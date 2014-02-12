Sony, Cyber-Shot kompakt fotoğraf makinesi ailesini 7 yeni üye ile genişletti

CP+ 2014 fuarının öncesi görüntüleme ürünleri açısından büyük beklentiler bulunan firmalardan Sony, bu beklentileri doğrular nitelikte Cyber-Shot kompakt fotoğraf makinesi ailesini H400, HX400V, HX60 (V), H300 WX350, W800 ve WX220 modelleriyle genişlettiğini duyurdu.

Sony'nin 2014 yılı fotoğraf makinesi ürün gamını dahil edilen H400, HX400V, HX60 (V), H300 WX350, W800 ve WX220 , tasarımsal olarak firmanın alışılmış çizgisini taşıyorlar ve geçtiğimiz döneme oranla daha iyi özellikler ortaya koyabiliyorlar. Özellikle optik yakınlaştırma üzerine odaklanarak üretilen yeni modellerin teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;





DSC-HX400V





20.4MP arka aydınlatmalı EXMOR RTM CMOS sensor

50 kat optik (100 kat dijital) yakınlaştırma yapabilen 24-1200mm Zeiss Vario-Sonnar T * lens

Kablosuz kontrol ve görüntü aktarımı için Wi-Fi ve NFC teknolojileri

BIONZ X görüntü işlemcisi

129.6mm x 93.2mm x 103.2mm boyut

CIPA standartlarına göre 300 fotoğraf

SLR-Benzeri gövde yapısı

3-inç 921 nokta Xtra Fine LCD ekran

Full HD video çekim kapasitesi

Optik görüntü sabitleme teknolojisi

Wi-Fi teknolojisi

DSC-HX400

Super HAD 20.1MP CCD sensör

Dünyanın ilk 63 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24.5-1550mm Sony lens

129.6mm x 95.0mm x 122.3mm boyut

CIPA standartlarına göre 300 fotoğraf

SLR-Benzeri gövde yapısı

3-inç ClearPhoto LCD ekran

720p video çekim kapasitesi

Optik görüntü sabitleme teknolojisi

DSC-HX300

Super HAD 20.1MP CCD sensör

35 kat optik yakınlaştırma sağlayan lens

129.6mm x 95.0mm x 122.3mm boyut

CIPA standartlarına göre 300 fotoğraf

SLR-Benzeri gövde yapısı

3-inç ClearPhoto LCD ekran

720p video çekim kapasitesi

Optik görüntü sabitleme teknolojisi

DSC-HX60V / HX60

20.4MP arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensor

30 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens

BIONZ X görüntü işlemcisi

Full HD 50p video çekim kapasitesi

3-inç Xtra Fine LCD ekran

Wi-Fi- NFC bağlantı teknolojileri

CIPA standartlarına göre 380 fotoğraf

108.1mm x 63.6mm x 38.3mm boyut

Optik görüntü sabitleme teknolojisi

"V" modelinde GPS yer alıyor





DSC-WX350

18.2MP arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensor

20 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens

BIONZ X görüntü işlemcisi

Full HD 50p video çekim kapasitesi

3-inç Xtra Fine LCD ekran

CIPA standartlarına göre 470 fotoğraf

96.0mm x 54.9mm x 25.7mm boyut

Optik görüntü sabitleme teknolojisi

Wi-Fi teknolojisi





DSC-W800

Super HAD 20.1MP CCD sensör

5 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens

BIONZ X görüntü işlemcisi

720p video çekim kapasitesi

2.7-inç Xtra Fine LCD ekran

CIPA standartlarına göre 200 fotoğraf

96.8 mm x 55.5 mm x 20.8 mm boyut





DSC-WX220

18.2MP arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensor

10 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens

BIONZ X görüntü işlemcisi

Full HD 50p video çekim kapasitesi

2.7-inç Xtra Fine LCD ekran

CIPA standartlarına göre 210 fotoğraf

92.3mm x 52.4mm x 21.6mm boyut

Optik görüntü sabitleme teknolojisi





Sony’nin yeni fotoğraf makinelerinden H300 220$, H400 320$, HX400V 500$, HX60 540$, HX60V 550$, WX350 320$, W800 80$ ve WX220 ise şimdilik belli olmayan fiyat etiketleriyle kısa zaman içerisinde resmen satışa sunuluyor.

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