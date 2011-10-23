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Sony Ericsson Xperia X10 yeni yazılım güncellemesi almayacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
56,4b
1
52
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xperia serisi akıllı telefonlarına Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi getirmeyi planlayan Sony Ericsson cephesinde bu güncelleme daha çok serinin yeni üyelerine gelecek gibi görünüyor. Twitter üzerinde bir kullanıcının "Xperia X10 Android 2.3.4 güncellemesini alacak mı?" sorusuna "bundan sonra X10 için yeni güncelleme olmayacak" yanıtını veren Sony Ericsson, böylelikle, Ice Cream Sandwich beklentilerini de sonlandırmış oldu.
Bilindiği üzere Xperia X10 ilk olarak Android 1.6 sürümü ile çıkmış, ardından Android 2.1 güncellemesi gelmiş ve son olarak uzun süren bir bekleyişin ardından Android 2.2 yerine 2.3.3 güncellemesi yayınlanmıştı. Tabi Sony Ericsson'un resmi güncelleme yayınlamayacak olması Xperia X10'un daha yeni Android sürümlerine kavuşamayacağı anlamına da gelmiyor zira CyanogenMod çalışmaları devam ediyor ve yeni Android sürümlerinin resmi olarak olmasa da geliştiricilere tarafından Xperia X10 kullanıcılarına sunulması bekleniyor. 

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endoplazmik bir kulum 8 yıl en beğenilen
insaf diyorum baska bi sey demiyorum.2.2 cıkan cihazı 2.3 yapamayan lg ( optimus black) gibi firmalar varken 1.6 yı 2.3 yapan bi firmaya bunlar bence biraz ağır kacıyor beyler
insaf diyorum baska bi sey demiyorum.2.2 cıkan cihazı 2.3 yapamayan lg ( optimus black) gibi firmalar varken 1.6 yı 2.3 yapan bi firmaya bunlar bence biraz ağı...
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TAVCI 8 yıl
Sonyericssonu bu konuda kımse elestırmemelı.Android 1.6 ile cıkardıgı telefonu 1.5 sene destek vererek 2.3.3 surumune yukselttı.Aynı zamanda cıkan samsung i7500 ve i5700 hala Android 1.6 surumunde kaldı.HTC 2.2 ıle cıkardıgı telefonu bıle 2.3 e yukseltmıyor.
Sonyericssonu bu konuda kımse elestırmemelı.Android 1.6 ile cıkardıgı telefonu 1.5 sene destek vererek 2.3.3 surumune yukselttı.Aynı zamanda cıkan samsung i7500...
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nejat_80 8 yıl
ee, ne oldu şimdi bu telefona 1000 liraların üstünde para verenlerin durumu. iphone 3gs bile ios 5 i gordu, pil süresinde iyileştirmeler yaşandı, neden bu cihazlara gelmiyor. bu kadar kısa ömürlü cihazlar için mi servet veriliyor. ayıp denen birşey var.
ee, ne oldu şimdi bu telefona 1000 liraların üstünde para verenlerin durumu. iphone 3gs bile ios 5 i gordu, pil süresinde iyileştirmeler yaşandı, neden bu cihaz...
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DH Misafiri 5 yıl
beyler sony e bu şekil yüklenmeniz yanlış sebep derseniz sony çıktı çıkalı 18 çivarı sony telefon aldım 2 oğlum da eşimde kayıncom da sony kullanıyoruz ve şu ana kadar suya düşmenin hariçinde hiçbirinde sorun yaşamadım ve hotmail adresinize kaydettiğinizde sony firması sizleri güncellemelerden ve artı yeni çıkan cihazlardan vede elinizdeki makinaların her türlü geliştirmelerinden haberdar ediyor ve sony genelde telefon satanlar kar marjı düşük diye kötülüyorlar bende elektronikçiyim ve şu an bile x10 dediğimiz makinalar çıkan birçok yeni makinaya taş çıkartıyor ve kaç sene öncesinin makinaları ve her gecen gün teknoloji değişiyor!!! ve kullanan kardeşlerimizden bu makina nın şarjı ve ekran görüntüsü aynı zamanda sağlamlığından şikayet eden varmı?
ben görmedim daha!!!
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yakmac 6 yıl
yakmac
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yakmac 6 yıl
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yakmac 6 yıl
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar X10 İ içinde geçerli mi aynı şey?
joneca4747@hotmail.com
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Technotronic 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar X10 İ içinde geçerli mi aynı şey?



joneca4747@hotmail.com

x10 ile x10i aynı telefonlar zaten
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DH Misafiri 7 yıl
iPhone ile kıyaslama yapan arkadaşlara: avrupa'dan aldığını iPhone u istediğiniz zaman Apple mağazasına götürüp yenisi (evet 0 km) ile değiştirebiliyorsunuz. Hem de hiçbir neden belirtmek zorunda değilsiniz. Kalsı ki iPhone 3G'nin ilk yazılımı mevcut Android'den çok daha başarılı
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DH Misafiri 7 yıl
Kimse alınmasın gençler x10 u 1.6 versiyonunda alanlar iyi bilir ki eğer kullanıyorsa, 3 tane tuşu var onlar bile eskidi şimdi geçip guncelleme konusunda hayiflanmanin manası yok bi şirket olarak düşünce adam surekli guncelleme yaparsa yeni telefonlatini kime satsin? Ayrıca ön yüzünde kamera olmasiyi yeni guncellemenin olmayışını açıklıyor olmsi lazım. Ama s.e üstüne düşen yükümlülukleri tamamlamasi gereken yerlerde yok degil hani, ses çıkışı ve pil kullanimi konusunda bi güncelleme yapması gerekli
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sharpie 8 yıl
olabilir ama diğer android cihaz üreticileri kadar değil.
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Mobile Prof. 8 yıl
Normaldir.
Bana sorarsaniz bir telefon ureticisi cikarmis oldugu telefona 24ay yazilim destegi guncelleme sunmalidir.
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SaatliBomba 8 yıl
ben resmi güncellemeler dışında güncellemeye yapmayacağım için kötü haber
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