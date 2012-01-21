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Sony, B170 Walkman modelini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,7b
1
38
Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Walkman serisi müzik oynatıcılarıyla geniş bir kitlenin beğenisini kazanan Sony, seriye daha küçük ve daha hızlı şarj olabilen yeni bir model ekledi. B170 adını taşıyan model entegre USB bağlantısını bir kapağın altında muhafaza ediyor. USB bağlantısı ile direk PC'ye veya stereo bir ses sistemine bağlamak mümkün. Modelin tasarımı biraz USB bellekleri andırıyor.

 B170 sunduğu bass yükseltici Bass Boost özelliğiyle öne çıkıyor. Bass butonu ile müzik dinlerken bass derinliği ayarlanabiliyor. Model hızlı şarj imkanıyla da büyük bir avantaj sunuyor. 3 dakikalık şarj ile 90 dakika müzik dinlemek mümkün. Tam şarj ile B170, 18 saat müzik oynatımı sunuyor. Ayrıca ses kaydı ve ekolayzır özellikleri de bulunuyor.

28 gr ağırlığındaki B170 modeli renklerine uyumlu LED ekranı ile şarkı bilgilerini gösterebiliyor. Ocak ayı sonunda piyasaya çıkacak olan modelin 2GB versiyonu yaklaşık 45$, 4GB versiyonu ise yaklaşık 65$ fiyat etiketine sahip olacak. 

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DH Misafiri 3 yıl
ben 89 tl ye almıstım kuzen ım kırdı onu sağolsun ne yapcamı bılmıyorum param parca oldu
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losttime35 5 yıl
Ses olarak gercekten kaliteli ama fiyatlarin com yuksek oldugunu dusunuyorum bu fiyatları eder mi ...
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yuhongyior 7 yıl
oturduğun yerden sallıyorsunda kuru sıkı...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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annuity 7 yıl
basit olsun,şarjı tatmin etsin, 250-300 tane şarkımı atar keyfime bakarım diyen bi dünya insan var. fiyatı ve özellikleriyle bu kitleye hitap eden modeller bunlar zaten,fazlasını sunmadığı için eleştiremezsiniz.
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villager 7 yıl
İyi güzelde fiyat tuzlu biraz.
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azizerkan07 7 yıl villager
Firesworn
İyi güzelde fiyat tuzlu biraz.

70-100 tl civarı bir fiyatı olur muhtemelen.
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annuity 7 yıl
azizerkan07
annuity b160 serisindeki sürekli kitlenme donma sorunun aşmışlardır umarım..genel bir sorundu çünkü.
Uçlu kalem vs. varsa bi sorun teşkil etmiyor kilitlenmesi

yanımda iğne ile gezerdim :D
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furky86 7 yıl
Ne zaman gelir acaba... Heveslendim :))
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annuity 7 yıl
b160 serisindeki sürekli kitlenme donma sorunun aşmışlardır umarım..genel bir sorundu çünkü.
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azizerkan07 7 yıl annuity
annuity

b160 serisindeki sürekli kitlenme donma sorunun aşmışlardır umarım..genel bir sorundu çünkü.

Uçlu kalem vs. varsa bi sorun teşkil etmiyor kilitlenmesi
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X-FI 7 yıl
clear bass daha iyi bence... NW-A806 da kullanıyorum.
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