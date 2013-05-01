Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Honami ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor

6 yıl
1,9b
1
78
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Honami ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor

Sony'nin 6.4 inçlik Phablet segmentinde yönelik Xperia Togari kod adına sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığında dair bilgilerin yanında, üstün kamera özelliklerine sahip Honami kod adında bir akıllı telefon hazırladığına dair haberler de gündeme geliyor. 

Sony'nin lider olduğu özellikleri bir araya toplayacağı ve One Sony politikasının ilk örneği olacağı belirtilen Honami modeli ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Yılın ikinci yarısında pazara sunulacağı düşünülen Sony Honami, firmanın tüm departmanlarının katkı yapacağı bir model olacak. Kamera özelliği ise modelin can alıcı noktası olacak. Kamera sensörünün akıllı telefon pazarındaki en iyi kameralardan birisi olduğu hatta büyüklük açısından Samsung Galaxy Camera modelini bile geride bıraktığı iddia ediliyor. Sensör sadece PureView 808 modelindeki kameradan geride kalıyor.

Honami modelinde Sony'nin 1/1.6 inçlik Exmor RS yığın sensörüne yer verileceği, ayrıca üst seviye Cyber-Shot G cam lensi ve Xenon veya çift LED flaş ile destekleneceği belirtiliyor. Modelin bugünün akıllı telefonlarındaki flaşlardan 10 kat daha etkili olacağının da altı çiziliyor. Çözünürlük olarak ise 16-20MP seviyelerinde olacağı düşünülüyor.

Donanımın yanında Sony önemli yazılım özellikleriyle de kamerasını destekleyecek. Sony Cyber-shot dijital kameralardakine benzeyen yeni bir resim işleme algoritması, tamamen yenilenmiş bir kamera arayüzü, daha geliştirilmiş otomatik sahne modu, artırılmış gerçeklik desteği bunlardan bazıları.

Kamera özelliğinden dolayı modelin 10mm civarında bir kalınlık arz edeceği ifade ediliyor. Kasa ise cam, metal ve karbon fiber alaşımı taşıyacak. Modelin, tasarım anlamında bugüne kadar ki en iyi Sony akıllı telefonu olduğu da aktarılıyor. 

http://www.androidauthority.com/sony-honami-cyber-shot-camera-report-200816/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Illustrious. 6 yıl en beğenilen
Xperia Z, Honami, Togari ve PS4 : İts a SONY..
Leğen, mandal, çamaşır sepeti ve galaksi S4 : İts a Plastik..
Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gently weeps 6 yıl Rust in Peace
Rust in Peace
Hiçbir şekilde bir marka hayranlığı yapmam ama bu modelin çıkması Xperia Z alanlar için kötü bir durum, geçen sene One X üzerine One X+ çıktığında (ki çok fazla değişim geçirmemişti) sitede herkes HTC'yi yerden yere vuruyordu, bu model One X ve X+ arasındaki farktan da fazla gibi bu durumda Sony Xperia Z sahipleri büyük haksızlığa uğruyor.

