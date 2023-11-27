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    Kanada ambargo uyguladı, yerlisi geliştirildi: Türkiye'nin ilk yerli helikopter yakalama sistemi KUŞKAPANI!

    Kanada'nın ambargo uyguladığı Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi'nin yerli versiyonu üretildi. İlk yerli helikopter yakalama sistemi KUŞKAPANI'ın kabul testi tamamlandı.
    Türkiye'nin ilk yerli helikopter yakalama sistemi KUŞKAPANI hazır Tam Boyutta Gör
    STM ve Altınay tarafından geliştirilen yerli ve milli KUŞKAPANI'nın kabul testleri tamamlandı. KUŞKAPANI (Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi)'nın geliştirilme öyküsü ve sistemin özellikleri hakkında bilgiler haberimizde.

    Ambargonun ardından iki yıl içinde yerlisi geliştirildi

    Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinde kullanılmak üzere Kanada’dan ithal edilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi’ne Kanada ambargo uyguladı. Ambargonun ardından 2021 yılında söz konusu teknolojinin yerli versiyonunun geliştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), STM ve Altınay arasında proje anlaşması imzalanmıştı.

    TCG İstanbul'a entegre edildi

    Teknik çalışmalar ve tasarım faaliyetleri sonunda Mart 2022'de üretim faaliyetlerine başlanan yerli sistem, Eylül 2022’de ilk kez çalıştırıldı ve Aralık 2022’de de fabrika kabul testleri gerçekleştirildi. Nisan 2023’te teslimatı gerçekleştirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi'nin, STM’nin ana yüklenicisi olduğu, ilk milli fırkateyn TCG İSTANBUL (F-515) üzerinde kurulumu ve entegrasyonu STM-ALTINAY Savunma ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı koordinasyonuyla başarı ile gerçekleştirildi. Sistemin liman kabul testleri de SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcilerinin eşliğinde başarı ile tamamlandı.

    Türkiye'nin ilk yerli helikopter yakalama sistemi KUŞKAPANI hazır Tam Boyutta Gör

    KUŞKAPANI ile iniş yapıldı

    Projede bugün gelinen noktada milli Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi KUŞKAPANI'nın deniz kabul testleri gerçekleştirildi. Sistemde helikopterlerin gemilere güvenli şekilde inmesini, sabitlenmesini ve hangara çekilmesini sağlayacak donanımlar bulunuyor. Test amacıyla SH-70 Sea Hawk helikopterinin güvenli şekilde Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'a inişini sağladı. İniş operasyonu sonrasında helikopter emniyete alındı ve hangarlama operasyonu gerçekleştirildi. Testler kapsamında SH-70 Sea Hawk helikopter birden çok kez iniş gerçekleştirdi ve KUŞKAPANI tarafından yakalandı. KUŞKAPANI sistemi kullanılarak yapılan ilk helikopter iniş operasyonlarını Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Deniz Yüzbaşı Hatice Yeşiltaş gerçekleştirdi.

    Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi ne işe yarar?

    Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, helikopterlerin gemiye güvenle inmesini, sabitlenmesini emniyete alınmasını, hangara çekilmesini, hangardan platforma alınmasını ve helikopterin emniyetli bir şekilde kalkışını sağlayacak donanımlara sahip bulunuyor. Kameralar ve helikoptere monte edilmiş lazer sistemi gibi alt bileşenlerden yararlanılan sistemde, görüntü işleme ile helikopterin konumu anlık olarak hesaplanıyor. Hesaplanan bu veriler çabuk yakalama aracını doğru konumda tutarken, aynı zamanda helikopterin doğru bir açıda tutulmasını sağlayan pilot konum ışıklarına komut ederek helikopter platformunda belirli bir alana iniş yapmasını sağlıyor. Helikopter gemi güvertesine iner inmez çabuk yakalama aracı pençesi ani bir hareketle helikopteri yakalıyarak emniyete alıyor. Bu sayede helikopter gemi güvertesine çabuk yakalama arabası vasıtasıyla iştiraklenerek emniyete alınmış oluyor. Tüm bu işlemler sırasında iniş alanında herhangi bir personel bulunmasına da gerek kalmıyor. Tek personel kontrol noktasından güvenli bir şekilde süreci yürütebiliyor.

    Yeni gemilere entegre edilecek

    İlk olarak TCG İstanbul’a entegre edilen KUŞKAPANI, envantere girecek yeni gemilerde de yerini alacak. Milli gemilerdeki yerlilik oranını artıracak ve savunma sanayisinin ihracat kalemleri arasına katılacak.

    KUŞKAPANI hakkında açıklamalarda bulunan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları söyledi:

    “Güçlü yerli ekosistemimiz ile ambargoya konu olan kritik bir sistemi daha yerlileştirerek Türk savunmasına kazandırdık. Altınay Savunma ile geliştirdiğimiz Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi sayesinde hem önemli bir kabiliyet kazandık hem de bu alandaki yurt dışı bağımlılığımızı bitirmiş olduk. Çok kısa bir sürede hazır hale getirilen yerli sistemimizi ilk olarak TCG İSTANBUL'a entegre ettik. Bundan sonra da Türk Deniz Kuvvetlerimizin gemilerinde ve yurt dışında yürüttüğümüz su üstü ihracat projelerimizde yerli Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi'mizden faydalanabileceğiz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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