Sony Ericsson Xperia Arc S için İngiltere'de 397 Euro'dan ön sipariş alınıyor

Sony Ericsson firmasının, Almanya'nın başkenti Berlin'de, teknoloji meraklılarıyla buluşturduğu modeli Xperia Arc S için, Clove vergiler dahil 349,99 Pound'dan (397 Euro / 996 TL) ön sipariş almaya başladı. Akıllı telefonun stoklara giriş tarihi olarak ise 26 Eylül tarihi işaret ediliyor.

Görünüşe göre şu an için gece mavisi ve beyaz renk seçenekleri bulunan akıllı telefonu, Xperia Arc'dan ayıran tek özelliği bulunuyor. O da 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255T işlemcisi.



Bu bilgilerin yanısıra Xperia Arc S, dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi - HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 512 MB RAM, Adreno 205 grafik birimi, 4.2-inç boyutlu 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine), Timescape arayüzü, 320 MB'a kadar dahili kullanıcı belleği, 32 GB'a kadar microSD kart girişi, 3.5 mm jak girişi, HDMI portu, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 3D Sweep panaroma modu, 720p video kaydı, Android 2.3.4 işletim sistemi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Bluetooth 2.1, GPS ve 1500 mAh batarya gibi teknik özelliklerle donatılmış durumda.

