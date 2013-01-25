Sony Entertainment Network Store, ülkemizde de kullanıma sunuldu

Geçtiğimiz yılın aralık ayı içerisinde Avrupa'da test edilmeye başlanan Sony Entertainment Network Store, ülkemizde de faaliyete geçmiş durumda.





Şirketin PlayStation Store mağazasının web versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz Sony Entertainment Network Store, Türkçe dil desteğinin yanı sıra, içerikleri de TL cinsinden fiyat etiketleriyle satışa sunmuş durumda. Oldukça sade bir kullanıcı arayüzüyle bizleri karşılayan Sony'nin web mağazasında Sony PlayStation 3, PSP Vita ve PSP'nin birçok içeriğine kolaylıkla erişilebiliyor.





Sony Entertainment Network hesabı kullanılarak giriş yapılabilen web mağazasında satın alma işleminin kredi kartı veya ön yüklü kartlar yardımıyla gerçekleştirilebildiğini de belirtelim. Oyun koluyla PlayStation Store üzerinde gezmekten sıkılan kullanıcılara önerebileceğimiz önemli bir alternatif olan Sony Entertainment Network Store'a buradan erişebilirsiniz.

https://store.sonyentertainmentnetwork.com