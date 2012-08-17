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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, 2012 içerisinde PS Vita'nın fiyatlandırmasında herhangi bir indirime gitmeyi düşünmüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony'nin yüksek fiyatlandırması nedeniyle pek çok kullanıcıya hitap edemeyen PS Vita'nın bu yıl içerisinde fiyat konusunda herhangi bir indirime gitmeyeceği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Eurogamer'a konuşan Sony Worldwide Studios Başkanı Shuhei Yoshida, mühendislerin üretim maliyetlerini düşürmek adına çalışmalarının devam ettiğini, ancak bu yılın fiyat indirimi için erken olduğunu belirtti. Sony'nin önceliğinin PS Vita için kullanılabilir içeriği arttırmak olduğunu dile getiren Yoshida, bu yönde oyun yelpazesini farklı kategorilerde geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Yoshida'nın belirttiği gibi PSOne Classics, PS Mobile ve pek çok yeni yapım tanıtan Sony'nin müşterilerini memnun etmesi için oyun yelpazesini olabildiğince genişletmesi gerekiyor.

Sony, fiyatlandırma politikası konusunda bu yıl için pek değişikliğe gidecek gibi görünmese de bu konudaki düşüncelerini değiştirip değiştirmeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.eurogamer.net/articles/2012-08-16-sony-engineers-working-on-ps-vita-cost-reduction-for-post-2012-price-cut Yorum Yaz
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chamicals2 7 yıl en beğenilen
ps vitanın değil de psvita oyunlarının fiyatı düşse daha akılcı bir çözüm olur
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Raikirin 7 yıl
Bunlara para verilmez.En azından ben vermem.
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wustti 7 yıl
fiyatı 400-500 tl leri görmeden yüzüne bakılmayacak bi alet. kaldı ki ben o parayı da vermem. üzerine az daha koyar adam gibi tabletimi alırım keyfime bakarım :) zaten mobillikle alakası olmayan bi cihaz 2,5-3 saat nedir arkadaş istanbul da bi otobüse bindin mi bekleme süresi falan filan zaten git gel o kadar süre geçiyor. sırf otobüste oynasan şarjın bitiyor zaten. gün içinde hiç bişey yapamazsın o aletle..
fiyatı 400-500 tl leri görmeden yüzüne bakılmayacak bi alet. kaldı ki ben o parayı da vermem. üzerine az daha koyar adam gibi tabletimi alırım keyfime bakarım :...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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chiangyao08 7 yıl
Varsa psn'en gel kapışalım fifa vitada.Madem tüm konsolların sahibi ultra yüce kişilersiniz, herkesi yenersiniz ekleyin.(Psn: evo55_tr)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Hiç bir konsoldan online oynamadım, oynamamda, ve sadece dövüş oyunu, gerisi çerez. evo55_tr not aldım, PSN'de olurda hesap açarsam, dövüş oyunu da oynuyorsan (sf,mk,ss,doa,bb hangisi olursa farketmez), istediğin zaman kapışırız.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Bunu önceden güzelce sormalıydın, PS'nin tüm çeşitlerini kullandım, baba_mustafa'yı bilmem ama Kanarya'nın konsollarla fazla içli dışlı olduğunu bilmeyen yok.
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GT_55 7 yıl
Psn'en var mı?
Bu arada 5 senedir konsol bölümündeyim.Karakanarya nickli üyenin ismini hiç duymadım.
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ANTİ BUG 7 yıl
Nintendonun el konsolları bana her zaman daha çekici gelmiştir.
psp Türkiyeye geldiğinde büyük bir zevkle almıştım ardından nintendo ds terfi ettim ondanda sıkıldıktan sonra 10 tane,tanesi 100 tl olmak üzere oyunlarıyla küçük yiğenime vermiştim el konsolları kullanışlı uzun ömürlü aletler değil bence.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Mesaj sayısı ha, ilginç bir saygı sistemi, oyun bölümü hem de, SSD ve HDD bölümünü gez bakalım bir, ilk fiyat haberleri editörlerden mi geliyor, yoksa benden mi?
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GT_55 7 yıl
Acaba bu üçlüden vitayı kullanmış olan var mı adam akıllı.Konsolların var tamam da içlerinde vita var mı?Ben nerden tanırım sizi.Hergün görüştüğüm ahbaplarım değilsiniz.Herhalde tanımadığım kimseden kanıt isteyecem.Resimin varsa göster.Adama vitan var mı diyorum.Ben seni her oyunda yenerim diyor.Varsa psn'en gel kapışalım fifa vitada.Madem tüm konsolların sahibi ultra yüce kişilersiniz, herkesi yenersiniz ekleyin.(Psn: evo55_tr)
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abdulmusavvir 7 yıl
Kimi destekleyeceğimi bilirim dostum, abinin MSN'i yok ama evini biliyorum, bu da dezteğimi haksız çıkarmaz.
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stonesthrow 7 yıl
Bilgi sahibi olmadan cihazi kullanmadan fikir sahibi cok.. Ne kadar soylesek bos..
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Bu cihazın gideri olmadığına ispat sayfalar dolusu yazı yazılabilir ama işin özü fiyattır her zaman, Bevili bile şişeye koyup satsan doğru fiyatı basarsan kimse ses çıkarmaz.
Burada fanatikler sorun oluyor, rezillik ötesi, kimseye bişe anlatamazsınız. Yukarda örnek, herif hızını alamamış, alınmaz diyenden konsol nüfus cüzdanlarını istiyor.
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hacı.basat 7 yıl
Siteyi fanatikler basmış, çok sıklaşmaya başladı, Mustafa bunları her gördüğünde Muntuz yazıyor haksız da değilmiş, benim de dilime doladı, muntuz alarmı taksınlar siteye ben de destekliyorum.
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1963bursa 7 yıl
GT_55
@KaraKanarya Geç şimdi şu bayatlamış mesajları.Konsolların varsa göster.Özellikle de vitayı gösterirsen daha çok memnun oluruz.

Paşam sen emirlerini toplu halde yaz, ben şöförle yolluyorum.
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GT_55 7 yıl
Tamam anladık daldan dala atlıyorsun.Dikkat et de sağlam dala bas.Sonra düşmeyesin.
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E_Aydin35 7 yıl
1.si Sony'nin stratejisi bir profesyonel için yanlış, en azından kullanıcının bakış açısından bakıldığında ve gördükleri yorumlandığında en doğrusu bu.
Çok iyi bir teknoloji ile çok güçlü bir el konsolu hazırladılar. Ancak eksik olan neydi diye bakıldığında oyun bakımından çok olmasada zengindi hala destek geliyor.
Gerçekten Sony'nin başarısı kutlanmalı özellikle Vita gibi bir konsol ele alındığında belki hakediyor belkide o fiyat az bile o tür bir konsol için ancak, özellikle el konsolları konusunda uzman rakipleri bol olan bir pazar bu özellikle satış rekortmeni olan Nintendo, ve hitap ettiği kesim insanların o tarafa yönelmesi gerçekten Vita'nın zararına oldu belki Vita daha da güçlü(zaten fazlasıyla güçlü)daha destekli ve uygun fiyat kategorisiyle bu sene yada 2013 için çıkmış olsaydı Sony zarar ediyor olmazdı belkide... ?
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