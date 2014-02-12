Sony, Cyber-Shot kompakt fotoğraf makinesi ailesini 7 yeni üye ile genişletti

Haber Editörü
CP+ 2014 fuarının öncesi görüntüleme ürünleri açısından büyük beklentiler bulunan firmalardan Sony, bu beklentileri doğrular nitelikte Cyber-Shot kompakt fotoğraf makinesi ailesini H400, HX400V, HX60 (V), H300 WX350, W800 ve WX220 modelleriyle genişlettiğini duyurdu.
Sony'nin 2014 yılı fotoğraf makinesi ürün gamını dahil edilen H400, HX400V, HX60 (V), H300 WX350, W800 ve WX220 , tasarımsal olarak firmanın alışılmış çizgisini taşıyorlar ve geçtiğimiz döneme oranla daha iyi özellikler ortaya koyabiliyorlar. Özellikle optik yakınlaştırma üzerine odaklanarak üretilen yeni modellerin teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;
DSC-HX400V
- 20.4MP arka aydınlatmalı EXMOR RTM CMOS sensor
- 50 kat optik (100 kat dijital) yakınlaştırma yapabilen 24-1200mm Zeiss Vario-Sonnar T * lens
- Kablosuz kontrol ve görüntü aktarımı için Wi-Fi ve NFC teknolojileri
- BIONZ X görüntü işlemcisi
- 129.6mm x 93.2mm x 103.2mm boyut
- CIPA standartlarına göre 300 fotoğraf
- SLR-Benzeri gövde yapısı
- 3-inç 921 nokta Xtra Fine LCD ekran
- Full HD video çekim kapasitesi
- Optik görüntü sabitleme teknolojisi
- Wi-Fi teknolojisi
DSC-HX400
- Super HAD 20.1MP CCD sensör
- Dünyanın ilk 63 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24.5-1550mm Sony lens
- 129.6mm x 95.0mm x 122.3mm boyut
- CIPA standartlarına göre 300 fotoğraf
- SLR-Benzeri gövde yapısı
- 3-inç ClearPhoto LCD ekran
- 720p video çekim kapasitesi
- Optik görüntü sabitleme teknolojisi
DSC-HX300
- Super HAD 20.1MP CCD sensör
- 35 kat optik yakınlaştırma sağlayan lens
- 129.6mm x 95.0mm x 122.3mm boyut
- CIPA standartlarına göre 300 fotoğraf
- SLR-Benzeri gövde yapısı
- 3-inç ClearPhoto LCD ekran
- 720p video çekim kapasitesi
- Optik görüntü sabitleme teknolojisi
DSC-HX60V / HX60
- 20.4MP arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensor
- 30 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens
- BIONZ X görüntü işlemcisi
- Full HD 50p video çekim kapasitesi
- 3-inç Xtra Fine LCD ekran
- Wi-Fi- NFC bağlantı teknolojileri
- CIPA standartlarına göre 380 fotoğraf
- 108.1mm x 63.6mm x 38.3mm boyut
- Optik görüntü sabitleme teknolojisi
- "V" modelinde GPS yer alıyor
DSC-WX350
- 18.2MP arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensor
- 20 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens
- BIONZ X görüntü işlemcisi
- Full HD 50p video çekim kapasitesi
- 3-inç Xtra Fine LCD ekran
- CIPA standartlarına göre 470 fotoğraf
- 96.0mm x 54.9mm x 25.7mm boyut
- Optik görüntü sabitleme teknolojisi
- Wi-Fi teknolojisi
DSC-W800
- Super HAD 20.1MP CCD sensör
- 5 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens
- BIONZ X görüntü işlemcisi
- 720p video çekim kapasitesi
- 2.7-inç Xtra Fine LCD ekran
- CIPA standartlarına göre 200 fotoğraf
- 96.8 mm x 55.5 mm x 20.8 mm boyut
DSC-WX220
- 18.2MP arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensor
- 10 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens
- BIONZ X görüntü işlemcisi
- Full HD 50p video çekim kapasitesi
- 2.7-inç Xtra Fine LCD ekran
- CIPA standartlarına göre 210 fotoğraf
- 92.3mm x 52.4mm x 21.6mm boyut
- Optik görüntü sabitleme teknolojisi
Sony’nin yeni fotoğraf makinelerinden H300 220$, H400 320$, HX400V 500$, HX60 540$, HX60V 550$, WX350 320$, W800 80$ ve WX220 ise şimdilik belli olmayan fiyat etiketleriyle kısa zaman içerisinde resmen satışa sunuluyor.
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