Sony, B170 Walkman modelini duyurdu

Walkman serisi müzik oynatıcılarıyla geniş bir kitlenin beğenisini kazanan Sony, seriye daha küçük ve daha hızlı şarj olabilen yeni bir model ekledi. B170 adını taşıyan model entegre USB bağlantısını bir kapağın altında muhafaza ediyor. USB bağlantısı ile direk PC'ye veya stereo bir ses sistemine bağlamak mümkün. Modelin tasarımı biraz USB bellekleri andırıyor.





B170 sunduğu bass yükseltici Bass Boost özelliğiyle öne çıkıyor. Bass butonu ile müzik dinlerken bass derinliği ayarlanabiliyor. Model hızlı şarj imkanıyla da büyük bir avantaj sunuyor. 3 dakikalık şarj ile 90 dakika müzik dinlemek mümkün. Tam şarj ile B170, 18 saat müzik oynatımı sunuyor. Ayrıca ses kaydı ve ekolayzır özellikleri de bulunuyor.





28 gr ağırlığındaki B170 modeli renklerine uyumlu LED ekranı ile şarkı bilgilerini gösterebiliyor. Ocak ayı sonunda piyasaya çıkacak olan modelin 2GB versiyonu yaklaşık 45$, 4GB versiyonu ise yaklaşık 65$ fiyat etiketine sahip olacak.