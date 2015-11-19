Son dönemin en popüler kalemi parçalarına ayrıldı

Teknolojiyi yakında takip eden kişilerin hemen anladığı üzere bu kalem isminde de açıkça geçtiği üzere Apple Pencil. Apple'ın iPad Pro ile beraber tanıttığı stylus kalem modeli, detaylarına burada yer verdiğimiz iPad Pro sonrası iFixit tarafından parçalarına ayrıldı.

Apple Pencil, iFixit ekibi tarafından tam 12 adımda açıldı ve 10 üzerinden 1 puan alarak tamirinin neredeyse imkansız olduğu cihazlar arasında yerleşti. Apple tarafından açılıp tamir edilmesi için tasarlanmadığı için kesilerek içine ulaşılan Pencil, tek olumlu yorumu önemli bir detay olarak ucu ile başlık bölümlerinin yıpranma ve kaybolma durumlarına karşı değiştirilebiliyor olmasıyla aldı. Bildiğiniz gibi stlus kalemlerin uçları uzun kullanımlar sonucunda bozulabiliyor ve bu neden ayrı uçlar ile güncellenmesi büyük önem taşıyor. Apple kalemin kutusunda bir adet yedek uç veriyor.

Apple Pencil olumsuz olaraksa 12 saat çalışma süresi sunabilen 0.329 Wh gücündeki şarj edilebilir lithium-ion bataryanın değiştirilemiyor ve plastik ile metal bağlantıların parçalanmadan iç bileşenlerin çıkartılamıyor olması yorumlarını aldı. Kalemin bataryasının değiştirilemiyor olması aynı zamanda bir süre sonra bataryada bir sorun olursa kalemin işlevsiz kalması anlamına geliyor ve bu tarz batarya sorunları belirli bir çalışma saati sonrasında yaşanabiliyor.

Oldukça ince gövdesine yerleştirilen katlamış anakart içerisinde ST Microelectronics 32-bit ARM-tabanlı Cortex-M3 mikrokontrolcü ve Qualcomm Bluetooth 4.1 çipi gibi bileşenler bulunan Apple Pencil, bildiğiniz üzere ülkemizde tam 380 TL fiyat etiketiye satılıyor. iPad Pro ise 3000 TL'den başlıyor.

iFixit'in Apple Pencil için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini aşağıda takip edebilirsiniz.

https://www.ifixit.com/Teardown/Apple+Pencil+Teardown/52955?utm_medium=email&utm_campaign=Apple+Pencil+teardown&utm_content=Apple+Pencil+teardown+CID_222022237d6b4f225e50d622391528b0&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Apple%20Pencil