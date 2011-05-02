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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony 3D video kaydı yapabilen cep kamerasını satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,7b
1
1
Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PlayStation Network'de yaşanan sorunlar nedeniyle tüm kullanıcılarından özür dileyen ve kısa sürede servisi yeniden hizmete sunacağını açıklayan Sony, 3D kayıt yapabilen Bloggie serisi yeni cep kamerasını Amerika'da satışa sundu. MHS-FS3 kod adını taşıyan yeni kamera, 1920 x 1080 piksele kadar farklı çözünürlüklerde 2D ve 3D video kaydı yapabiliyor. Aynı zamanda 5 Megapiksele kadar 2D ve 2 Megapiksele kadar da 3D fotoğraf çekebilen kamera, 55 x 108 x 17.3 mm olan boyutları ve 120 gramlık ağırlığı ile prafik bir kullanım vaad ediyor.

Üzerinde 5.15 Megapiksel çözünürlüğünde Exmor CMOS sensör bulunan LED Flash donanım kamera, 4x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. 2.4-inç boyutundaki ekranı üzerinden 3D görüntülerin gözlüksüz olarak izlenebilmesine olanak tanıyan kamera, SteadyShot görüntü sabitleme ve yüz tanıma teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. 8GB depolama kapasiteis sunan ve bilgisayar bağlantısını gizlenebilir USB konnektörü üzerinden yapan kamerada yerleşik pil kullanılıyor. Kompak bir kameram olsun ve aynı zamanda 3D video kaydetsin diyenler için hazırlanan Sony Bloggie MHS-FS3, Amerika'da 250$ olarak açıklanan fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.


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devrimdoga 8 yıl
Çok pratik bir makina şahsen almak isterdim :)
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