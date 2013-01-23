Sony, 20mm F/2.8 pancake ve 18-200 F/3.5-6.3 OSS lenslerini duyurdu





Fotoğraf sistemleri konusunda dünyanın önde gelen firmalarından olan Sony, E-Mount kameralar ile uyumlu olarak yeni 20mm F/2.8 Pancake ve 18-200 F/3.5-6.3 OSS lenslerini resmi olarak duyurdu.

Duyurusu yapılan lenslerden Sony 20mm F/2.8 Pancake lens ufak boyutları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sabit odak uzaklığına sahip olan lens minimum F/2.8 maksimum F/22 diyafram oranlarını kullanabiliyor. 7 bıçaklı diyafram yapısı, metal gövde ve bağlantı noktası, 49mm filtre çapı ve 69gr gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip olan lens, 6 grup 6 elementten oluşan lens yapısına ve gövde içerisinde otomatik netleme motoruna sahip.

Duyurusu yapılan diğer lens ise Sony 18-200mm F/3.5-6.3 OSS zoom lens modeli oldu. Power zoom teknolojisi ile gelen lens sayesinde elektronik yakınlaştırma ya da uzaklaştırma yapmak mümkün hale geliyor. 7 bıçaklı diyafram yapısı, metal gövde ve bağlantı noktası, gövde içinde otomatik netleme motoru ve 67mm filtre çapına sahip olan lens, 649gr ağırlığa sahip. 12 grup 17 elementten oluşan Sony 18-200mm, Sony'nin OSS ismini verdiği "Optical SteadyShot" özelliği ile titreşimleri en aza indirerek elde çekimleri kolaylaştırıyor.

Sony'nin yeni duyurduğu lenslerden Sony 20mm F/2.8 Pancake $350 fiyat etiketi ile nisan ayında, Sony 18-200mm F/3.5-6.3 OSS ise $1200 fiyat etiketi ile mart ayında piyasaya çıkacak.

http://photorumors.com/2013/01/22/sony-20mm-f2-8-and-pz18-200mm-f3-5-6-3-oss-lenses-announced/