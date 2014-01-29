Şok: Lenovo, Google'ın telefon birimi Motorola'yı satın alıyor (Kesinleşti)

2014 yılının ilk bombası ajanslara düştü: Lenovo, Google'ın telefon birimi Motorola'yı satın almak üzere.

Saygın haber ajanslarından Reuters'ın son dakika ve "özel" etiketiyle yayınladığı haberine göre Çin'in lider elektronik firması Lenovo, Google ile Motorola'nın satın alım anlaşmasında sona yaklaştı. Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan haberde ikili arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiğini ve çok yakın zamanda kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak Lenovo'nın satın alımı nakit para, hisse ve ertelenmiş ödemeler ile finanse edeceğini ve yaklaşık 3 milyar dolara bünyesine katacağını ifade ederken; görüşmeleri Lenovo adına Credit Suisse Group, Google adına ise Lazard Ltd.'nin yaptığı ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak iletişim kurulan Google, Lenovo, Credit Suisse Group ve Lazard Ltd. Reuters'ın haberi konusunda yorum yapmayı reddettikleri öğrenildi.

Bilgisayar dünyasının lider ismi Çin'li Lenovo'nun, bilgisayar sektöründe elde ettiği başarıları akıllı telefon pazarında da gerçekleştirmek için bazı planlar içerisinde olduğu biliniyordu. Çin'e özel çeşitli çözümler sunmasına rağmen dünyanın diğer ülkelerinde öne çıkacak atılım yapmayan Lenovo'nın ismi bugüne kadar aralarında Blackberry'nin de olduğu birçok isimle anılmıştı.

1984 yılında kurulan Lenovo, bilgisayar pazarında 2005 yılında IBM'in bilgisayar birimini satın alarak elini güçlendirmiş ve pazarda büyük başarılar elde etmesini sağlamıştı.

Google ise Motorola'yı (daha doğrusu Motorola Mobility'yi) Ağustos 2011'de 12,5 milyar dolara satın almıştı. Google'ın bu hamlesinin, Motorola Mobility'nin sahip olduğu güçlü patent portföyünden faydalanmak için yaptığı iddia edilmişti. Motorola Mobility, Google tarafından satın alındığı zaman, koruma altına alınan 17500 adet patent ile onay bekleyen yaklaşık 7000 patente sahipti; ancak satın alımda bu patentlerden 10000 tanesinin imtiyaz hakkı Google'a verilmişti.

Güncelleme: China Daily gazetesi de Lenovo'nın Motorola'yı yaklaşık 2-3 milyar dolara satın aldığı bilgisini okuyucularıyla paylaştı. Satın alımın perşembe günü resmi olarak açıklanacağını belirten gazete, anlaşmanın 10000 adet patenti de kapsadığı bilgisini aktardı.

Güncelleme #2: Reuters ve China Daily'nin haberlerinin yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden Google, resmi olarak satın alımı duyurdu.





Google'ın resmi açıklamasına göre Lenovo, Motorola Mobility'yi toplamda 2,91 milyar dolara satın aldı. Satın alım 2000 adet patent ile Motorola Mobility'nin sahip olduğu marka ve ticari haklarını kapsarken; satın alım ücretinin 660 milyon doları nakit, 750 milyon doları Lenovo'nın adi pay senetleri ile peşin ödenecekken, geri kalan yaklaşık 1,5 milyar dolar ise üç yıllık taahhüt ile ödenecek.

http://www.reuters.com/article/2014/01/29/us-google-lenovo-idUSBREA0S1YN20140129