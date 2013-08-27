Sony, E-Mount lens ailesini üç yeni model ile genişletti

Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Sony, fotoğraf sektörüne verdiği desteği kesmiyor ve ürün gamını yeni modeller ile geliştirmeye devam ediyor. Gün içerisinde E-Mount bağlantı yapısına sahip yeni NEX-5T ve A3000 fotoğraf makinelerin duyuran firma, aynı zamanda bu sistemler ile uyumlu olarak hazırladığı Zeiss 16-70mm F4 OSS, 18-105mm F4 G ve siyah 50mm F1.8 lens modellerini de resmi olarak duyurdu.

NEX kamera sistemleri ve artık NEX tabanlı DSLR görünümlü A3000 modeliyle de uyumlu olarak kullanılabilecek lensler, Sony'nin OSS (Optical SteadyShot) adını verdiği dahili görüntü sabitleme teknolojisini içeriyorlar ve üst seviye gövde yapısıyla geliyor. Duyurulan lenslerden tam adıyla Carl Zeiss Vario-Tessar T* 16-70mm F4 ZA OSS, kullanıcılara 4 kat yakınlaştırma imkanı veriyor. Oldukça taşınabilir bir yapıda geliştirilen lens, genel olarak manzara ve porte çekimleri için ideal bir aralık sunuyor ve özel "T*" optik kaplama teknolojisi ile üst seviye fotoğraf kalitesi ortaya koyabiliyor. Duyurulan modellerden E PZ 18-105mm F4 G OSS ise kullanıcılara 5.8 kat yakınlaştırma imkanı sunuyor. Genel kullanım için tak gez yapıda hazırlanan lens, video çekimlerinde de ortaya oldukça yumuşak sonuçlar ortaya koyabiliyor ve üzerinde özel bir yakınlaştırma butonu yer alıyor. Firma tarafından tanıtılan siyah renkli 50mm F1.8 lens modeli ise kullanıcılardan gelen istekler doğrultusunda hazırlanmış durumda. Hali hazırda satılmakta olan modelden sadece yeni renk seçeneği ile ayrılan lens, özellikle portre çekimleri için ideal bir kullanım alanı sunuyor.

Sony tarafından E-Mount uyumlu lens modellerinden Carl Zeiss Vario-Tessar T* 16-70mm F4 ZA OSS 1000$, E PZ 18-105mm F4 G OSS 600$ ve siyah renkli 50mm F1.8 lens modeli ise 300$ fiyat etiketleriyle Eylül ve Aralık ayları içerisinde satışa çıkıyorlar.

http://www.dpreview.com/news/2013/08/27/sony-announces-zeiss-16-70mm-f4-oss-zoom-18-105mm-f4-g-power-zoom-and-black-version-50mm-f1-8-e-moun