Sony, 2012 içerisinde PS Vita'nın fiyatlandırmasında herhangi bir indirime gitmeyi düşünmüyor

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Sony'nin yüksek fiyatlandırması nedeniyle pek çok kullanıcıya hitap edemeyen PS Vita'nın bu yıl içerisinde fiyat konusunda herhangi bir indirime gitmeyeceği açıklandı.
Konuyla ilgili olarak Eurogamer'a konuşan Sony Worldwide Studios Başkanı Shuhei Yoshida, mühendislerin üretim maliyetlerini düşürmek adına çalışmalarının devam ettiğini, ancak bu yılın fiyat indirimi için erken olduğunu belirtti. Sony'nin önceliğinin PS Vita için kullanılabilir içeriği arttırmak olduğunu dile getiren Yoshida, bu yönde oyun yelpazesini farklı kategorilerde geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Yoshida'nın belirttiği gibi PSOne Classics, PS Mobile ve pek çok yeni yapım tanıtan Sony'nin müşterilerini memnun etmesi için oyun yelpazesini olabildiğince genişletmesi gerekiyor.
Sony, fiyatlandırma politikası konusunda bu yıl için pek değişikliğe gidecek gibi görünmese de bu konudaki düşüncelerini değiştirip değiştirmeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.eurogamer.net/articles/2012-08-16-sony-engineers-working-on-ps-vita-cost-reduction-for-post-2012-price-cut Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada 5 senedir konsol bölümündeyim.Karakanarya nickli üyenin ismini hiç duymadım.
psp Türkiyeye geldiğinde büyük bir zevkle almıştım ardından nintendo ds terfi ettim ondanda sıkıldıktan sonra 10 tane,tanesi 100 tl olmak üzere oyunlarıyla küçük yiğenime vermiştim el konsolları kullanışlı uzun ömürlü aletler değil bence.
Burada fanatikler sorun oluyor, rezillik ötesi, kimseye bişe anlatamazsınız. Yukarda örnek, herif hızını alamamış, alınmaz diyenden konsol nüfus cüzdanlarını istiyor.
Paşam sen emirlerini toplu halde yaz, ben şöförle yolluyorum.
Çok iyi bir teknoloji ile çok güçlü bir el konsolu hazırladılar. Ancak eksik olan neydi diye bakıldığında oyun bakımından çok olmasada zengindi hala destek geliyor.
Gerçekten Sony'nin başarısı kutlanmalı özellikle Vita gibi bir konsol ele alındığında belki hakediyor belkide o fiyat az bile o tür bir konsol için ancak, özellikle el konsolları konusunda uzman rakipleri bol olan bir pazar bu özellikle satış rekortmeni olan Nintendo, ve hitap ettiği kesim insanların o tarafa yönelmesi gerçekten Vita'nın zararına oldu belki Vita daha da güçlü(zaten fazlasıyla güçlü)daha destekli ve uygun fiyat kategorisiyle bu sene yada 2013 için çıkmış olsaydı Sony zarar ediyor olmazdı belkide... ?
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