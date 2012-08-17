Sony, 2012 içerisinde PS Vita'nın fiyatlandırmasında herhangi bir indirime gitmeyi düşünmüyor

Sony'nin yüksek fiyatlandırması nedeniyle pek çok kullanıcıya hitap edemeyen PS Vita'nın bu yıl içerisinde fiyat konusunda herhangi bir indirime gitmeyeceği açıklandı.

http://www.eurogamer.net/articles/2012-08-16-sony-engineers-working-on-ps-vita-cost-reduction-for-post-2012-price-cut

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Konuyla ilgili olarak Eurogamer'a konuşan Sony Worldwide Studios Başkanı Shuhei Yoshida, mühendislerin üretim maliyetlerini düşürmek adına çalışmalarının devam ettiğini, ancak bu yılın fiyat indirimi için erken olduğunu belirtti. Sony'nin önceliğinin PS Vita için kullanılabilir içeriği arttırmak olduğunu dile getiren Yoshida, bu yönde oyun yelpazesini farklı kategorilerde geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Yoshida'nın belirttiği gibi PSOne Classics, PS Mobile ve pek çok yeni yapım tanıtan Sony'nin müşterilerini memnun etmesi için oyun yelpazesini olabildiğince genişletmesi gerekiyor.Sony, fiyatlandırma politikası konusunda bu yıl için pek değişikliğe gidecek gibi görünmese de bu konudaki düşüncelerini değiştirip değiştirmeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.