesinin, Motorola Mobility'nin sahip olduğu güçlü patent portföyünden faydalanmak için yaptığı iddia edilmişti. Motorola Mobility, Google tarafından satın alındığı zaman, koruma altına alınan 17500 adet patent ile onay bekleyen yaklaşık 7000 patente sahipti; ancak satın alımda bu patentlerden 10000 tanesinin imtiyaz hakkı Google'a verilmişti.
Güncelleme: China Daily gazetesi de Lenovo'nın Motorola'yı yaklaşık 2-3 milyar dolara satın aldığı bilgisini okuyucularıyla paylaştı. Satın alımın perşembe günü resmi olarak açıklanacağını belirten gazete, anlaşmanın 10000 adet patenti de kapsadığı bilgisini aktardı.
Güncelleme #2: Reuters ve China Daily'nin haberlerinin yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden Google, resmi olarak satın alımı duyurdu.

Google'ın resmi açıklamasına göre Lenovo, Motorola Mobility'yi toplamda 2,91 milyar dolara satın aldı. Satın alım 2000 adet patent ile Motorola Mobility'nin sahip olduğu marka ve ticari haklarını kapsarken; satın alım ücretinin 660 milyon doları nakit, 750 milyon doları Lenovo'nın adi pay senetleri ile peşin ödenecekken, geri kalan yaklaşık 1,5 milyar dolar ise üç yıllık taahhüt ile ödenecek.

http://www.reuters.com/article/2014/01/29/us-google-lenovo-idUSBREA0S1YN20140129 Yorum Yaz
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redbest 5 yıl en beğenilen
Görseldeki telefon bugüne kadar gördüğüm en şık tasarımlardan biri.
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mehmedaltair 5 yıl
Lan rezil ettiler güzelim firmayı
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Götterfunken 4 yıl
lenovo bi git ya! bir türlü sevemedim şimdi motorolayı mahvedecekler.google'dayken moto x g nexus 6 felan güzeldi...
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fthkn 4 yıl
Bazen böyle haberleri okurken kendimi çok kurumsal ve çok işadamı gibi hissediyorum. Sonra ne alakası var deyip kapatıyorum.
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chtsydn 4 yıl fthkn

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fthkn 5 yıl
Bu siteyi sanki iş adamları takip ediyor. kimin umrunda kimin hangi şirketi satın aldığı. Business haber mi burası?
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darkest earth 5 yıl
Lenovo ideapad kullanıyorum ve cidden güzel bilgisayar. 1300e falan almistim 2 sene oldu hala catir catir kullanıyorum. Hicbi sikinti da yasatmadi bana şimdiye dek.

Telefonlarini da görmek güzel olacak.
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senersongur 5 yıl
O kadar Laptop satan Lenovo ülkemizde neden hala telefon satmıyor acaba?
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nitroture 5 yıl
Yok artik..
ulan Google niye nexus u motorola ile devam etturmedin hala anlamiyorum.
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CertificatedStaff 5 yıl
Elden ele
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doctor5945 5 yıl
Birşeyler yapan genç beyinleride öldürüyorlar bunuda unutmayın intihar etti denilen 3 tane aselsan mühendisini unutmayın f-16 yazılımı üzerinde çalışıyordu onlarda allah rahmet eylesin hepsine.
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widf 5 yıl
laptoplarındaki malzeme kalitesi anlayışını akıllı telefonlarda da sürdürürseler piyasaya yeni bi samsung peydah olmuş anlamına gelecektir.

hazırlayın kendinizi
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Master_Evil 5 yıl
lenovo telefonlar trye gelirse süper olur
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*GameOver* 5 yıl
lenovo'nın en büyük hatası intel ile yol almasıdır intel ile imza attığı her üründe kusur çıkıyor
ama kasa kalitesinin üstüne tanımam
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Woil 5 yıl
Bir iPhone teknoloji dunyasinda tum taslari yerinden oynatti Sony Ericsson dan geriye sadece sony kaldi Nokia satildi Motorola kendini asti ikinciye el Degistiriyor ne diyelim Hayirlisi olsun
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DH Misafiri 5 yıl
google motorolayı 12.4 milyara dolara satın aldı ama
hatırladıgım kadarıyla motorolanın home ofisini 2.35 milyara arrise sattı,bazı fabrikalarını Flextronicse sattı.bilmedigimiz,basına açıklanmayan satışlarda olmuştur
yani 12milyara aldıgı motorolayı parça parça sattı,sanmıyorum ama patentler bedavaya gelmiş olabilir?
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