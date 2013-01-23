Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, 20mm F/2.8 pancake ve 18-200 F/3.5-6.3 OSS lenslerini duyurdu

6 yıl
696
1
4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony, 20mm F/2.8 pancake ve 18-200 F/3.5-6.3 OSS lenslerini duyurdu
Fotoğraf sistemleri konusunda dünyanın önde gelen firmalarından olan Sony, E-Mount kameralar ile uyumlu olarak yeni 20mm F/2.8 Pancake ve 18-200 F/3.5-6.3 OSS lenslerini resmi olarak duyurdu.
Duyurusu yapılan lenslerden Sony 20mm F/2.8 Pancake lens ufak boyutları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sabit odak uzaklığına sahip olan lens minimum F/2.8 maksimum F/22 diyafram oranlarını kullanabiliyor. 7 bıçaklı diyafram yapısı, metal gövde ve bağlantı noktası, 49mm filtre çapı ve 69gr gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip olan lens, 6 grup 6 elementten oluşan lens yapısına ve gövde içerisinde otomatik netleme motoruna sahip.
 
Sony, 20mm F/2.8 pancake ve 18-200 F/3.5-6.3 OSS lenslerini duyurdu
Duyurusu yapılan diğer lens ise Sony 18-200mm F/3.5-6.3 OSS zoom lens modeli oldu. Power zoom teknolojisi ile gelen lens sayesinde elektronik yakınlaştırma ya da uzaklaştırma yapmak mümkün hale geliyor. 7 bıçaklı diyafram yapısı, metal gövde ve bağlantı noktası, gövde içinde otomatik netleme motoru ve 67mm filtre çapına sahip olan lens, 649gr ağırlığa sahip. 12 grup 17 elementten oluşan Sony 18-200mm, Sony'nin OSS ismini verdiği "Optical SteadyShot" özelliği ile titreşimleri en aza indirerek elde çekimleri kolaylaştırıyor.
 
Sony, 20mm F/2.8 pancake ve 18-200 F/3.5-6.3 OSS lenslerini duyurdu
Sony, 20mm F/2.8 pancake ve 18-200 F/3.5-6.3 OSS lenslerini duyurdu
Sony'nin yeni duyurduğu lenslerden Sony 20mm F/2.8 Pancake $350 fiyat etiketi ile nisan ayında, Sony 18-200mm F/3.5-6.3 OSS ise $1200 fiyat etiketi ile mart ayında piyasaya çıkacak.

http://photorumors.com/2013/01/22/sony-20mm-f2-8-and-pz18-200mm-f3-5-6-3-oss-lenses-announced/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Portraitclub 6 yıl
Slr makinalarla ilgili devamlı haberler gelmesi çok güzel takipte kalıyoruz...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Adamlar binbir farklı alanda ürün üretiyorlar. SONY bu, boru değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 6 yıl
350$ biraz pahali geldi bana. Sigma 19mm f2.8 su anda neredeyse bedavaya satiliyor (pancake olmasa da). 35mm'de karsiligi 30mm oluyor. Bari f2.0 olsaymis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_ceby_ 6 yıl
20mm, 16mm ile aynı gibi acaba fiyatı ve 16mm e göre nasıl sonuçlar verir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: 2013'e damgasını vuracak akıllı telefonlar mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim