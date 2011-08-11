Sony Ericsson ''Ayame'' LT18i'nin NenaMark1 benchmark sonuçları paylaşıldı

Geride bıraktığımız temmuz ayında, 2011 yılının ikinci çeyreği için 70.5 milyon dolara yakın net zarar açıklayan Sony Ericsson firması, aradan geçen kısa bir sürenin ardından LT18i kodlu akıllı telefonunun XML dosyasını yayınlamıştı. XML dosyasında yayınlanan bilgilere göre LT18i, Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanacak ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelecekti. Dosyanın Xperia Arc'ın yeni varisine veya Xperia Duo'ya ait olduğu düşünülüyordu.



Bugün, Sony Ericsson LT18i'ye ait olduğu öne sürülen NenaMark1 benchmark sonuçları internete sızdırıldı. Yayınlanan sonuçlara göre LT18i, Ayame olarak isimlendirilmiş. Sonuçların hemen alt kısmına baktığımızda 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemci (MSM8655T olabilir) ile Adreno 205 grafik birimi göze çarpıyor. MSM8655T'nin tek çekirdekli mimariye sahip olduğu düşünülürse LT18i ''Ayame'', Xperia Duo'dan ziyade Xperia Arc'ın yeni varisi varsayılabilir.



