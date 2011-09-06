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Sony Ericsson Xperia Arc S için İngiltere'de 397 Euro'dan ön sipariş alınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,1b
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson Xperia Arc S için İngiltere'de 397 Euro'dan ön sipariş alınıyor
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Sony Ericsson firmasının, Almanya'nın başkenti Berlin'de, teknoloji meraklılarıyla buluşturduğu modeli Xperia Arc S için, Clove vergiler dahil 349,99 Pound'dan (397 Euro / 996 TL) ön sipariş almaya başladı. Akıllı telefonun stoklara giriş tarihi olarak ise 26 Eylül tarihi işaret ediliyor.
Görünüşe göre şu an için gece mavisi ve beyaz renk seçenekleri bulunan akıllı telefonu, Xperia Arc'dan ayıran tek özelliği bulunuyor. O da 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255T işlemcisi.
Bu bilgilerin yanısıra Xperia Arc S, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi - HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 512 MB RAM, Adreno 205 grafik birimi, 4.2-inç boyutlu 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine), Timescape arayüzü, 320 MB'a kadar dahili kullanıcı belleği, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, 3.5 mm jak girişi, HDMI portu, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 3D Sweep panaroma modu, 720p video kaydı, Android 2.3.4 işletim sistemi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Bluetooth 2.1, GPS ve 1500 mAh batarya gibi teknik özelliklerle donatılmış durumda.
Sony Ericsson Xperia Arc S için İngiltere'de 397 Euro'dan ön sipariş alınıyor
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DH Misafiri 8 yıl
Satın almak istiyorum nerden bulabilirim?Tüm telefoncuları sıra ile dolaştım sadece ARC var ARC S yok :S
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Technotronic 8 yıl
DH Misafiri

Satın almak istiyorum nerden bulabilirim?Tüm telefoncuları sıra ile dolaştım sadece ARC var ARC S yok :S

vatan bilgisayardan alabilirsin
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darendeli 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Satın almak istiyorum nerden bulabilirim?Tüm telefoncuları sıra ile dolaştım sadece ARC var ARC S yok :S

Yurtdışı istersen pm at yardımcı olurum
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infom@n 8 yıl
512 MB Ram yetmiyor!!!
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Angelica 8 yıl infom@n
lnfoman

512 MB Ram yetmiyor!!!


nerede sıkıntı yasıyorsun video izlerkenmi? acabilirsen sevinirim.
ayrıca arc s türkiyede hemen piyasaya girerse arc ın fiyatı düsecektir.
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DemirKipi 8 yıl
Hiçbir sıkıntım yok. OC yaptım gayet hızlı ve sorunsuz çalışıyor. Gerek yok böyle şeylere. Daha fazla para vermeye de gerek yok.
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napolyon94 8 yıl
bende 180 mb dahili hafıza var ben napayım a2sd fln uğraşıyoruz boşuna :S
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Whisper911 8 yıl
internal larda leş SE de neo da falan 300 küsür birşey.. androidin en büyük sıkıntısı internal şunu üreticilerin anlaması lazım ki hepsi artık 1gb tan başlıyor...
320 mb dahili bellek mi olur ya.. bismillah ilk kurulan uygulamalarda yer yer diye ağlayacak telefon.. desire 512 bile yetmiyor bana app to sd v.s. bir ton kasıyorsunuz.
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Kissed by Fire 8 yıl
Sony Ericsson Xperia Neo kullanıyorum, sayfalarca uygulamam var, rootlu değil, hiç dahili hafıza sıkıntısı çekmedim daha. Kurmak istediğiniz uygulamaları boyutuna göre SD karta otomatik kuruyor zaten. Cracked uygulamaların bazılarını rootsuz kuramazsınız sadece o da çok nadir olmak üzere.
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Max payne 35 8 yıl
SE gözünü seveyim şu Adreno 205,tek çekirdekli CPU ve 512 MB RAM hastalığından kurtul artık,Nokia'nın ARM11 hastalığı gibi olmasın :)
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recaus 8 yıl
çok gereksiz bir cihaz
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Guest-F8946C419 8 yıl
İPhone ile dalga geçenler, buna süper olmuş derseler tebrik edeceğim.
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acmtncy 8 yıl
katılıyorum bu tasarım daha iyi bir donanım hakediyor en azından 8gb dahili hafıza koysalardı. beyaz renk de yakışmış bu arada beğendim.
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OvernightSensation 8 yıl
xperia arc'ın en çok hoşuma giden yönü tasarımı onun haricinde donanımda abartılacak bir şey yok zaten.
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Stanislas Xavier 8 yıl
512mb ram, adreno 205,( 320 ) mb rom ayrıca tek çekirdek işlemci 0.4 ghz için yeni cihaz çıkarmışlar hiç çekici yanı yok zaten arc burada 1200 e satılıyor bu daha pahalı olur ama bu donanımla asla o kadar para etmez güzel tasarımını boşa harcıyorlar bence cihaz çok daha iyi donanımı hak ediyor...
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