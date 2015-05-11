Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri 2015'in kazananları belli oldu

John Moore'un ödül alan Ebola serisinden

87.505’i profesyonel; 79.264’ü açık, 6.675’i gençlik ve 10.293’ü cep telefonu kategorilerine olmak üzere 171 ülkeden toplam 183.737 fotoğrafın katıldığı 2015 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu.

Dünya Fotoğraf Organizasyonu tarafından düzenlenen ve 2007 yılından bu yana Sony sponsorluğunda sürdürülen dünyanın en büyük fotoğrafçılık yarışmalarından biri olan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri, yapılan değerlendirmeler sonucunda Yılın Profesyonel Fotoğrafçısı ödülünü "Ebola Krizi Liberya’nın Başkentini Alt Üst Etti" isimli seri çalışmasıyla Amerikalı fotoğrafçı John Moore'a vermeyi uygun gördü. Fotoğrafçılık sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla Londra’da gerçekleştirilen gala töreninde, Moore'a ödülünün yanı sıra 25.000 ABD dolarlık nakit ödül ve en son Sony dijital görüntüleme ekipmanı da takdim edildi.

Yılın Açık Fotoğrafçısı ödülünü Armin Appel “Okul Bahçesi” isimli eseriyle alırken, Türkiye Ulusal Ödülünü ise Burak Şenbak'ın ‘Soğuk’ adlı fotoğrafına verildi. 2014 yılının Mart ayında Bitlis’te çektiği fotoğrafında soğuk havada bufaloların keyfini çıkardığı termal suyun yanında ayakta duran çocuk öne çıkaran Şenbak, Sony A5000 fotoğraf makinesi ödülünün de sahibi oldu. Türkiye Ulusal Ödülünde ikinciliği Fatma Demir kazanırken Serkan Çolak da üçüncülüğü elde etti.





Burak Şenbak

Tanınmış Magnum fotoğrafçısı Elliott Erwitt, Fotoğrafçılığa Üstün Katkı ödülünü alırken, Yılın Genç Fotoğrafçısı ünvanına ise 19 yaşındaki Malezyalı öğrenci Yong Lin Tan layık görüldü, Saint Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi’nden Rus fotoğrafçı Svetlana Blagodareva, Yılın Öğrenci Fotoğrafçısı ünvanını almak üzere ipi göğüsleyen isim oldu.

13 profesyonel kategoride kazanan isimler ise şu şekilde sıralandı. Mimari: Cosmin Bumbu?, Romanya, Kültür ve Sanat: Aristide Economopoulos, Birleşik Devletler, Kampanya: Sebastian Gil Miranda, Fransa, Kavramsal: Rahul Talukder, Bangladeş, Çağdaş Meseleler: Scott Typaldos, İsviçre, Güncel Gelişmeler: John Moore, Birleşik Devletler, Manzara: Simon Norfolk, Birleşik Krallık, Yaşam Tarzı: Li Fan, Çin, İnsanlar: Giovanni Troilo, İtalya, Portre: Ruben Salgado Escudero, İspanya, Spor: Riccardo Bononi, İtalya, Natürmort: Donald Weber, Kanada ve son olarak Seyahat: Bernhard Lang, Almanya

Armin Appel

Yong Lin Tan

Svetlana Blagodareva

Fatma Demir

Serkan Çolak