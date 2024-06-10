Malezya, Türkiye’den en az 3 MİLGEM korvet alacak

Malezya’ya 3 MİLGEM korvet satışı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda gerçekleşen törene üst düzey yetkililer katıldı. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Mutabakat Zaptı imza ve kabul mektubu takdim töreni kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında “Önümüzdeki dönemde Malezya gibi dost ve müttefik ülkeler ile ortak geliştirme ve üretim, teknoloji transferi ve kazan-kazan modeli yaklaşımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz. Türkiye’nin Yeni Yüzyılında, savunma sanayii alanında sahip olduğumuz teknolojilerimizi, bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı dost ve kardeş ülkeler ile birlikte paylaşarak, hep beraber gelişeceğiz.” dedi.
Yapılan anlaşma kapsamında ana yüklenicisinin STM olduğu Kraliyet Malezya Donanması'nın gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan üç gemi Türkiye'de inşa edilecek. Gemilerin özelleştirilmesi sırasında ise HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN olmak üzere bir dizi Türk Savunma Sanayii firmasının ürünleri kullanılacak.
Malezya, LMS Batch-2 korvet tedarik programı kapsamında 3'ü kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplamda 8 savaş gemisi satın almayı hedefliyor. İlk geminin 2027’ye kadar teslim edilmesi öngörülüyor. Öte yandan MİLGEM ADA Sınıfı Korvetler’in ihracat başarısı devam ediyor. Daha önce Pakistan’a dört adet, Ukrayna’ya ise iki adet korvet tedarik edilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.