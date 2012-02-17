Sony, Ericsson'a ait Sony Ericsson hisselerinin alımını tamamladı

Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Sony, Sony Ericsson'un Telefonaktiebolaget LM Ericsson'a ait %50 hissesinin alım işlemlerinin 1.05 milyar dolara tamamlandığını ve firmanın tamamen Sony bünyesine geçtiğini duyurdu.

Tokyo'dan yapılan açıklamada alım işleminin Merkez Avrupa zaman dilimine göre 15 Şubat itibariyle tamamlandığını ve Sony'nin, Sony Ericsson'un iştirakı haline geldiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, Sony Ericsson isminin "Sony Mobile Communications" olarak değiştirilerek; Sony'nin diğer tüketici elektroniği çözümleriyle mobil telefon çözümlerini bir noktada buluşturmayı amaçladıkları bilgisine yer verildi.