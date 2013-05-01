Sony Honami ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor





Sony'nin 6.4 inçlik Phablet segmentinde yönelik Xperia Togari kod adına sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığında dair bilgilerin yanında, üstün kamera özelliklerine sahip Honami kod adında bir akıllı telefon hazırladığına dair haberler de gündeme geliyor.





Sony'nin lider olduğu özellikleri bir araya toplayacağı ve One Sony politikasının ilk örneği olacağı belirtilen Honami modeli ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.





Yılın ikinci yarısında pazara sunulacağı düşünülen Sony Honami, firmanın tüm departmanlarının katkı yapacağı bir model olacak. Kamera özelliği ise modelin can alıcı noktası olacak. Kamera sensörünün akıllı telefon pazarındaki en iyi kameralardan birisi olduğu hatta büyüklük açısından Samsung Galaxy Camera modelini bile geride bıraktığı iddia ediliyor. Sensör sadece PureView 808 modelindeki kameradan geride kalıyor.





Honami modelinde Sony'nin 1/1.6 inçlik Exmor RS yığın sensörüne yer verileceği, ayrıca üst seviye Cyber-Shot G cam lensi ve Xenon veya çift LED flaş ile destekleneceği belirtiliyor. Modelin bugünün akıllı telefonlarındaki flaşlardan 10 kat daha etkili olacağının da altı çiziliyor. Çözünürlük olarak ise 16-20MP seviyelerinde olacağı düşünülüyor.





Donanımın yanında Sony önemli yazılım özellikleriyle de kamerasını destekleyecek. Sony Cyber-shot dijital kameralardakine benzeyen yeni bir resim işleme algoritması, tamamen yenilenmiş bir kamera arayüzü, daha geliştirilmiş otomatik sahne modu, artırılmış gerçeklik desteği bunlardan bazıları.





Kamera özelliğinden dolayı modelin 10mm civarında bir kalınlık arz edeceği ifade ediliyor. Kasa ise cam, metal ve karbon fiber alaşımı taşıyacak. Modelin, tasarım anlamında bugüne kadar ki en iyi Sony akıllı telefonu olduğu da aktarılıyor.

http://www.androidauthority.com/sony-honami-cyber-shot-camera-report-200816/