Sony, GDC'deki bağımsız oyun geliştiricileriyle yaptığı işbirliğinin detaylarını paylaştı

Oyun dünyasının önemli isimlerinden Sony, San Francisco'da düzenlenen Oyun Geliştirici Konferansı'nda(GDC) bağımsız geliştiricilerle iş birliğine giderek, bu yöndeki çalışmalarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.





Söz konusu işbirliği kapsamında PlayStation 4'ün yanı sıra; PlayStation 3, PS Vita ve PlayStation Mobile gibi platformlar içinde duyurdu. Bağımsız geliştiriciler ile yaptığı iş birliği kapsamında şirketin ortaya koymuş olduğu liste şu şekilde:





Blacklight: Retribution – PlayStation 4

Primal Carnage: Genesis – PlayStation 4

Ibb & Obb – PlayStation 3

Rain – PlayStation 3

Sportsfriends (including Johann Sebastian Joust, BaraBariBall, Hokra and Super Pole Riders)– PlayStation 3

Divekick – PlayStation 3 ve PlayStation Vita

Dragon Fantasy Book II – PlayStation 3 ve PlayStation Vita

Guacamelee! – PlayStation 3 ve PlayStation Vita

Hotline Miami – PlayStation 3 ve PlayStation Vita

Luftrausers – PlayStation 3 ve PlayStation Vita

Spelunky – PlayStation 3 ve PlayStation Vita

Thomas Was Alone – PlayStation 3 ve PlayStation Vita

Friend Network App – PlayStation Vita

Limbo – PlayStation Vita

Metrico – PlayStation Vita

Velocity Ultra – PlayStation Vita

A Virus Named Tom – PlayStation Mobile

Beatdown in Treachery City – PlayStation Mobile

Crumble – PlayStation Mobile

Crystallon – PlayStation Mobile

Don't Wake the Bear – PlayStation Mobile

Hermit Crab in Space! – PlayStation Mobile

Oh, Deer! – PlayStation Mobile

Rymndkapsel – PlayStation Mobile

Ten By Eight – PlayStation Mobile

http://blog.eu.playstation.com/2013/03/26/playstation-welcomes-more-indie-developers-to-current-and-future-ps-platforms-at-gdc-2013/