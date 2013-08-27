Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, E-Mount lens ailesini üç yeni model ile genişletti

5 yıl
1,3b
1
18
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, E-Mount lens ailesini üç yeni model ile genişletti
Sony, E-Mount lens ailesini üç yeni model ile genişletti
Sony, E-Mount lens ailesini üç yeni model ile genişletti
Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Sony, fotoğraf sektörüne verdiği desteği kesmiyor ve ürün gamını yeni modeller ile geliştirmeye devam ediyor. Gün içerisinde E-Mount bağlantı yapısına sahip yeni NEX-5T ve A3000 fotoğraf makinelerin duyuran firma, aynı zamanda bu sistemler ile uyumlu olarak hazırladığı Zeiss 16-70mm F4 OSS, 18-105mm F4 G ve siyah 50mm F1.8 lens modellerini de resmi olarak duyurdu.
NEX kamera sistemleri ve artık NEX tabanlı DSLR görünümlü A3000 modeliyle de uyumlu olarak kullanılabilecek lensler, Sony'nin OSS (Optical SteadyShot) adını verdiği dahili görüntü sabitleme teknolojisini içeriyorlar ve üst seviye gövde yapısıyla geliyor. Duyurulan lenslerden tam adıyla Carl Zeiss Vario-Tessar T* 16-70mm F4 ZA OSS, kullanıcılara 4 kat yakınlaştırma imkanı veriyor. Oldukça taşınabilir bir yapıda geliştirilen lens, genel olarak manzara ve porte çekimleri için ideal bir aralık sunuyor ve özel "T*" optik kaplama teknolojisi ile üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor. Duyurulan modellerden E PZ 18-105mm F4 G OSS ise kullanıcılara 5.8 kat yakınlaştırma imkanı sunuyor. Genel kullanım için tak gez yapıda hazırlanan lens, video çekimlerinde de ortaya oldukça yumuşak sonuçlar ortaya koyabiliyor ve üzerinde özel bir yakınlaştırma butonu yer alıyor. Firma tarafından tanıtılan siyah renkli 50mm F1.8 lens modeli ise kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda hazırlanmış durumda. Hali hazırda satılmakta olan modelden sadece yeni renk seçeneği ile ayrılan lens, özellikle portre çekimleri için ideal bir kullanım alanı sunuyor.
Sony tarafından E-Mount uyumlu lens modellerinden Carl Zeiss Vario-Tessar T* 16-70mm F4 ZA OSS 1000$, E PZ 18-105mm F4 G OSS 600$ ve siyah renkli 50mm F1.8 lens modeli ise 300$ fiyat etiketleriyle Eylül ve Aralık ayları içerisinde satışa çıkıyorlar.

http://www.dpreview.com/news/2013/08/27/sony-announces-zeiss-16-70mm-f4-oss-zoom-18-105mm-f4-g-power-zoom-and-black-version-50mm-f1-8-e-moun Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 5 yıl
A bayonet olursa adı Nex olur mu ki
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizhoca 5 yıl ozturert
E-bayonet yapıp adını A3000 koyarlarsa olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal2339 5 yıl
16-70 f2.8 degeri ile gelseydi tam alinasi lens olurdu nex serisi icin bence hala fuji x-e1 in kit lens kalitesinde ve araliginda bi lens gelmedi manuel lenslere devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizhoca 5 yıl
Arkadaşlar boşuna tartışıyorsunuz, yok çöptü şuydu buydu diye.

FF NEX ler A-Mount olacağı için çıkar çıkmaz hali hazırdaki FF lensleri kullanabilecek, bu kadar basit.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 5 yıl
Nex 3-5-6 kullanan adam ileride nex ff ye upgrade edicek, tabi tabi. Hatta yav he he. Hayal dunyasinda yasamaya devam et sen. Sirf uc bes kisi icin sony lens maliyetlerini ve fiyatlarini arttiracak kadar mal degil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 5 yıl
Hala mı konuşmaya devam ediyorsun Murat, yetmedimi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 5 yıl
BU lensler eğer ff desteği ile gelmiyorsa çöp.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 5 yıl a.f.y.
a.f.y.
BU lensler eğer ff desteği ile gelmiyorsa çöp.

full frame olan bir tane e-mount makina göster bana?
sırf yorum yazmak için yazan kişilerle doldu burası. teknocahillik gitgide artıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozeba 5 yıl
a-mount'un gelecegi ne durumda uzun zamandir takip edemiyorum. a-mount yeni makine/lens duyurusu yapilacak mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1311 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Google Chromecast video inceleme "35$'lık minik cihaz ile televizyonlar medya merkezine dönüşüyor" 5 yıl Asus yeni nesil süper modemini tanıttı 5 yıl Uygulama Rehberi: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim