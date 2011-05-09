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Sony Ericsson'dan Japon pazarına özel telefon: Xperia Acro

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,3b
1
8
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Ericsson anavatanlarından biri olan Japonya pazarı için hazırladığı Xperia Acro modelini kullanıma sunuluyor. Genel olarak Xperia Arc modelinin ülke ihityaçları göz nüne alınarak optimize edilmiş bir versiyonu olarak değerlendirilen telefon, entegre Mobil TV özelliği sunuyor ve Mobile Wallet ile Mobil BRAVIA Engine özelliklerini içeriyor.

Sony Ericsson'dan Japon pazarına özel telefon: Xperia Acro
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Android 2.3 işletim sistemiyle birlikte gelen telefon, 4.2-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik Reality Ekran'a yer veriliyor. Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan ve Adreno 205 GPU'su ile donatılan Snapdragon işlemisinin kullanıldığı telefona 512MB RAM eşlik ediyor ve 1500 mAh kapasiteli pil güç veriyor.

Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki Sony Exmor R donanımlı kamera ile 720p çözünürlüğünde video kaydedebilen Xperia Acro'nun diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Infrared portu, FM Radyo, HDMI, DLNA, Bluetooth, A-GPS ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Sony Ericsson'dan Japon pazarına özel telefon: Xperia Acro
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Yaz aylarına doğru siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulması beklenen Sony Ericsson Xperia Acro'nun son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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waspsich 8 yıl
wox
tamamen yalan bir haber.telefon ap açık photoshop ile yapılmış..benim anlayamadığım böyle bir yalan haberi neden yayımlıyorsunuz anlamış değilim doğrusu.telefonun ön yüzeyi ile kasanın rengi tam anlamıyla zıt bir renge sahip.buda kasanın daha eski bir görünümü olduğunu gösteriyor. ayrıca ön yüzeyde sonyericsson yazan yerin etrafı vede ekrandaki menü bölümünün etrafı karıncalı ki orada bir düzenleme yapılmış olduğunu ap açık belli ediyor..buda photoshoplu olduğunu gösteriyor...birde sitede sayfadan sayfaya geçerken çıkan koca reklamlarada sinir oluyorum.sanki ben o reklamı görünce gidip o ürünü alıcam...

sonyericsson.co.jp/...
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xxxx1 8 yıl
atın şunu dışarıı...
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..Knight.. 8 yıl
Sony Ericsson Acro tamamen gerçek. Arc'ın Japonya pazarına uyarlanmış versiyonu.
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wox 8 yıl
tamamen yalan bir haber.telefon ap açık photoshop ile yapılmış..benim anlayamadığım böyle bir yalan haberi neden yayımlıyorsunuz anlamış değilim doğrusu.telefonun ön yüzeyi ile kasanın rengi tam anlamıyla zıt bir renge sahip.buda kasanın daha eski bir görünümü olduğunu gösteriyor. ayrıca ön yüzeyde sonyericsson yazan yerin etrafı vede ekrandaki menü bölümünün etrafı karıncalı ki orada bir düzenleme yapılmış olduğunu ap açık belli ediyor..buda photoshoplu olduğunu gösteriyor...birde sitede sayfadan sayfaya geçerken çıkan koca reklamlarada sinir oluyorum.sanki ben o reklamı görünce gidip o ürünü alıcam...
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mustafa_550 8 yıl
bu telefonu göreli baya oldu semcblogda yalan olduğunu zannetmiyorum

semcblog.com/...

semcblog.com/...™-arco-brochure-leak-and-back-cover-pictures/
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yunuss.10 8 yıl

wox
tamamen yalan bir haber.telefon ap açık photoshop ile yapılmış..benim anlayamadığım böyle bir yalan haberi neden yayımlıyorsunuz anlamış değilim doğrusu.telefonun ön yüzeyi ile kasanın rengi tam anlamıyla zıt bir renge sahip.buda kasanın daha eski bir görünümü olduğunu gösteriyor. ayrıca ön yüzeyde sonyericsson yazan yerin etrafı vede ekrandaki menü bölümünün etrafı karıncalı ki orada bir düzenleme yapılmış olduğunu ap açık belli ediyor..buda photoshoplu olduğunu gösteriyor...birde sitede sayfadan sayfaya geçerken çıkan koca reklamlarada sinir oluyorum.sanki ben o reklamı görünce gidip o ürünü alıcam...

Bu model resmi olarak duyruldu. Senin dunyadan haberin yok
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