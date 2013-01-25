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Sony Entertainment Network Store, ülkemizde de kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony Entertainment Network Store, ülkemizde de kullanıma sunuldu
Geçtiğimiz yılın aralık ayı içerisinde Avrupa'da test edilmeye başlanan Sony Entertainment Network Store, ülkemizde de faaliyete geçmiş durumda.

Şirketin PlayStation Store mağazasının web versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Sony Entertainment Network Store, Türkçe dil desteğinin yanı sıra, içerikleri de TL cinsinden fiyat etiketleriyle satışa sunmuş durumda. Oldukça sade bir kullanıcı arayüzüyle bizleri karşılayan Sony'nin web mağazasında Sony PlayStation 3, PSP Vita ve PSP'nin birçok içeriğine kolaylıkla erişilebiliyor. 

Sony Entertainment Network hesabı kullanılarak giriş yapılabilen web mağazasında satın alma işleminin kredi kartı veya ön yüklü kartlar yardımıyla gerçekleştirilebildiğini de belirtelim. Oyun koluyla PlayStation Store üzerinde gezmekten sıkılan kullanıcılara önerebileceğimiz önemli bir alternatif olan Sony Entertainment Network Store'a buradan erişebilirsiniz.

https://store.sonyentertainmentnetwork.com Yorum Yaz
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Crazy Kids 5 yıl

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Crazy Kids 5 yıl
çok iyi
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Crazy Kids 5 yıl

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jacko_aj_s 5 yıl
Networkten geçen yıldan buyana hiç oyun satın almamama ragmen bu ay kredı kartı ekstreme 20,99 tutarında bir rakam yansımış.
Sizce bu ne olabilir?
1 Yanıt Yanıtla
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Gye_Baek 5 yıl jacko_aj_s
jacko_aj_s
Networkten geçen yıldan buyana hiç oyun satın almamama ragmen bu ay kredı kartı ekstreme 20,99 tutarında bir rakam yansımış.
Sizce bu ne olabilir?

Hesabından giriş yapıp bak belki kartını kaptırmış olabilirsin internetten yada hesapta kayıtlı unutup yanlışlıkla oyun almış olabilirsin.
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PS3!BF3! 6 yıl
Ben dili Türkçe olarak değiştirdiğim halde hala İngilizce. Neden olabilir?
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Gny* 6 yıl PS3!BF3!
PS3!BF3!

Ben dili Türkçe olarak değiştirdiğim halde hala İngilizce. Neden olabilir?

Çerezleri silin, büyük ihtimal düzelecektir.
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