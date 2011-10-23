Sony Ericsson Xperia X10 yeni yazılım güncellemesi almayacak

Xperia serisi akıllı telefonlarına Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi getirmeyi planlayan Sony Ericsson cephesinde bu güncelleme daha çok serinin yeni üyelerine gelecek gibi görünüyor. Twitter üzerinde bir kullanıcının "Xperia X10 Android 2.3.4 güncellemesini alacak mı?" sorusuna "bundan sonra X10 için yeni güncelleme olmayacak" yanıtını veren Sony Ericsson, böylelikle, Ice Cream Sandwich beklentilerini de sonlandırmış oldu.

Bilindiği üzere Xperia X10 ilk olarak Android 1.6 sürümü ile çıkmış, ardından Android 2.1 güncellemesi gelmiş ve son olarak uzun süren bir bekleyişin ardından Android 2.2 yerine 2.3.3 güncellemesi yayınlanmıştı. Tabi Sony Ericsson'un resmi güncelleme yayınlamayacak olması Xperia X10'un daha yeni Android sürümlerine kavuşamayacağı anlamına da gelmiyor zira CyanogenMod çalışmaları devam ediyor ve yeni Android sürümlerinin resmi olarak olmasa da geliştiricilere tarafından Xperia X10 kullanıcılarına sunulması bekleniyor.