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Sony CEO: TV Biriminin hemen satılması söz konusu değil

5 yıl
6,6b
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Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Sony CEO: TV Biriminin hemen satılması söz konusu değil
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Elektronik sektöründe bir döneme damgasını vuran Sony, eski günlerine dönmek için yoğun çaba içerisinde.Yakın zamanda kredi kuruluşu Moody’s tarafında kredi notu en düşük seviyeye düşürülen Sony’nin, PC birimini bir Japon ortağına sattığını duyurmasından sonra kar edemeyen birimlerden olan ve geleceği merak edilmeye başlanan TV birimiyle ilgili Sony CEO’sundan açıklama geldi.

Konuyla ilgili olarak basına açıklamalarda bulunan Sony CEO’su Kazuo Hirai, zarar eden TV biriminin acilen satılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Hirai, elektronik birimlerinde karlılığın baskı altında olduğunu açık şekilde dile getirirken; önlerinde sadece TV birimini satma olasılığı değil, birçok olasılık bulunduğunu sözlerine ekledi.

Sony, PC birimin satışı sonrasında yayınladığı resmi açıklamada TV birimine odaklanılacağını açıklamış; ancak bu açıklama kamuoyunda TV biriminin satılmayacağı izlenimini yaratmakta yeterli kalmamıştı.


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bigbooss 5 yıl en beğenilen
koca dev ne hallere düştü, artık kalite para etmiyor,



htc nin alimünyum ve sony nin karbon fiber kasaları nerede, samsungların plastik kasaları nerede, arada dağlar kadar fark var, geçen nexus 5 e baktım tamam işlemci filan yapmışsın ama o kasa kalitesi nedir abi öyle , nexus adını bari kirletme, nexus 4 ün kasa kalitesi bile 5 den daha iyiydi....

Tv lerde de durum aynı şekilde bir sony nin tv lerin kasa kalitesine bakın birde samsung ve Lg tv lere.... Özellikle LG tv ler resmen petrol artığının da artığından yapılmış
....... Ama gelin görünki insanlar ucuz plastiği daha çok seviyor
koca dev ne hallere düştü, artık kalite para etmiyor,htc nin alimünyum ve sony nin karbon fiber kasaları nerede, samsungların plastik kas...
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PowerPC 5 yıl
Eski günlerine dönmek istiyorsa daha rekabetçi fiyatlarla tüketicinin karşısına çıksın.
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Illustrious. 5 yıl
Sony TV bölümünü satacak kadar aptal değildir meraklanmayın siz.. Eğer bir firma bir bölümünü elden çıkarmak istiyorsa da bunu olumsuz değil olumlu karşılamak gerekir..

Sony 1990'dan beri sözde her gün batıyor.. Hiç heveslenmeyin, batar batar çok bakarsınız.. Böylelerine tavsiyem Sony ile Nokia, HTC, BlackBerry gibi firmaları bir tutmayın. Aklınızı telefonla bozmuşsunuz haberiniz yok.
Sony TV bölümünü satacak kadar aptal değildir meraklanmayın siz.. Eğer bir firma bir bölümünü elden çıkarmak istiyorsa da bunu olumsuz değil olumlu karşılamak ...
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Ben profilimi açayım bak istediğin yazıma ben sen değilim çocuklaşma. Foruma girmedim diyorsun 3 gün önce girdin 10 gündür mesaj atmıyorsun sadece girmedim deme profilin açık görüyorum. Geçende mobilden attım dedin PC'den atmışsın hangi dünyada yaşıyorsun bir bilsem


Senin yaptığını yapayım dur al S5 donanimhaber.com/... ( önce yorumlara bak
)

Apple'dan izler ;
* Parmak izi okuyucusu
* 64 bit işlemci
* Altın renkli telefon
* iOS 7 simgeleri

Sony'den eserler ;
Su geçirmezlik

Kendisinden eserler ;
Plastik ve standart Galaxy tasarımı


Seninle böyle konuşmak lazım
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clopin 5 yıl
Sony senin yaptıgın tv u vestelde yapabiliyor artık ordan burdan toplayarak beter ol
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VirgilSollozzo 5 yıl
SONY'nin bazi urunleri gercekten cok pahali.Hangi akil mantikla Mac parasina Vaio satiyorlardi bilmem.Bravia serisinden de 2013 W6 olanini aldim.Ayni paraya veya biraz daha ustune Samsung'un daha gelismis,daha iyi TV'leri vardi.Sirf PS4 ile uyumlu ve lag input sorunu almasin diye aldim cihazi.Ha pisman da degilim ama normalde 2 lira edecek urune 4 lira bayilmis olduk.

