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Son Windows 10 güncellemesi Destiny 2 oyununda performans kaybı oluşturdu

1 Mart itibariyle indirmeye sunulan KB4482887 güncellemesini kurduysanız özellikle Destiny gibi belirli oyunlarda grafik ve fare performansı kaybı yaşıyor olabilirsiniz.
2 ay
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1
13
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Microsoft’un başı güncelleme problemlerinden bir türlü kurtulmuyor. Büyük Ekim güncellemesini defalarca geri çekip yeniden indirmeye sunmak zorunda kalan Microsoft’un Mart güncellemesi de sıkıntılı.

Oyuncuları etkiliyor

1 Mart itibariyle indirmeye sunulan KB4482887 güncellemesinin bazı oyunlarda grafik performansını ve fare performansını düşürdüğü şikayetleri dile gelmeye başlamıştı. Özellikle Destiny 2 oyununa şikayetler odaklanıyordu. Microsoft konuya açıklık getirdi.

Ayrıca Bkz. "Vivo’dan giriş seviyesi Y91i"

Güncellemenin performansta bir düşüşe sebebiyet verdiğini doğrulayan Microsoft bir sonraki güncellemede bunu gidereceklerini açıkladı. Bununla birlikte hangi oyunların bundan etkilendiği açıklanmadı. Şimdilik Destiny 2 biliniyor.

Mevcut güncellemeyi geri çekme gibi bir durum söz konusu değil ancak oyuncular dilerse güncellemeyi kaldırabilir. Oyun tarafıyla ilgilenmeyenler için güncelleme bir sorun oluşturmuyor.

 

https://www.techpowerup.com/253427/microsoft-confirms-latest-windows-10-update-may-decrease-performance-in-certain-gaming-scenarios Yorum Yaz
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carloska 2 ay
windows 10 un (varsa) sevilen özelliklerinini windows 7 ye ekleyip windows 11 çıkarın ikisinden de çok satar..
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DH Misafiri 2 ay
dona sarkar gibi bir beceriksize iş verirsen olacağı bu kadın çalışmaktan çok selfie paylaşıyor.
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Infinitum 2 ay
Takip yazılımlarının kullandığı sistem kaynağını bir yerde tutman gerek Microsoft'çuğum
Yoksa PC'yi kullanıp veri sağlayamayacağız sana bu gidişle.
En azından ebıl gibi çaktırmadan yap.
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Babblebabble 2 ay
Regeditten ufak bir ayarla tamamen durdurabiliyorsunuz beyler.Arada bir sağ aşağıda "Çogönemli güncellemeler var :( " uyarı ikonuyla görünüyor, sonra gidiyor yine.
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alemburda34 2 ay
Yeni windows güncellemesiyle artık güncellemeler sadece 7 günlüğüne durdurulabilecek. Ayrıca pcnin hangi saatlerde etkin olduğunu girdiğiniz taktirde o saatler dışında güncellemeyi uygulayacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mutlak.Sıfır 2 ay
Bu çok saçma bir durum illaki oynayan insanlar vardır düzeltilmesi gerekli.
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ElektronikPrenses 2 ay yeni yorumcu
Ya Destiny mi kaldı. Düşşe nolur düşmese nolur başka oyun mu kalmadı
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MHEC 2 ay
Windows 10 başlı başına bir hata zaten. Benim yazıcıyı da ne kadar driver yüklersem yükleyeyim görmüyor, güncellemeden önce düzgün çalışıyordu çalışan şeyi bozdular.
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qoqoCAN 2 ay
GTX 1070 ekran kartı için en iyi driver 390.77( son driverı kurunca dota 2 de fps 60 a kadar düşüyor Laptop MSI GE73vr 7rf) ... ancak Windows 10 durmadan 399.01 indirip duruyor :D denemediğim şey kalmadı. Sen ne yaparsan yap o indirip kuruyor.
Yani, Windows 10 bu. Yapar ^^
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Böyle Buyurdu zerdüst 2 ay qoqoCAN
Bende de 80/90 larda olan fps bir anda 50/60 lara çakıldı. Bir güncelleme geldi pc açılışı bile en az 20snye uzadı HDD ile. Çözünürlük değerleri neydi aceba?,
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fhrstw 2 ay qoqoCAN
Hepsi bir tüketeci tek pek adil olmamış.
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