Sony, IFA 2010'da yeni dijital video kameralarını tanıttı: Handycam DCR-SX15E ve DCR-SR15E

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, IFA 2010'dan 2 yeni dijital video kamera tanıttı. Sony'nin tanıtımını yaptığı kameralar, Handycam DCR-SX15E ve DCR-SR15E adıyla üretilecek. IFA 2010'da tanıtılan video kameralarda 50x optik yakınlaştırma özelliği bulunuyor. Sony'nin 2.7 inç'lik LCD ekrana yer verdiği modellerde yüz tanıma, düşük aydınlatmalı ortamlarda video çekimi için video ışığı, sarsıntısız kayıt için SteadyShot desteği yer alacak. Sony'nin Handycam DCR-SX15E modeli çekilen videoları kaydetmek için Memory Stick ve SD karta ihtiyaç duyarken, tanılan bir diğer model olan Handycam DCR-SR15E ise dahili olarak sahip olduğu 80 GB kapasiteli sabit diske çekilen videoları kaydedebilecek.

Sony'nin IFA 2010'da tanıttığı video kameralar olan Handycam DCR-SX15E ve DCR-SR15E'ün diğer teknik detayları ve son kullanıcı fiyatı ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde açıklanacak.