Sony gibi bir suru yerde ayagi olan bir firmayi birkac yuzmilyon dolarlik zarar pek sarsar mi bilmiyorum ama bazi urunlerde satis politikalarini acil olarak gozden gecirmeleri gerekiyor.Eyvallah,Bravia serisi ilk ciktigi zaman etrafi baya sallamisti ama o zamandan bu zamana piyasa iyice genisledi ve musteriye en iyi hizmet ve kaliteyi en uygun fiyata kim sunuyorsa oraya gidiyor insanlar.
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xmasx 5 yıl
Samsungun renkleri suluboya gibi cafcaflı, gerceklikle bir alakası yok! Lg nın ekran 1080p olsa bıle 3 km den pixeller sayılıyor.. Ne zaman tekno marketlerde bu urunlerı gorsem yolumu degıstıyorum.. Bunlar birde panel uretıyorlar peh!! Ama ucuzlar Sony ye gore :)
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bcevq 5 yıl
harbi kaç senelik marka batıyormu yoksa
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Illustrious. 5 yıl bcevq
bcevq

harbi kaç senelik marka batıyormu yoksa


Hayır. Sadece şirketi daha fazla ileriye taşımak için bir takım önlemler alınıyor, ve yenilenme içerisine giriliyor. Atılım.. Sıçrayış.. Bilmem ne derseniz artık..

Bilgisayar bölümü satıldı, Sony batıyor mu? Yahu bir yılda Sony'nin Vaio bölümü, Xperia bölümünün 5'i 1'i kadar bile satmıyordu..

Sokağa çıkın hadi bakalım bana PS4 bulun, bulabiliyormusunuz? Stok sıkıntısına rağmen 3 ayda PS3-PS4 ikilisi 10 milyon sattı. 2 Milyonda PSP etti sana 3 ayda 12 milyon konsol.. 130 milyon oyun satışı..

Xperia' da ise Z serisiyle birlikte bir atılım var.. Bunun devamı bu yıl çok daha sert gelecektir buna emin olun.. Z1 Compact'tan bunu anlayabiliyoruz.. Tablet konusun da da çok ciddi atılımlar bekliyorum.. TV, ses, kamera vs vs. diğer kolları vs.. Daha bilmediğimiz kaç sektörde parmakları var adamların..

Bizim battı dediğimiz aynı şirket bu yıl Brezilya' da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ana sponsoru.. Çok büyük ihtimalle bu yaz Sony reklamı ve üretimi hızlanacak, daha iyi pazarlama daha iyi satış.. Bir slogan değişimi de gelecek büyük ihtimalle..
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k2fg9 5 yıl
Leğenci samsung ile Sony kıyaslandıya artık dünyanın fişini çekebiliriz.

Elektronikte japonlar her zaman 1 numara olmuştur. Tek pille çalışan kaset walkmanim vardı. Ve kaset boyutundaki makinede repeat vardı. Buna rağmen tek pille günlerce çalışırdı. Ses kalitesi diğer markaların portatif cd çalarlarıyla yarışırdı. Sağlamlığını ise arkadaşım içini deniz kumuyla doldurduğu halde hala sağlam olması ve kullanabiliyor olmam anlatır. Tornavida değmedi alete.

Samsung lg ise çöp üretmeye devam etsin.

Sony televizyon yapmayı bırakırsa ciddi olarak üzülürüm çünkü oyun için başka tv alternatifi YOK!!!

Karaborsa olur yemin ediyorum...
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ploto 5 yıl k2fg9
aynen bende sony mhcbx 9 hifi sistem var okadar gösterişli ki gören hayran oluyor 2000 senesinde almıştık hala taş gibi çalışıyor mükemmel baslar saund çok iyi .tv konusuna bende katılıyorum sony tv işinde öncü firma şu an renkli tv izliyorsak sony sayesinde oyun konusunda diğer tv lerde belirgin bir titreme oluyor sony bunu nasıl başarıyor anlamıyorum birde standart yayını upscale edip düzeltmesi bende gerçekten hayranlık uyandıran bir özellik oldu açıkcası
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theraptorx 5 yıl
3000 TL'ye 50w685 baktım. Yanında çok daha ucuz philips 47pfl5008 çok daha iyi görüntü veriyor. Bu yüksek fiyatlarla iş yapması zor. Maliyet ve fiyat düşürmeleri lazım.
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acr 5 yıl
biraz lg samyden ornek alsin. cafcafli kasa cafcafli goruntu cafcafli ve bol reklam ucuz fiyat. ve sonuc 3-5 yilda bozulan cep telefonlari, tvler.
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ayhanjan 5 yıl
Sony Hiç indirim yapmıyor fiyat rekabetine girmiyor.

Rekabete girse fiyat indirse birazda sürümden kazansın sonuçta panel belli kendi teknolojiside belli ama tabi fiyat indirse marka imajıda buzulacak tabi o yüzden indirim yapmıyor olabilirmi?

Ne olur yani üretimin arttır fiyat indirimi yapda şu korelilere gününü göster ama olmaz japonlar burunlarından kıl aldırmazlar.

Fakat dip not olarak fiyatların uçuk olmasında distribitör ve stokçu firmaların rolü daha büyük diye düşünüyorum.
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easymen 5 yıl
sony pahallıdır diye algı oluştı ister istemez lg samsunga yöneliyor insan
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webdh 5 yıl
Tv de en iyi görüntü işlemeyi Sony tvler yapıyor. 24p film denilince sony tv akla gelir .Diğer tvler 24p hızlandırma yaparken görüntüde bozulmalar meydana gelir ama sony tvde görüntü yağ gibi akar. En az input lag sony tvlerdedir.
Eğer sony tv işini bırakacaksa bu tv endüstürisi için büyük kayıp olur.
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