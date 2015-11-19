Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Son dönemin en popüler kalemi parçalarına ayrıldı

Son dönemde teknoloji dünyasının konuştuğu önemli bir kalem modeli bulunuyor. İşte kendi alanında devrim yaratmayan bu ürün iFixit tarafından ciddi anlamda parçalarına ayrıldı.
3 yıl
4,4b
1
10
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son dönemin en popüler kalemi parçalarına ayrıldı

Teknolojiyi yakında takip eden kişilerin hemen anladığı üzere bu kalem isminde de açıkça geçtiği üzere Apple Pencil. Apple'ın iPad Pro ile beraber tanıttığı stylus kalem modeli, detaylarına burada yer verdiğimiz iPad Pro sonrası iFixit tarafından parçalarına ayrıldı.
Apple Pencil, iFixit ekibi tarafından tam 12 adımda açıldı ve 10 üzerinden 1 puan alarak tamirinin neredeyse imkansız olduğu cihazlar arasında yerleşti. Apple tarafından açılıp tamir edilmesi için tasarlanmadığı için kesilerek içine ulaşılan Pencil, tek olumlu yorumu önemli bir detay olarak ucu ile başlık bölümlerinin yıpranma ve kaybolma durumlarına karşı değiştirilebiliyor olmasıyla aldı. Bildiğiniz gibi stlus kalemlerin uçları uzun kullanımlar sonucunda bozulabiliyor ve bu neden ayrı uçlar ile güncellenmesi büyük önem taşıyor. Apple kalemin kutusunda bir adet yedek uç veriyor.
Apple Pencil olumsuz olaraksa 12 saat çalışma süresi sunabilen 0.329 Wh gücündeki şarj edilebilir lithium-ion bataryanın değiştirilemiyor ve plastik ile metal bağlantıların parçalanmadan iç bileşenlerin çıkartılamıyor olması yorumlarını aldı. Kalemin bataryasının değiştirilemiyor olması aynı zamanda bir süre sonra bataryada bir sorun olursa kalemin işlevsiz kalması anlamına geliyor ve bu tarz batarya sorunları belirli bir çalışma saati sonrasında yaşanabiliyor.
Oldukça ince gövdesine yerleştirilen katlamış anakart içerisinde ST Microelectronics 32-bit ARM-tabanlı Cortex-M3 mikrokontrolcü ve Qualcomm Bluetooth 4.1 çipi gibi bileşenler bulunan Apple Pencil, bildiğiniz üzere ülkemizde tam 380 TL fiyat etiketiye satılıyor. iPad Pro ise 3000 TL'den başlıyor.
iFixit'in Apple Pencil için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini aşağıda takip edebilirsiniz. 
Son dönemin en popüler kalemi parçalarına ayrıldı
 

https://www.ifixit.com/Teardown/Apple+Pencil+Teardown/52955?utm_medium=email&utm_campaign=Apple+Pencil+teardown&utm_content=Apple+Pencil+teardown+CID_222022237d6b4f225e50d622391528b0&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Apple%20Pencil Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
trkarapanda123asd 3 yıl en beğenilen
Apple ın milleti yolmak için yapılmış kalemi
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 3 yıl
şaka gibi bir cihaz
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
meego 3 yıl
şimdi bunu alıp çocugun eline verip resim çiz derler...
Profesyonel ürünleri bizim ülkemizde herkes kullandığı için hiçbir zaman gerçek amacına yönelik kullanılmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
zaten içi bir açılsa bir daha birleştiremezler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.rkan 3 yıl
LttleHedgehog
Neredeyse sifir gecikmesi var. Zilyon tane SP4 iPad Pro incelemesi izledim, herkes Apple Pencilin daha iyi oldugunu soyluyor. Cizerler icin harika bir stylus.

Çizerler için ideal bir kalem değil sadece standart kullanıcının işini görür basınç duyarlılığı tarafında Surface Pro ile aralarında çok büyük farklar var, bir çizer olarak kimsenin üretkenlik için SP yerine iPad Pro'yu tercih edeceğini düşünmüyorum ayrıca yazılım tarafında da SP fersah fersah önde eğer söz konusunu profesyonel iş üretmekse. Gecikme tarafında fikrim yok ama şimdiye dek SP'de herhangibir sorun görmedim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpesifikBrush 3 yıl
Neredeyse sifir gecikmesi var. Zilyon tane SP4 iPad Pro incelemesi izledim, herkes Apple Pencil'in daha iyi oldugunu soyluyor. Cizerler icin harika bir stylus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyDestroyeD 3 yıl
kutu açılımı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 3 yıl
şaka gibi bir cihaz
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ersin ÇAKI 3 yıl
Çizim yapmaktan başka hiçbir işe yaramayan ve çizimi yapabilmek için de şarja ihtiyaç duyan bu gereksiz pahalı bir kalemi haber yaptıkça geliştiricinin mötü kalkmaya devam edecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crashlone 3 yıl
Kutu açılımını ilk sizde görmeyi isteriz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trkarapanda123asd 3 yıl en beğenilen
Apple ın milleti yolmak için yapılmış kalemi
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beter.böcek 3 yıl
calisma suresi oldukca kisa,tabi ipad in calisma normlarina sadik kalinarak da bu sekilde tasarlanmis olmasi muhtemel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4440 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ifixit, stylus ve
4 etiket daha pencil iPad Apple Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dijital Perde : Yerli animasyon Pırdino ve vizyona girecek diğer filmler 3 yıl LG V10 kutu açma videosu ve boyut karşılaştırması 3 yıl LG V10 ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar 3 yıl Vestel Venus V3 akıllı telefon inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim