Son on yılın yöneticisi Steve Jobs, iPad etkinliğinde olacak mı ?

Geçmiş senelerde olduğu gibi sağlık sorunları nedeniyle Apple'daki çalışmalarından bir süreliğine ayrılarak koltuğunu Tim Cook'a bırakan Steve Jobs, bu akşam Türkiye saatiyle 20:00'de düzenlenecek iPad etkinliğinde boy gösterebilir.

Konuyla ilgili olarak İtalyan setteB.IT sitesi, Steve Jobs'un bu akşamki etkinliğe büyük olasılıkla katılacağını ve yeni iPad'i tıpkı geçen sene olduğu gibi ellerinde tutarak dünyaya sergileyeceğini belirtti. Amerikanın önemli yayın organlarından Wall Street Journal ise konuyla ilgili yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde Steve Jobs'un iPad etkinliğine katılmayı düşündüğünü, kısa süreliğine de olsa Apple'ın diğer tepe yöneticileriyle sahnede boy göstereceğini iddia etti.

Steve Jobs'un açılışı yapmaması durumunda etkinliğin Apple'ın sevilen ve komik diğer bir ismi Phil Schiller tarafından açılması muhtemel görünüyor.

Bu arada, The Telegraph son 10 yılın yöneticisi Steve Jobs'a 2009 yılından Büyük Krallığın önemli ödüllerinden olan Şövalyalık Nişanının verilmesi planlandığını ancak Jobs'un adaylığının İngiltere'nin başbakanı Gordon Brown tarafından engellendiğini yazdı.