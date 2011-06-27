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Sony Ericsson Xperia Mini Pro için İngiltere'de 383$'dan ön sipariş alınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,8b
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20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson Xperia Mini Pro için İngiltere'de 383$'dan ön sipariş alınıyor
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Sony Ericsson'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi ile QWERTY klavye donanımını bütünleştiren akıllı telefonu Xperia Mini Pro için İngiltere'de (239,99 Pound) 383$'dan ön sipariş alındığı ortaya çıktı. İngiltere'nin en önemli online satış mağazalarından Play.com'un ön sipariş aldığı telefonun stoklara giriş tarihi olarak 5 Ağustos tarihi işaret edilmekte.
1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan Xperia Mini Pro, Timescape arayüzünü kullanıyor. Dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısına destek veren telefonda, 3.0-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Telefonun 400 MB'a kadar olan kullanıcı belleği ise microSD kartlarla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS üçlüsüyle donatılan telefonda, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p video kaydı, görüntülü konuşma için kamera, 3.5 mm jak girişi, RDS'li FM radyo ve 1200 mAh batarya gözlerden kaçmıyor.
Sony Ericsson Xperia Mini Pro'nun siyah, beyaz, pembe ve turkuaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.
Sony Ericsson Xperia Mini Pro için İngiltere'de 383$'dan ön sipariş alınıyor
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jakops. 8 yıl
tr ye gelsin hemen alıcam:)
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Klasör.:X:. 8 yıl
telefonun ekranı ve pili hoşuma gitmedi ancak 600-650 olursa fiyatı uygun...
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TheValoran 8 yıl
Tr fiyatı 799 tl olacak sanırım
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séquestre 8 yıl
Hayırlı olsun Xperia hoş telefon :)
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Technotronic 8 yıl
inşallah türkiye yede hızlı giriş yapar
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Lordinarius 8 yıl
5 kelimelik isimmi olur la :D
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yunuss.10 8 yıl

med_cezir197

5 kelimelik isimmi olur la :D



Heceleyin bakam
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Batuist 8 yıl
O telefonun çözünürlüğünü biraz daha yüksek tutsalarmış çok güzel bir telefon olabilirmiş.. çözünürlükten kaybediyor. ama orta halli bir android için fena telefon sayılmaz..
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orjSin 8 yıl
612 türk lirası yapar . bizde x10 mini pro 612 tl olduğunu düşünürsek, aynı aritmatik bilgisini kullanarak türkiye ye 800 lira civarı bi fiyattan girebilir diyebiliriz. pasaportu olan var mı ?
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floydrose 8 yıl
Nesi ayrılıyor anlamadım
1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan Xperia Mini Pro
E gayet güzel...
3.0-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş.
Oldumu şimdi...
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yunuss.10 8 yıl
Bu kadar çabuk satışa sunulmasına çok şaşırdım. SE genelde duyrdukran sonra aylar geçerdi satışa çıkarana kadar
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moon5 8 yıl
Sony Ericsson cihazları diğerlerinden hemen ayrılıyor...
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baysan240 8 yıl
ucuzla pahalı arasında bir aralığa fiyatını konumlandırmışlar
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