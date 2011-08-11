Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Ericsson ''Ayame'' LT18i'nin NenaMark1 benchmark sonuçları paylaşıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,1b
1
9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Ericsson ''Ayame'' LT18i'nin NenaMark1 benchmark sonuçları paylaşıldı
Tam Boyutta Gör
Geride bıraktığımız temmuz ayında, 2011 yılının ikinci çeyreği için 70.5 milyon dolara yakın net zarar açıklayan Sony Ericsson firması, aradan geçen kısa bir sürenin ardından LT18i kodlu akıllı telefonunun XML dosyasını yayınlamıştı. XML dosyasında yayınlanan bilgilere göre LT18i, Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanacak ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla gelecekti. Dosyanın Xperia Arc'ın yeni varisine veya Xperia Duo'ya ait olduğu düşünülüyordu.
Bugün, Sony Ericsson LT18i'ye ait olduğu öne sürülen NenaMark1 benchmark sonuçları internete sızdırıldı. Yayınlanan sonuçlara göre LT18i, Ayame olarak isimlendirilmiş. Sonuçların hemen alt kısmına baktığımızda 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemci (MSM8655T olabilir) ile Adreno 205 grafik birimi göze çarpıyor. MSM8655T'nin tek çekirdekli mimariye sahip olduğu düşünülürse LT18i ''Ayame'', Xperia Duo'dan ziyade Xperia Arc'ın yeni varisi varsayılabilir.

Sony Ericsson ''Ayame'' LT18i'nin NenaMark1 benchmark sonuçları paylaşıldı
Tam Boyutta Gör
Sony Ericsson ''Ayame'' LT18i'nin NenaMark1 benchmark sonuçları paylaşıldı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Bir sonyericsson hastası olarak sonyi bu gidişle bırakacam,aynı teli nokia gibi kaporta değiştirip piyasaya sürüyor,adamlar neredeyse 4 çekirdeğe geçecek,sony adreona 205 ve 1 ghz tek çekirdek tutturmuş gidiyor,tabi zarar eder..iyice mala bağladı bunlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 8 yıl
Mesele donanım değil ki, mesele 1.000 TL değerindeki telefonu 2.000 TL'ye satmak. İşte o zaman dünyada satış rekorları kırarsın. Sony Ericsson bunu yapmadığı için satmıyor. Fiyat yükseldikçe satış rakamı artıyor bu nasıl bir mantık arkadaş. İnsanlar maldan anlamıyor, en pahalısı en güzelidir mantığıyla hareket ediyorlar. Ha bir de tamam alıp da 4-5 sene kullansalar neyse. O sene en pahalısını alıyorlar, taş çatlasa 1-2 sene sonra yenisiyle değiştiriyorlar. En iyisini almanın mantığı uzun süre gitsin beni yarı yolda bırakmasın demektir bana göre. İnsanlar para vermek için para veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 8 yıl
Piyasa bu şekilde giriş yaparlarsa kepenk kapatır bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbul2007 8 yıl
Bu kafayla daha cok zarar aciklarsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 8 yıl
çift çekirdek değil dimi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shindorei 8 yıl
Bu GPU da neden bu kadar ısrarcılar anlamadım. DUO olmadığını varsayarak tasarımını çok merak ediyorum. Sonuçta Arc ın abisi olcak gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neXXen 8 yıl
SE'nin çıtayı yükseltmesi lazım artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanr 8 yıl
kötüüüü çok kötüüü ne yapıyo bu adamlar yaaaa
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl
MSM8655 mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Panasonic TX-L42E30E 42" LCD TV video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
3 SINAVDA BAŞARISIZ OLDU BABASININ
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim