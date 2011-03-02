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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Son on yılın yöneticisi Steve Jobs, iPad etkinliğinde olacak mı ?

8 yıl
10,1b
1
18
iPad
Shady
Haber Editörü
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Geçmiş senelerde olduğu gibi sağlık sorunları nedeniyle Apple'daki çalışmalarından bir süreliğine ayrılarak koltuğunu Tim Cook'a bırakan Steve Jobs, bu akşam Türkiye saatiyle 20:00'de düzenlenecek iPad etkinliğinde boy gösterebilir.

Konuyla ilgili olarak İtalyan  setteB.IT sitesi, Steve Jobs'un bu akşamki etkinliğe büyük olasılıkla katılacağını ve yeni iPad'i tıpkı geçen sene olduğu gibi ellerinde tutarak dünyaya sergileyeceğini belirtti. Amerikanın önemli yayın organlarından Wall Street Journal ise konuyla ilgili yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde Steve Jobs'un iPad etkinliğine katılmayı düşündüğünü, kısa süreliğine de olsa Apple'ın diğer tepe yöneticileriyle sahnede boy göstereceğini iddia etti.

Steve Jobs'un açılışı yapmaması durumunda etkinliğin Apple'ın sevilen ve komik diğer bir ismi Phil Schiller tarafından açılması muhtemel görünüyor.

Bu arada, The Telegraph son 10 yılın yöneticisi Steve Jobs'a 2009 yılından Büyük Krallığın önemli ödüllerinden olan Şövalyalık Nişanının verilmesi planlandığını ancak Jobs'un adaylığının İngiltere'nin başbakanı Gordon Brown tarafından engellendiğini yazdı.


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DH Misafiri 7 yıl
Steve jobs olsa ne olur,olmasa ne olur?önemli olan iyi bir ürün tanıtmak.eğer ipad 2de de retina ekran olmazsa para verilmez.ayrıca ekran 16:9 olmalı.sanki steve jobs olsa farklı bir ürün tanıtacaklar.bu ne ya bu apple fanboyları steve jobsa tapıyorlar heralde.
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gduman 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Steve jobs olsa ne olur,olmasa ne olur?önemli olan iyi bir ürün tanıtmak.eğer ipad 2de de retina ekran olmazsa para verilmez.ayrıca ekran 16:9 olmalı.sanki steve jobs olsa farklı bir ürün tanıtacaklar.bu ne ya bu apple fanboyları steve jobsa tapıyorlar heralde.

ipad 2 çıkalı çok oldu biliyo musun ve retine ekran yok



günaydınnnnn

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DH Misafiri 8 yıl
20:00 apple sitesinden canlı izleyebilirsin
Ben sitesinde göremedim link atabilirmisin
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prank31 8 yıl
20:00 apple sitesinden canlı izleyebilirsin
Ben sitesinde göremedim link atabilirmisin
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whtswrongstupid 8 yıl
Siyah kazak mavi jeanli birini gormezsem izlemem :)
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Fatz 8 yıl
Diger konuda bir arkadas soyle yorum yapmis:

Bence sunumu Steve Jobs yapmıyacak ama iPad 2 Facetime ile Steve jobs'a bağlanacaklar...

Bu sekilde katilir belki.
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Canzz 8 yıl

Fatz

Diger konuda bir arkadas soyle yorum yapmis:

Bence sunumu Steve Jobs yapmıyacak ama iPad 2 Facetime ile Steve jobs'a bağlanacaklar...

Bu sekilde katilir belki.


Benim o müneccim

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gkocer 8 yıl
Steve jobsun sunumlari bile yeter. Gercekten cok iyi sunum yapiyor adam. Umarim ipad2 yide steve jobs tanitir.
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Witcher3 8 yıl
Steve ilsada olmasada benim gibi ipad almayi dusunenler icin heyecan dolu geeri sayim basladi
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fatih_h 8 yıl
insallah steve sapa sağlam çıkar
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DH Misafiri 8 yıl
bence çok güzel bişe herkese lazım
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MrPerFormance 8 yıl
Üzerinde yine aynı giysilerlemi çıkacak mış?
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lordrdley 8 yıl
hahahahahha fimeral beni güldürdün allah senide güldürsün :)
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onboardx 8 yıl
apple ı batmaktan kurtaran adam.bu adamı takdir ediyorum cidden
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