Sony, FF (Tam Kare) uyumlu beş yeni E-Mount lens modelini tanıttı

Yaptığı duyurular ile hem fotoğraf hem de teknoloji dünyasına hareketli saatler yaşatan günü popüler ismi Sony, düzenlediği etkinlik kapsamında aynı zamanda Carl Zeiss Vario-Tessar T* 24-70mm F4 ZA OSS Zoom, Carl Zeiss Sonnar T* 35mm F2.8, Carl Zeiss Sonnar T* 55mm F1.8, Sony 28-70mm F3.5 – 5.6 OSS Zoom ve Sony G Lens 70-200mm F4 OSS Telephoto Zoom lens modellerini de kullanıcıların beğenisine sundu.

FF (Tam Kare) sensöre sahip A7 ve A7r fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak E-Mount bağlantı yapısıyla hazırlanan lenslerden Carl Zeiss Vario-Tessar T* 24-70mm F4 ZA OSS Zoom, sunduğu odak uzaklığı ve sabit F4 diyafram değeri ile özellikle portre, manzara ve genel kullanım için uygun bir yapı ortaya koyuyor. Firmanın Optical SteadyShot isimli görüntü sabitleme teknolojisi ile donatılan lens, özel kaplamalarıyla da her türlü ışık koşulunda üst seviye performans vaat ediyor. Carl Zeiss Sonnar T* 35mm F2.8 lens modelini ise daha çok portre ve sokak çekimleri için hazırlayan Sony, kullandığı F/2.8 sabit diyafram değeriyle de özellikle düşük ışıklı ortamlarda kaliteli sonuçlara yardımcı oluyor. Carl Zeiss Sonnar T* 55mm F1.8 lens modelini de özellikle F/1.8 diyafram değeri ile her türlü koşulda üst seviye porte performansı isteyen kullanıcılar için hazırlayan Sony, özel kaplamalarını bu model üzerinde de aktif olarak kullanmış durumda. Son olarak Sony 28-70mm F3.5 – 5.6 OSS Zoom ve G Lens 70-200mm F4 OSS Telephoto Zoom lens modelleri tanıtan firma, 28-70mm ile toza dayanıklı optik görüntüleme teknolojisine sahip bir yapı ortaya koyuyor. Genel kullanım için ideal bir odak uzaklığı sunan lens, kompakt yapısıyla da rahatlıkla taşınabiliyor. Son olarak Sony G Lens 70-200mm F4 OSS Telephoto Zoom lens modelini duyuran firma, bu lensiyle ise daha çok gezi ve uzak mesafeli çekimler yapmak isteyen kişilere hitap ediyor. Sabit F/4 diyafram değeri ile gelen lens, özel kaplamalara sahip ve optik görüntüleme teknolojisi ile elde çekimlere büyük yardımcı oluyor.





Sony tarafından FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri için hazırlanan E-Mount lens modellerinden Carl Zeiss Vario-Tessar T* 24-70mm F4 ZA OSS Zoom 1200$, Carl Zeiss Sonnar T* 35mm F2.8 800$, Carl Zeiss Sonnar T* 55mm F1.8 1000$, Sony 28-70mm F3.5 – 5.6 OSS Zoom A7 fotoğraf makinesi ile kit olarak 2000$ fiyat etiketiyle Aralık ve Ocak aylarında satışa çıkıyor. Sony G Lens 70-200mm F4 OSS Telephoto Zoom lens modelinin fiyat ve çıkış tarihi hakkında ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/10/16/sony-announces-five-full-frame-e-mount-fe-lenses-and-updated-70-200mm?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_4