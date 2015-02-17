Yeni teknolojik akımları yakından takip ederek her zaman güncel ürünlerle karşımıza çıkan Sony, Google Glass'a rakip olarak hazırladığı SmartEyeglass gözlüğünün geliştirici versiyonunu ön siparişe açıyor.

Google Glass ile benzer bir mantıkta çalışma gösteren ancak kalın çerçevesi ve kablolu kontrol ünitesiyle tasarımsal olarak sınıfta kalan Sony SmartEyeglass, akıllı telefonlar ile Wi-Fi, NFC ile Bluetooth teknolojileriyle bağlantı kuruyor ve kişilerin gözleri önüne akıllı telefonlara gelen mesajları, yol tariflerini ya da diğer görselleri getirebiliyor. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre 840$ fiyat etiketiyle geliştiricilere satılacak olan SmartEyeglass, Japonya, Amerika, İngiltere ve Almayan için 10 Mart tarihinde dağıtılmaya başlanacak.

İkinci versiyonunun çok daha şık tasarlanması beklenen / umut edilen Sony, SmartEyeglass teknik olarak hatırlamak gerekirse 3MP çözünürlüğünde kameraya, %85 şeffaflığa sahip 8-bit ekrana, 150 dakika aktif kullanım ömrüne, ivmeölçer, jiroskop, elektronik pusula, parlaklık sensörü gibi birimlere, 77 gram ağırlığa ve 1000 cd/m2 parlaklığa sahip. Ürünün geliştirici versiyonu için yayınlanan son tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2015/2/17/8050619/Sony-smart-glasses-availability-march-840-dollars