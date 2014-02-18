Sony 5.3 milyon PS4 satışı gerçekleştirdi

Hemen hemen aynı dönemlerde ancak farklı pazar sayıları ile mücadeleye tutuşan Xbox One ve PS4 konsolları tam gaz satışa devam ederken, aradaki fark da açılmaya başladı.





Sony tarafından yapılan duyuruda 8 Şubat itibariyle dünya çapında 5.3 milyon adet PS4 satışının gerçekleştirildiği bildirildi. Sony, 31 Mart itibariyle sona erecek mali yılda 5 milyon rakamını geride bırakmayı hedefliyordu.





Firma mali yıl bitmeden uzun bir süre önce bu rakamı geride bırakırken, 22 Şubat'ta Japonya'da konsolu satışa sunacak. Bu da firmanın yeni rekorlara imza atmasına neden olabilir.





Geçen yılı Microsoft 3.9 milyon Xbox One satışıyla, Sony de 4.2 milyon PS4 satışıyla kapatmıştı. Sony yaklaşık 32 ülkede satış yapıyor. Microsoft ise çok daha az sayıda pazarda aktif ve bir lansman serisi ile bu yıl içerisinde yeni ülkeleri listeye ekleyecek. Bu bakımdan Sony'nin aradaki farkı daha da artırması bekleniyor.

http://scei.co.jp/corporate/release/140218_e.html