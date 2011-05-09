Sony Ericsson'dan Japon pazarına özel telefon: Xperia Acro

Sony Ericsson anavatanlarından biri olan Japonya pazarı için hazırladığı Xperia Acro modelini kullanıma sunuluyor. Genel olarak Xperia Arc modelinin ülke ihityaçları göz nüne alınarak optimize edilmiş bir versiyonu olarak değerlendirilen telefon, entegre Mobil TV özelliği sunuyor ve Mobile Wallet ile Mobil BRAVIA Engine özelliklerini içeriyor.

Android 2.3 işletim sistemiyle birlikte gelen telefon, 4.2-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik Reality Ekran'a yer veriliyor. Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan ve Adreno 205 GPU'su ile donatılan Snapdragon işlemisinin kullanıldığı telefona 512MB RAM eşlik ediyor ve 1500 mAh kapasiteli pil güç veriyor.

Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki Sony Exmor R donanımlı kamera ile 720p çözünürlüğünde video kaydedebilen Xperia Acro'nun diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Infrared portu, FM Radyo, HDMI, DLNA, Bluetooth, A-GPS ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Yaz aylarına doğru siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulması beklenen Sony Ericsson Xperia Acro'nun son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.