Sonunda beklenen oldu, Instagram Windows Phone platformu için resmen duyuruldu

Mobil dünyanın en popüler fotoğraf servisi Instagram, bildiğiniz gibi Windows Phone sahipleri tarafından uzun zamandır bekleniyor. iOS ve Android tarafında yer almasına rağmen bir türlü Windows'a gelmeyen uygulama, bugün düzenlenen Nokia etkinliği kapsamında sonunda beklenen atağı gerçekleştirdi.





Stephen Elop tarafından yapılan sunumda Instagram CEO'su Kevin Systrom'un onayıyla açıklanan ve önümüzdeki hafta içerisinde kullanıma sunulacağı belirtilen Instagram, Windows Phone platformunun uygulama tarafındaki önemli bir eksikliğini ortadan kaldırmış olacak ve kullanıcıları 6tag gibi resmi olmayan diğer uygulamalardan kurtaracak.





http://www.engadget.com/2013/10/22/windows-phone-8-instagram/