Hocam nekadar ekmek okadar köfte. Bu telefon yılın sonlarına doğru çıkacak.ozaman note3 ile rekabete girecek.
Xz aldığıma hiçte pişman değilim. Zaten zırt pırt fotoğraf çekmem benim için gayet iyi kamerası.
Nfs2012 ve real racing3 ü de kasmıyor her gelen bakıyor telefona bütün arkadaşlarım kurcalıyor telefonu
Suya ve toza dayanıklı
O... Telefonu gibi herkesin elinde yok daha ne isteyeyim ben bu telefondan:)
Rust in PeaceHiçbir şekilde bir marka hayranlığı yapmam ama bu modelin çıkması Xperia Z alanlar için kötü bir durum, geçen sene One X üzerine ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkshine666 6 yıl
ne zaman bizde piyasaya cıkar acep
zx almadım imkanım vardı bu haberleri okuyunca
direk ön sipariş vermezsem terbiyesizim
beklemedeyiz ^^
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
honaminin kamera detayları belli olmuş…Xperia Honaminin android dünyasının en büyük kamera sensörünü barındıracağı söyleniyor,galaxy cameradan bile büyük sensöre sahip olacakmış.Sony G serisi veya carl zeiss serisi bir lens,:çift led flash veya xenon flashla beraber tamamen yenilenmiş kamera arayüzü ile geleceği belirtilmiş.Xperia Hanomi için sadece Sony mobile değil,tüm Sony departmanlarının yoğun olarak beraber çalıştığı ayrıca tasarımında ise cam,metal ve karbonfiber malzemelerin kullanılacağı ortaya çıkmış durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Fanlık yapan da aynı yapana kızan da aynı kafada herhalde. Telefonun donanımı, malzemesi ortada. Sgs4 ü Octa lı alacağıma ( ki qualcomm u getirmiyorlar Türkiye'ye) bekler, ya Note 3 alırım ya da bunu. Sonuçta Krait 600. Ayrıca Xperia Z kasım da çıktı, Türkiye'ye ancak Mart ta gelebildi. Aradaki zaman farkı gayet yeterli. Ayrıca Samsung iyi reklam yapıyor olmalı ki herkezi yazılımsal olarak üstün olduğuna inandırmış. Kaç kişi Android in hangi versiyonunda hangi özelliği tam olarak kullanabiliyor? Sgs3 bile güncelleme ala ala ancak kendine gelebildi. Çünkü sorun çok. Ram ve rehber sorunu da hala yerinde sayıyor. Anlayacağınız güncellemeden ziyade halihazırdaki sürüm ne kadar verimli kullanılıyor ona bakın. Sony geçmişte çok hata yaptı ve kişisel kanaatim şu ki; Xperia Z ile biraz da olsa telafi etmeyi başarabildi. Ki Z çıktığında aynı çözünürlükte ve donanımda kaç tane rakibi vardı piyasada? Tek beklentim Galaxy Note muadili bir cihaz. Note 3 ten daha iyi olursa hangi firma olduğu önemli değil, gider alırım. Bu arada; merak edenler ( 3D Oyun performansı) sadece Antutu ya değil GLBenchmark ve 3DBenchmark skorlarına da bir bakın isterseniz. Herkese saygılar ve harcadığınız her kuruşun hakkını almanız dileklerimle...Yoksa Sony olmuş, Htc olmuş, Samsung olmuş farketmez.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Fanlık yapan da aynı yapana kızan da aynı kafada herhalde. Telefonun donanımı, malzemesi ortada. Sgs4 ü Octa lı alacağıma ( ki qualcomm u getirmiyorlar Türkiye'ye) bekler, ya Note 3 alırım ya da bunu. Sonuçta Krait 600. Ayrıca Xperia Z kasım da çıktı, Türkiye'ye ancak Mart ta gelebildi. Aradaki zaman farkı gayet yeterli. Ayrıca Samsung iyi reklam yapıyor olmalı ki herkezi yazılımsal olarak üstün olduğuna inandırmış. Kaç kişi Android in hangi versiyonunda hangi özelliği tam olarak kullanabiliyor? Sgs3 bile güncelleme ala ala ancak kendine gelebildi. Çünkü sorun çok. Ram ve rehber sorunu da hala yerinde sayıyor. Anlayacağınız güncellemeden ziyade halihazırdaki sürüm ne kadar verimli kullanılıyor ona bakın. Sony geçmişte çok hata yaptı ve kişisel kanaatim şu ki; Xperia Z ile biraz da olsa telafi etmeyi başarabildi. Ki Z çıktığında aynı çözünürlükte ve donanımda kaç tane rakibi vardı piyasada? Tek beklentim Galaxy Note muadili bir cihaz. Note 3 ten daha iyi olursa hangi firma olduğu önemli değil, gider alırım. Bu arada; merak edenler ( 3D Oyun performansı) sadece Antutu ya değil GLBenchmark ve 3DBenchmark skorlarına da bir bakın isterseniz. Herkese saygılar ve harcadığınız her kuruşun hakkını almanız dileklerimle...Yoksa Sony olmuş, Htc olmuş, Samsung olmuş farketmez.

Vay be demek gib xperıa Z kasımda tanıtıldı..
ben diyordum bu Sony fanları teknolojiden anlamaz gündemi takip etmez inanmıyorlardi


Geçenlerde de bir Sony fanı xperıa Z de kullanılan işlemcinin 1.7 Ghz olduğunu söylüyordu.. Sony bile mali nı bu kadar savunmaz...

Not : isteyenler bu arkadaşın mesajını gösterebilirim...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertCoD 6 yıl
Rust in Peace
şimdi bu çıkınca Xperia Z yalan mı olucak?

