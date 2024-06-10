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    Anlık Bildirim

    Malezya, Türkiye’den en az 3 MİLGEM korvet alacak

    Malezya, korvet tedarik programı LMS Batch-2 kapsamında Türkiye'yi seçmişti. Bugün ise Türkiye ile Malezya arasında 3 MİLGEM korvet savaş gemisini içeren anlaşmaya imzalar atıldı.
    Malezya, Türkiye’den en az 3 MİLGEM korvet alacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın sonlarında Malezya, korvet tedarik programı LMS Batch-2 kapsamında Türkiye'yi seçmişti. Bugün yapılan açıklamaya göre iki ülke arasında “Savunma Ürünleri Tedarikine İlişkin G2G Mutabakat Muhtırası İmza Töreni” ve Kraliyet Malezya Donanması için tedarik edilecek “Kıyı Görev Gemisi (LMS) Batch 2 Projesi Kabul Mektubu (LoA) Teslim Töreni” gerçekleştirildi. Türkiye, bu bağlamda Malezya için 3 MİLGEM Korvet savaş gemisi inşa edecek.

    Malezya’ya 3 MİLGEM korvet satışı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda gerçekleşen törene üst düzey yetkililer katıldı. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Mutabakat Zaptı imza ve kabul mektubu takdim töreni kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında “Önümüzdeki dönemde Malezya gibi dost ve müttefik ülkeler ile ortak geliştirme ve üretim, teknoloji transferi ve kazan-kazan modeli yaklaşımlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz. Türkiye’nin Yeni Yüzyılında, savunma sanayii alanında sahip olduğumuz teknolojilerimizi, bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı dost ve kardeş ülkeler ile birlikte paylaşarak, hep beraber gelişeceğiz.” dedi.

    Yapılan anlaşma kapsamında ana yüklenicisinin STM olduğu Kraliyet Malezya Donanması'nın gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan üç gemi Türkiye'de inşa edilecek. Gemilerin özelleştirilmesi sırasında ise HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN olmak üzere bir dizi Türk Savunma Sanayii firmasının ürünleri kullanılacak.

    Malezya, LMS Batch-2 korvet tedarik programı kapsamında 3'ü kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplamda 8 savaş gemisi satın almayı hedefliyor. İlk geminin 2027’ye kadar teslim edilmesi öngörülüyor. Öte yandan MİLGEM ADA Sınıfı Korvetler’in ihracat başarısı devam ediyor. Daha önce Pakistan’a dört adet, Ukrayna’ya ise iki adet korvet tedarik edilmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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