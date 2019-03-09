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Vivo’dan giriş seviyesi Y91i

Çentikli ekran tasarımı, 4000mAh kapasiteli batarya, Helio P22 yonga seti uygun bir fiyata tüketiciler ile buluşacak. Vivo Y91i özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vivo’nun alt seviye segmente odaklandığı Y serisi akıllı telefonlar genişlemeye devam ediyor. Son olarak 100$ seviyesine yaklaşan Vivo Y91i akıllı telefon modeli duyuruldu.

Vivo Y91i özellikleri ve fiyatı

6.22 inçlik ekranında 1540x720 piksel çözünürlük sunan Vivo Y91i modeli su damlası çentiği ile segmentinde agresif bir ekran-kasa oranına ulaşmış. Bununla birlikte parmak izi okuyucudan fedakârlık yapılmış.

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12nm sürecindeki 8 çekirdekli MediaTek Helio P22 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 2GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçeneklerine yer verilmiş.

Arka kısmında 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde yüz tanıma yapabilen bir kamera bulunuyor. 4030mAh kapasiteli batarya uzun kullanım sürelerine imza atacak. Kutudan Android 8.1 Oreo ile çıkan telefonun 16GB kapasiteli versiyonu 114$, 32GB kapasiteli versiyonu ise 121$ olarak satışa sunulacak.

 

https://www.gizmochina.com/2019/03/08/vivo-hits-the-low-end-market-with-the-sleek-vivo-y91i-priced-at-rs-7990-114/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkhair 2 ay
Fiyatına göre parmak izi hariç başarılı bir cihaz
Zaten bu fiyatlara cihaz alıyorsan s10 performansı beklememek gerekir.
Biz f/p cihazlarını eksikleri olsa da seviyoruz ❤❤
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Fenomenon 2 ay
fiyatı çok agresif olmuş cidden. bataryası iyi. parmak izi okuyucu olmaması bence büyük eksiklik.
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