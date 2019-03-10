Son Windows 10 güncellemesi Destiny 2 oyununda performans kaybı oluşturdu

Son dönemde Microsoft’un başı güncelleme problemlerinden bir türlü kurtulmuyor. Büyük Ekim güncellemesini defalarca geri çekip yeniden indirmeye sunmak zorunda kalan Microsoft’un Mart güncellemesi de sıkıntılı.

Oyuncuları etkiliyor

1 Mart itibariyle indirmeye sunulan KB4482887 güncellemesinin bazı oyunlarda grafik performansını ve fare performansını düşürdüğü şikayetleri dile gelmeye başlamıştı. Özellikle Destiny 2 oyununa şikayetler odaklanıyordu. Microsoft konuya açıklık getirdi.

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Güncellemenin performansta bir düşüşe sebebiyet verdiğini doğrulayan Microsoft bir sonraki güncellemede bunu gidereceklerini açıkladı. Bununla birlikte hangi oyunların bundan etkilendiği açıklanmadı. Şimdilik Destiny 2 biliniyor.

Mevcut güncellemeyi geri çekme gibi bir durum söz konusu değil ancak oyuncular dilerse güncellemeyi kaldırabilir. Oyun tarafıyla ilgilenmeyenler için güncelleme bir sorun oluşturmuyor.