Hayır olmayacak, çünkü zaten honaminin tanıtılmasına daha çok var. Muhtemelen en erken yıl sonu tanıtılır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avorlair 6 yıl mertCoD
mertCoD

Rust in Peace

şimdi bu çıkınca Xperia Z yalan mı olucak?


Hayır olmayacak, çünkü zaten honaminin tanıtılmasına daha çok var. Muhtemelen en erken yıl sonu tanıtılır.




yazın yapılacak olan IFA 2013 etkinliğinde tanıtılacak, ağustos-eylül gibi piyasaya çıkçak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
çoxperia 6 yıl
Burada lehte ve aleyhte yazılanların hepsinin kendine göre bir haklılığı vardır,elbett. Benım acizane Honami'nin insanlığın kullanımına sunulan tüm zamanların en iyi "camera-phone" u olacağından hiç şüphem yok;bir kişi dahi almasa da!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest Account 6 yıl
Sony'nin çoğu telefonu zaten retina ekran. Retina panel çeşidi değil. 300 ppi üstü ekranlara apple ın verdiği isim. Reklam ne kadar önemli buradan da bir kez daha anlaşılıyor. Z tft olduğu için yerden yere vuruldu. Fakat iphone 5 e yorum yok. o farklı bir şey mi? Hayır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
2 saattir tüm dünyayı tarıyorum bulamadım daha yeni bir haber ! Ya Siz ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avorlair 6 yıl
Rust in Peace
Hiçbir şekilde bir marka hayranlığı yapmam ama bu modelin çıkması Xperia Z alanlar için kötü bir durum, geçen sene One X üzerine One X+ çıktığında (ki çok fazla değişim geçirmemişti) sitede herkes HTCyi yerden yere vuruyordu, bu model One X ve X+ arasındaki farktan da fazla gibi bu durumda Sony Xperia Z sahipleri büyük haksızlığa uğruyor.

kardeşim sırf Xperia Z ye ayıp olmasın diye adamlar yarışta geri mi kalsın? senin mantığınla bakarsak bugün elimizde hala 3310 olması lazımdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 6 yıl
Şimdi onlar düşünsün...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cepni27 6 yıl
web101
Kısaca özelliklerini merak edenler için özellikler şu şekilde(DH den alıntıdır)5 inçlik Full HD ekran, 4 çekirdekli 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci ve Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 2700-3000mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model hali hazırda test aşamasında ve bilgiyi sızdıran test mühendisi modelin Sonynin şimdiye kadar ürettiği en iyi akıllı telefonlardan bir tanesi olduğunun altını çiziyor.ayrıca kameranın 16mp veya 20mp olacağı garanti

SU VE TOZDA GEÇİRMEZSE EKRANDA RETİNA YADA SAMOLED OLURSA NEDEN OLMASIN=)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quaresma_28 6 yıl
note serisinde olduğu gibi pen olcak mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cepni27 6 yıl
gently weeps
Rust in PeaceHiçbir şekilde bir marka hayranlığı yapmam ama bu modelin çıkması Xperia Z alanlar için kötü bir durum, geçen sene One X üzerine One X+ çıktığında (ki çok fazla değişim geçirmemişti) sitede herkes HTCyi yerden yere vuruyordu, bu model One X ve X+ arasındaki farktan da fazla gibi bu durumda Sony Xperia Z sahipleri büyük haksızlığa uğruyor.
Hocam nekadar ekmek okadar köfte. Bu telefon yılın sonlarına doğru çıkacak.ozaman note3 ile rekabete girecek. Xz aldığıma hiçte pişman değilim. Zaten zırt pırt fotoğraf çekmem benim için gayet iyi kamerası. Nfs2012 ve real racing3 ü de kasmıyor her gelen bakıyor telefona bütün arkadaşlarım kurcalıyor telefonu Suya ve toza dayanıklı O... Telefonu gibi herkesin elinde yok daha ne isteyeyim ben bu telefondan:)

benim anlamadıgım neden SONY TFT ekran kullanıyor. samoled, amoled yada retina ekran değilde TFT (MODASI GEÇMEMİŞMİYDİ BUNUN) ???????????????????????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1904 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Yararlı Android Uygulamaları Rehberi Bölüm 1 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim