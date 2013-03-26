Sony, GDC'deki bağımsız oyun geliştiricileriyle yaptığı işbirliğinin detaylarını paylaştı

Haber Editörü
Oyun dünyasının önemli isimlerinden Sony, San Francisco'da düzenlenen Oyun Geliştirici Konferansı'nda(GDC) bağımsız geliştiricilerle iş birliğine giderek, bu yöndeki çalışmalarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Söz konusu işbirliği kapsamında PlayStation 4'ün yanı sıra; PlayStation 3, PS Vita ve PlayStation Mobile gibi platformlar içinde duyurdu. Bağımsız geliştiriciler ile yaptığı iş birliği kapsamında şirketin ortaya koymuş olduğu liste şu şekilde:
- Blacklight: Retribution – PlayStation 4
- Primal Carnage: Genesis – PlayStation 4
- Ibb & Obb – PlayStation 3
- Rain – PlayStation 3
- Sportsfriends (including Johann Sebastian Joust, BaraBariBall, Hokra and Super Pole Riders)– PlayStation 3
- Divekick – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
- Dragon Fantasy Book II – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
- Guacamelee! – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
- Hotline Miami – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
- Luftrausers – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
- Spelunky – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
- Thomas Was Alone – PlayStation 3 ve PlayStation Vita
- Friend Network App – PlayStation Vita
- Limbo – PlayStation Vita
- Metrico – PlayStation Vita
- Velocity Ultra – PlayStation Vita
- A Virus Named Tom – PlayStation Mobile
- Beatdown in Treachery City – PlayStation Mobile
- Crumble – PlayStation Mobile
- Crystallon – PlayStation Mobile
- Don't Wake the Bear – PlayStation Mobile
- Hermit Crab in Space! – PlayStation Mobile
- Oh, Deer! – PlayStation Mobile
- Rymndkapsel – PlayStation Mobile
- Ten By Eight – PlayStation Mobile
http://blog.eu.playstation.com/2013/03/26/playstation-welcomes-more-indie-developers-to-current-and-future-ps-platforms-at-gdc-2013/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ya ben kaçtane arkadaşımı tanıyorum gidip kırıldı diye aldılar.Bazı modeller dediğin gibi olabilir fakat bakarsan kırılan model kaç tane satmış o dediğin modeller kaç tane satmış o süper slimleri daha hiç göremedim :)
ps4 icin saten yavas yavas talepler artmaya baslar.