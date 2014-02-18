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Sony 5.3 milyon PS4 satışı gerçekleştirdi

5 yıl
9,8b
1
60
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony 5.3 milyon PS4 satışı gerçekleştirdi
Hemen hemen aynı dönemlerde ancak farklı pazar sayıları ile mücadeleye tutuşan Xbox One ve PS4 konsolları tam gaz satışa devam ederken, aradaki fark da açılmaya başladı.

Sony tarafından yapılan duyuruda 8 Şubat itibariyle dünya çapında 5.3 milyon adet PS4 satışının gerçekleştirildiği bildirildi. Sony, 31 Mart itibariyle sona erecek mali yılda 5 milyon rakamını geride bırakmayı hedefliyordu. 

Firma mali yıl bitmeden uzun bir süre önce bu rakamı geride bırakırken, 22 Şubat'ta Japonya'da konsolu satışa sunacak. Bu da firmanın yeni rekorlara imza atmasına neden olabilir.

Geçen yılı Microsoft 3.9 milyon Xbox One satışıyla, Sony de 4.2 milyon PS4 satışıyla kapatmıştı. Sony yaklaşık 32 ülkede satış yapıyor. Microsoft ise çok daha az sayıda pazarda aktif ve bir lansman serisi ile bu yıl içerisinde yeni ülkeleri listeye ekleyecek. Bu bakımdan Sony'nin aradaki farkı daha da artırması bekleniyor.  

http://scei.co.jp/corporate/release/140218_e.html Yorum Yaz
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thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
399$ = 868,582773 TL

868,582773 x 5.300.000 = 5.472.071.469,9 TL

Ne var. Türküz olum biz.
3 Yanıt Yanıtla +43
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Adventure. 5 yıl
Aslında bu nesilin lideri çok erken belli oldu bu saatten sonra Ps4'ün değil liderliği kaptırmak tam tersi farkı gittikçe açacağını düşünüyorum. Sadece oyuna odaklanıp o şekilde hareket edersen tüketicide karşılığını veriyor.
Aslında bu nesilin lideri çok erken belli oldu bu saatten sonra Ps4'ün değil liderliği kaptırmak tam tersi farkı gittikçe açacağını düşünüyorum. Sadece oyuna o...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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cceviz 5 yıl
xbox one fiyatları iyice düşsede alsak bari.
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hacı.basat 5 yıl
Xbox One, yeni nesil bir cihaz değil, bilirsiniz xbox360'da anakart isimleri vardı zephry,jasper,falcon vs, işte bu da xboxOne anakartlı model, tek fark bluray okuyucu. Onu da xbox360'a takacaklardı, açıklamalar falan sonuçta takmamıştılar, oyuncuların ordan da büyük kırgınlığı var. Alacak olan varsa bari xbox360 oyunlarını düzgün çalıştırdığından emin olmalı. Yoksa elinizde eski nesil bir cihazın dengesinde daha az oyunu olan bir cihaz çakmış olur. xbox360 daha iyi diyenler bunu ima ediyorlar.
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dere.beyi 5 yıl
MALESEF 2,5 MİLYONU MAVİ VE KIRMIZI IŞIK HATASINDAN DOLAYI İADE EDİLDİ
İNSANLARI TEDİRGİN ETMESELERDİ DAHA ÇOK SATARLARDI
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carter 5 yıl
Yürü koçum benim, biraz zaman geçsin ben de kullanıcı listesine dahil olmayı düşünüyorum.


Bu arada Xbox one çöpü ne durumda?
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VirgilSollozzo 5 yıl dere.beyi
dere.beyi
MALESEF 2,5 MİLYONU MAVİ VE KIRMIZI IŞIK HATASINDAN DOLAYI İADE EDİLDİ
İNSANLARI TEDİRGİN ETMESELERDİ DAHA ÇOK SATARLARDI

Mavi tamamda kirmizi isik nedir yahu ? Renkleri de sasirmissin sen rakamlari sasirdigin gibi.2.5 milyon bozuk cihaz mi ? Yuh arkadas.
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SturdyHead 5 yıl dere.beyi
dere.beyi

MALESEF 2,5 MİLYONU MAVİ VE KIRMIZI IŞIK HATASINDAN DOLAYI İADE EDİLDİ
İNSANLARI TEDİRGİN ETMESELERDİ DAHA ÇOK SATARLARDI

Orasını merak etme. Sony konsol konusunda asla Microsoft gibi Türk insanını keriz yerine koymaz. Hatırlıyorum da Xbox 360 3K verdiğinde Amerikalılar Avrupalılar çatır çatır bedavaya yeni konsol alırken gariban yurdum fanboylarım o Microsoft'u nasıl zengin etti, bu kadar keriz yerine koydukları halde bu forumda nasıl savundular işte ben bilirim. İşte adamlar Türkler sayesinde hala ayakta demek ki.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Ps4 ezer gecer
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dante06 5 yıl
Sony ps4 ile konsol tarihinde kırılmamış rekor bırakmayacak.Kaliteli bir cihazı uygun fiyata sundular.Tamamen oyun odaklı ve kullanıcıların lehine politikalar izlediler.Reklamlarını tüm dünyada son derece başarılı yaptılar ve üstüne üstlük microsoftun başarısız ve sancılı xbox one çıkışıda, tüm bunlarda önemli bir rol oynadı.Hal böye olunca, çıkış günü you tube ta videoları izledik.Tüm dünyada insanlar kıtlıkta kalmış gibi,birbirlerini ezerek ps4 lere akın ettiler.Sony ps3 te yaptığı bütün hatalardan arınmış bir politika ve saf bir oyun konsolu sundu önümüze.
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çoxperia 5 yıl
Bir gün XPERIA'lar da PS gibi fenomen olacak
mı?
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DH Misafiri 5 yıl
Ayrıca PS4 konsol tarihinde de en hızlı satan konsol oldu. PS2'de bile bu kadar iyi performans yoktu. xbox diyenler 720 kere düşünmeli
xbone 3.4 civari sattı (3.9 olan dagıtım) konsol arasında 2 milyona yakın bir fark var.
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Mr. Jingles 5 yıl
Microsoft olacağına rekabet olmasın daha iyi Sony tekel olsun. Sony tekel olsa bile Microsoft gibi olmaz.
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St Batuhan 5 yıl
"Geçen yılı Microsoft 3.9 milyon Xbox One satışıyla, Sony de 4.2 milyon PS4 satışıyla kapatmıştı."
Şu kısmı biri açıklasın bana zira BSC'de bakarsak habere çok daha farklı!!!

Bu arada diğer tarafta yazdığım bir yazı:

Hatta girin bakın amazon.com'a ellerinde xbox one var ama ps4 bulunmamakta yani gönderilenlerin hepsinin satılmadığını gösterir nitelikte!
Amazon.co.uk e bakarsanız da ps4 için 2 tane ellerinde var kz paketinden 1 tane falan şeklinde ama xbox one direk gönderilebiliyor!

Orada belirtilen satılan değil satıcılara gönderilen 3.9 ve ve 23 Ocak tarihinde (2013 bitimi değil) Bu durumda görüyoruz ki PS4 çıkıyor ve bitiyor Xbox ise gönderilen stoklar hala bitememiş şekilde bekliyor. Bu durumda xbox 3,9'un da gerisinde!
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aceleciburak 5 yıl
Gizli bi kazanan var bunlarin haricinde : AMD onu unutmamak lazim bi kaç sene içerisinde oyun sektöründe iyice söz sahibi olacaktir ...
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