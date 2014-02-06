Sony CEO: TV Biriminin hemen satılması söz konusu değil

Elektronik sektöründe bir döneme damgasını vuran Sony, eski günlerine dönmek için yoğun çaba içerisinde.Yakın zamanda kredi kuruluşu Moody’s tarafında kredi notu en düşük seviyeye düşürülen Sony’nin, PC birimini bir Japon ortağına sattığını duyurmasından sonra kar edemeyen birimlerden olan ve geleceği merak edilmeye başlanan TV birimiyle ilgili Sony CEO’sundan açıklama geldi.
Konuyla ilgili olarak basına açıklamalarda bulunan Sony CEO’su Kazuo Hirai, zarar eden TV biriminin acilen satılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Hirai, elektronik birimlerinde karlılığın baskı altında olduğunu açık şekilde dile getirirken; önlerinde sadece TV birimini satma olasılığı değil, birçok olasılık bulunduğunu sözlerine ekledi.
Sony, PC birimin satışı sonrasında yayınladığı resmi açıklamada TV birimine odaklanılacağını açıklamış; ancak bu açıklama kamuoyunda TV biriminin satılmayacağı izlenimini yaratmakta yeterli kalmamıştı.
Matriks Yorum Yaz Paylaş Tweetle
htc nin alimünyum ve sony nin karbon fiber kasaları nerede, samsungların plastik kasaları nerede, arada dağlar kadar fark var, geçen nexus 5 e baktım tamam işlemci filan yapmışsın ama o kasa kalitesi nedir abi öyle , nexus adını bari kirletme, nexus 4 ün kasa kalitesi bile 5 den daha iyiydi....
Tv lerde de durum aynı şekilde bir sony nin tv lerin kasa kalitesine bakın birde samsung ve Lg tv lere.... Özellikle LG tv ler resmen petrol artığının da artığından yapılmış ....... Ama gelin görünki insanlar ucuz plastiği daha çok seviyor
Sony 1990'dan beri sözde her gün batıyor.. Hiç heveslenmeyin, batar batar çok bakarsınız.. Böylelerine tavsiyem Sony ile Nokia, HTC, BlackBerry gibi firmaları bir tutmayın. Aklınızı telefonla bozmuşsunuz haberiniz yok.