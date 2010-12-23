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Sony Ericsson, Xperia serisi yeni nesil telefonlarını MWC 2011'de tanıtacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android işletim sistemiyle birlikte yeniden yükselişe geçen Sony Ericsson, 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2011 etkinliğinde Xperia serisi telefon ailesinin yeni üyelerini tanıtacağını doğruladı. Hazırladığı davetiye mektubunda, etkinlikten bir gün önce 13 Şubat Pazar günü özel bir tanıtımla yeni ürünlerini basın mensuplarının beğenisine sunacağını belirten Sony Ericsson'un ne gibi modeller sunacağı henüz bilinme se de firmanın özellikle üst seviye ürün gamında çift çekirdekli işlemci kullanan iddialı modeller sunması bekleniyor.

Sony Ericsson'un, İspanya'nın Barselona kentinde yapılacak Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliği için planladığı en büyük sürprizlerinden birisi, uzun süredir üzerinde çalıştığı PlayStation telefon olacak.


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JrMaster 8 yıl
Sabırsızlıkla bekliyoruz
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sasa_iliç 8 yıl
bekliyoruz her zamanki gibi beklemekle kalmayız umarım
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cihansevencan 8 yıl
forever Sonyericsson
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greenk 8 yıl
Tüm dünyaya sunuyorlar ama bizim memleket çok zeki olduğu için anlaşmıyor adamlar. Distribütör zamanında aşırı düşük fiyata satığı için telefonları sony e. artık sallamıyor ülkemizi.
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sakin-adam 8 yıl
Bu tür haberleri forum köşelerinde görmek gerçekten baydı beni.p990 dan sonra resmi faturalı garantili bir sonyericsson alabilecek miyim acaba.
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xxxx1 8 yıl
Sony Ericsson'a ucundan bulaşan biri bir daha başka bir isimin yüzüne bakmaz...uysada şeytana dönüp dolaşıp geliyor yine

Bana hep kaliteyi,güveni temsil etmişlerdir...yıllarca zararına baca tüttürmelerine rağmen kaliteden asla taviz vermeyen yegane isimdir kendileri...bu ülke pek kıymetini bilemedi bu ayrı bir konu...
Androidle kendilerine gelmelerinin yegane nedeni Androidin bariz bir kalitesi olması ve bence SE ile doku uyumu mükemmele yakın...SE kendi fanatiklerinin farkında bu bile onlara yetiyor...
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_SENSONİC_ 8 yıl
camera ve walkman serilerisi modellerde cikarirlar ins
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farukkk 8 yıl
2011 de telefonlar daha çok gelişecek.çok farklı özellikler bizi bekliyor.bu konuda sony ericssona güvenim hep tam.
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kkkcrazy 8 yıl
pazara sunamadıktan sonra duyurmuş duyurmamış ne ki
hala x10 mini görücez x8 görücez die bekliyoruz
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