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Sony, IFA 2010'da yeni dijital video kameralarını tanıttı: Handycam DCR-SX15E ve DCR-SR15E

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, IFA 2010'dan 2 yeni dijital video kamera tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Video Kameralar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sony, IFA 2010'da yeni dijital video kameralarını tanıttı: Handycam DCR-SX15E ve DCR-SR15E
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, IFA 2010'dan 2 yeni dijital video kamera tanıttı. Sony'nin tanıtımını yaptığı kameralar, Handycam DCR-SX15E ve DCR-SR15E adıyla üretilecek. IFA 2010'da tanıtılan video kameralarda 50x optik yakınlaştırma özelliği bulunuyor. Sony'nin 2.7 inç'lik LCD ekrana yer verdiği modellerde yüz tanıma, düşük aydınlatmalı ortamlarda video çekimi için video ışığı, sarsıntısız kayıt için SteadyShot desteği yer alacak. Sony'nin Handycam DCR-SX15E modeli çekilen videoları kaydetmek için Memory Stick ve SD karta ihtiyaç duyarken, tanılan bir diğer model olan Handycam DCR-SR15E ise dahili olarak sahip olduğu 80 GB kapasiteli sabit diske çekilen videoları kaydedebilecek.

Sony'nin IFA 2010'da tanıttığı video kameralar olan Handycam DCR-SX15E ve DCR-SR15E'ün diğer teknik detayları ve son kullanıcı fiyatı ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Sony, IFA 2010'da yeni dijital video kameralarını tanıttı: Handycam DCR-SX15E ve DCR-SR15E
Tam Boyutta Gör
Sony, IFA 2010'da yeni dijital video kameralarını tanıttı: Handycam DCR-SX15E ve DCR-SR15E
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Sony, IFA 2010'da yeni dijital video kameralarını tanıttı: Handycam DCR-SX15E ve DCR-SR15E
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tobepeople 8 yıl
sd olanların hepsinde çekimde sınır var hem süre olarak hem kalite olarak bu bence daha iyi önemli olan iç görüntü dışını salla
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DH Misafiri 8 yıl
bence makina harika 80glık hardiski ile raım klmadan anılarını paşlama yapılabilir yanında sd kartı taşımaya bile gerek duyulmaz artık çok güzel bir makina
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Batuist 9 yıl
64GBlık ufak bir usb bellek koyamadınız içine şunun.. koca sabit diski koymuşlar içine bu kadar kötü gözükür.. sd karta kayıt yapan makine usb belleğinede yapabilir sanırım... aynı aynı bellek olur formatı farklı olur..
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bilgehankalkan 9 yıl
Şeklini sevmedim daha güzel durabilirdi.
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