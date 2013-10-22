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Sonunda beklenen oldu, Instagram Windows Phone platformu için resmen duyuruldu

5 yıl
563
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14
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sonunda beklenen oldu, Instagram Windows Phone platformu için resmen duyuruldu
Mobil dünyanın en popüler fotoğraf servisi Instagram, bildiğiniz gibi Windows Phone sahipleri tarafından uzun zamandır bekleniyor. iOS ve Android tarafında yer almasına rağmen bir türlü Windows'a gelmeyen uygulama, bugün düzenlenen Nokia etkinliği kapsamında sonunda beklenen atağı gerçekleştirdi.

Stephen Elop tarafından yapılan sunumda Instagram CEO'su Kevin Systrom'un onayıyla açıklanan ve önümüzdeki hafta içerisinde kullanıma sunulacağı belirtilen Instagram, Windows Phone platformunun uygulama tarafındaki önemli bir eksikliğini ortadan kaldırmış olacak ve kullanıcıları 6tag gibi resmi olmayan diğer uygulamalardan kurtaracak.


http://www.engadget.com/2013/10/22/windows-phone-8-instagram/ Yorum Yaz
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LasciateSperanza 5 yıl
Geldi mi?
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e-Militarist 5 yıl LasciateSperanza
LasciateSperanza
Geldi mi?


Geldi.
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e-Militarist 5 yıl
instagram.com/...

Yayınlanmak üzere...

Edit: Yayınlandı. Ağlıyorum şu an.
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shadowtr 5 yıl

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Nokia Specialist 5 yıl e-Militarist
e-Militarist
instagram.com/...

Yayınlanmak üzere...

Edit: Yayınlandı. Ağlıyorum şu an.

EVDE ŞAMPANYALARI PATLATTIK PART HARD YAPIYORUZ WİNDOWS PHONECU ARKADAŞLARLA


(ciddiyim)
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
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CamScanner
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Nokia Camera
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Papyrus
PicFeed
Plex (Plex Systems)
SophieLensHD
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eP_362 5 yıl
Yayınlanacakların tam listesi: blogs.windows.com/...
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Basteryus 5 yıl
Rahatlamışsınızdır artık heralde


instagramda instagram, instagramda instagram,instagramda instagram, instagramda instagram,instagramda instagram, instagramda instagram...
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