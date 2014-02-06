Sony CEO: TV Biriminin hemen satılması söz konusu değil

Elektronik sektöründe bir döneme damgasını vuran Sony, eski günlerine dönmek için yoğun çaba içerisinde.Yakın zamanda kredi kuruluşu Moody’s tarafında kredi notu en düşük seviyeye düşürülen Sony’nin, PC birimini bir Japon ortağına sattığını duyurmasından sonra kar edemeyen birimlerden olan ve geleceği merak edilmeye başlanan TV birimiyle ilgili Sony CEO’sundan açıklama geldi.

Konuyla ilgili olarak basına açıklamalarda bulunan Sony CEO’su Kazuo Hirai, zarar eden TV biriminin acilen satılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Hirai, elektronik birimlerinde karlılığın baskı altında olduğunu açık şekilde dile getirirken; önlerinde sadece TV birimini satma olasılığı değil, birçok olasılık bulunduğunu sözlerine ekledi.

Sony, PC birimin satışı sonrasında yayınladığı resmi açıklamada TV birimine odaklanılacağını açıklamış; ancak bu açıklama kamuoyunda TV biriminin satılmayacağı izlenimini yaratmakta yeterli kalmamıştı.

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