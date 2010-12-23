Sony Ericsson, Xperia serisi yeni nesil telefonlarını MWC 2011'de tanıtacak

Android işletim sistemiyle birlikte yeniden yükselişe geçen Sony Ericsson, 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2011 etkinliğinde Xperia serisi telefon ailesinin yeni üyelerini tanıtacağını doğruladı. Hazırladığı davetiye mektubunda, etkinlikten bir gün önce 13 Şubat Pazar günü özel bir tanıtımla yeni ürünlerini basın mensuplarının beğenisine sunacağını belirten Sony Ericsson'un ne gibi modeller sunacağı henüz bilinme se de firmanın özellikle üst seviye ürün gamında çift çekirdekli işlemci kullanan iddialı modeller sunması bekleniyor.

Sony Ericsson'un, İspanya'nın Barselona kentinde yapılacak Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliği için planladığı en büyük sürprizlerinden birisi, uzun süredir üzerinde çalıştığı PlayStation telefon olacak.