Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, GDC'deki bağımsız oyun geliştiricileriyle yaptığı işbirliğinin detaylarını paylaştı

6 yıl
608
1
8
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, GDC'deki bağımsız oyun geliştiricileriyle yaptığı işbirliğinin detaylarını paylaştı
Oyun dünyasının önemli isimlerinden Sony, San Francisco'da düzenlenen Oyun Geliştirici Konferansı'nda(GDC) bağımsız geliştiricilerle iş birliğine giderek, bu yöndeki çalışmalarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu işbirliği kapsamında PlayStation 4'ün yanı sıra; PlayStation 3, PS Vita ve PlayStation Mobile gibi platformlar içinde duyurdu. Bağımsız geliştiriciler ile yaptığı iş birliği kapsamında şirketin ortaya koymuş olduğu liste şu şekilde:

  • Blacklight: Retribution – PlayStation 4
  • Primal Carnage: Genesis – PlayStation 4
  • Ibb & Obb – PlayStation 3
  • Rain – PlayStation 3
  • Sportsfriends (including Johann Sebastian Joust, BaraBariBall, Hokra and Super Pole Riders)– PlayStation 3
  • Divekick – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
  • Dragon Fantasy Book II – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
  • Guacamelee! – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
  • Hotline Miami – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
  • Luftrausers – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
  • Spelunky – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
  • Thomas Was Alone – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
  • Friend Network App – PlayStation Vita
  • Limbo – PlayStation Vita
  • Metrico – PlayStation Vita
  • Velocity Ultra – PlayStation Vita
  • A Virus Named Tom – PlayStation Mobile
  • Beatdown in Treachery City – PlayStation Mobile
  • Crumble – PlayStation Mobile
  • Crystallon – PlayStation Mobile
  • Don't Wake the Bear – PlayStation Mobile
  • Hermit Crab in Space! – PlayStation Mobile
  • Oh, Deer! – PlayStation Mobile
  • Rymndkapsel – PlayStation Mobile
  • Ten By Eight – PlayStation Mobile

http://blog.eu.playstation.com/2013/03/26/playstation-welcomes-more-indie-developers-to-current-and-future-ps-platforms-at-gdc-2013/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WmGMD 6 yıl
bigbooss
Şu kırılma ile satışı ilişkilendir meyi bırakın artık. Sanki ps 3 kırılınca satışları iki katına çıktı ! Hali hazırda slim üretilmiyor yeni süper slimler - bazı modeller kırılmıyor satışlarla ne alakası var şimdi bunun soruyorum size . !

ya ben kaçtane arkadaşımı tanıyorum gidip kırıldı diye aldılar.Bazı modeller dediğin gibi olabilir fakat bakarsan kırılan model kaç tane satmış o dediğin modeller kaç tane satmış o süper slimleri daha hiç göremedim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
adamlar limbo yu yeni oynayacak yahu:) şimdi ps xbox u alt etti diyenler filan olacaktır. bu oyunların %90 ı vasat oyunlar. sony vita ya şu kadar oyun çıkacak filan diyordu demek ki bunları da sayıyor. o zaman desene gerçek anlamda anca 10 çıkar belki 15 o da iyi niyetle düşünürsek:) çıkması da bişey değil de o fiyatlar ne yahu:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl
PS4'de indie geliştiriciler çok imkan ve uygun şartlar olacak. Bu bile bana göre güzel haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digimon52 6 yıl
Ps4´ün oyun yelpasesi artana kadar lider ps3´dür kanimca.
ps4 icin saten yavas yavas talepler artmaya baslar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bigbooss 6 yıl
Araştırmadan kafadan sallıyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bigbooss 6 yıl
Şu kırılma ile satışı ilişkilendir meyi bırakın artık. Sanki ps 3 kırılınca satışları iki katına çıktı ! Hali hazırda slim üretilmiyor yeni süper slimler - bazı modeller kırılmıyor satışlarla ne alakası var şimdi bunun soruyorum size . !
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 6 yıl
Playstation 4 kırılana kadar 3 halen çok satan durumunda kalır.Bir çok kişi - verebilir ben hayatımda ps3 kullanmadım ve korsanada karşıyım fakat durum bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
persi_ali 6 yıl
PS 3 daha çok satış yapacak çok ömrü var ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nvidia Geforce GTX Titan video inceleme "Safkan Performans" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim