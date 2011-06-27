Sony Ericsson Xperia Mini Pro için İngiltere'de 383$'dan ön sipariş alınıyor

Sony Ericsson'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi ile QWERTY klavye donanımını bütünleştiren akıllı telefonu Xperia Mini Pro için İngiltere'de (239,99 Pound) 383$'dan ön sipariş alındığı ortaya çıktı. İngiltere'nin en önemli online satış mağazalarından Play.com'un ön sipariş aldığı telefonun stoklara giriş tarihi olarak 5 Ağustos tarihi işaret edilmekte.

1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan Xperia Mini Pro, Timescape arayüzünü kullanıyor. Dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısına destek veren telefonda, 3.0-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Telefonun 400 MB'a kadar olan kullanıcı belleği ise microSD kartlarla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS üçlüsüyle donatılan telefonda, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı, görüntülü konuşma için kamera, 3.5 mm jak girişi, RDS'li FM radyo ve 1200 mAh batarya gözlerden kaçmıyor.



Sony Ericsson Xperia Mini Pro'nun siyah, beyaz, pembe ve turkuaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

