Sony Ericsson, Xperia serisi yeni nesil telefonlarını MWC 2011'de tanıtacak

Android işletim sistemiyle birlikte yeniden yükselişe geçen Sony Ericsson, 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2011 etkinliğinde Xperia serisi telefon ailesinin yeni üyelerini tanıtacağını doğruladı. Hazırladığı davetiye mektubunda, etkinlikten bir gün önce 13 Şubat Pazar günü özel bir tanıtımla yeni ürünlerini basın mensuplarının beğenisine sunacağını belirten Sony Ericsson'un ne gibi modeller sunacağı henüz bilinme se de firmanın özellikle üst seviye ürün gamında çift çekirdekli işlemci kullanan iddialı modeller sunması bekleniyor.
Sony Ericsson'un, İspanya'nın Barselona kentinde yapılacak Mobil Dünya Kongresi 2011 etkinliği için planladığı en büyük sürprizlerinden birisi, uzun süredir üzerinde çalıştığı PlayStation telefon olacak.
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Bana hep kaliteyi,güveni temsil etmişlerdir...yıllarca zararına baca tüttürmelerine rağmen kaliteden asla taviz vermeyen yegane isimdir kendileri...bu ülke pek kıymetini bilemedi bu ayrı bir konu... Androidle kendilerine gelmelerinin yegane nedeni Androidin bariz bir kalitesi olması ve bence SE ile doku uyumu mükemmele yakın...SE kendi fanatiklerinin farkında bu bile onlara yetiyor...
hala x10 mini görücez x8 görücez die bekliyoruz