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Sony, Ericsson'a ait Sony Ericsson hisselerinin alımını tamamladı

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Sony, Sony Ericsson'un Telefonaktiebolaget LM Ericsson'a ait %50 hissesinin alım işlemlerinin 1.05 milyar dolara tamamlandığını ve firmanın tamamen Sony bünyesine geçtiğini duyurdu.

Tokyo'dan yapılan açıklamada alım işleminin Merkez Avrupa zaman dilimine göre 15 Şubat itibariyle tamamlandığını ve Sony'nin, Sony Ericsson'un iştirakı haline geldiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca, Sony Ericsson isminin "Sony Mobile Communications" olarak değiştirilerek; Sony'nin diğer tüketici elektroniği çözümleriyle mobil telefon çözümlerini bir noktada buluşturmayı amaçladıkları bilgisine yer verildi.


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mustafa_550 7 yıl en beğenilen
Logoyu değiştirmeseler iyi olacak logo çok güzel.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
Ericssony
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mert1907 7 yıl
Benim için Sony Ericsson başka,Sony başka.
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XperiaTM 7 yıl
Logo değişirse kötü olur. Nasıl olsa isim hakkını almışsın. Teknolojini Sony Ericsson adı altında da kullanabilirsin.
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E_Aydin35 7 yıl
Sonny bu adımla birlikte bence daha başarılı işler yapıcak Ericson la yapmıyormuydu elbette yapıyordu ama şahsi bir firma oldu şimdi..:)
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RAN7843 7 yıl
OLACAĞI O adam kendi ürettiği mamülleri destekler tabiki sadece sony baksanıza wmc 2012 de sadece sony ürünlerini tanıtacaklar ve ilginç ürünler çıkacakkk
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Stroma 7 yıl
ozaman gelsin xperia s
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slymn_mndrl 7 yıl
mundar ettiler markayi logoya dokunmasalar bari!
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wakara 7 yıl
artık sony erıcson yazılı telefonlara pek ıyı bakmazlar. artık tek basına kendı urettıklerı sadece sony yazılı telefonları desteklerler :( bızde tarıh OLURUZ.
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infom@n 7 yıl
Bence SONY logosu çok güzel Sony Ericsson logosu eskidi ve ericssonu anımsatıyor. Bence ericssonu unutturmalı ve SONY olarak devam etmeli.
Bu arada Xperia S çok güzel.
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TheDifferance 7 yıl
E peki şimdi nolcak SE kullanan çok kişi var?
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nanotechxxx 7 yıl
sony gercekten batiyor olamali ki milyar avrolar verip hisse aliyor sony batmiyor sadece lider oldugu bir kac pazari kaybetmis durumda zamanla hersey degisir muhakkak.
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xxxx1 7 yıl
söylenen rakam 1.05 milyar dolar değil,Avro olmalı bu detaya çoğu blog ve haber sitelerinde dikkat edilmiyor!..
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xLmNt13 7 yıl
xperia s çıksın bir an önce
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mustafa_550 7 yıl en beğenilen
Logoyu değiştirmeseler iyi olacak logo çok güzel.
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khytr89 7 yıl mustafa_550
mustafa_550
Logoyu değiştirmeseler iyi olacak logo çok güzel.

logosu soyuluyor :D basit ama etkileyici şekilde sony yazması yeterli
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bocekgrafik 7 yıl
Yok "Sony batıyor", yok "Sony'nin son çırpınışları" gibisinden zırvalayanlara kapak olsun bu.
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danGerfuLL 7 yıl
Ortak oldukları süreçte güzel cihazlar çıkarıp birçok tüketicinin ilgi odağı haline geldiler. Umarım bundan sonra da bu ilgi ile 'Sony' adı altında yollarına devam ederler.
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