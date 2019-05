Sony Honami'nin Türkiye satış tarihi ve fiyatı hakkında ilk bilgiler

Sony'nin merakla beklenen kamera odaklı süper telefonu Honami için yeni bilgiler elimize ulaştı. Xperia i1 olarak lanse edileceği bir süredir konuşulan telefonla ilgili olarak, Sony'e yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, cihaz piyasaya tahmin edildiği üzere Xperia i1 ismi altında sunulacak. Japonya merkezli şirketin, kurum içerisinde de bu şekilde telaffuz ettiği Honami, son dakika değişikliği olmaz ise Xperia i1 olarak çıkacak.

5-inç büyüklüğünde Full HD ekranı, kamera odaklı diğer tüm akıllı telefon modellerine kıyasla süper ince kasa, Sony üretimi büyük sensörün güç verdiği 20MP çözünürlüğünde kamera, 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 800 işlemcisi, Adreno 330 grafik birimi ve 2GB RAM ile gelecek olan Xperia i1, saf donanım gücü açısından Galaxy S4 ve HTC One gibi rakiplerini ciddi fark ile geride bırakacak. Galaxy S4 tarafından Snapdragon 800 işlemcili bir LTE-A versiyonu olsa bile, bu model sadece 4G teknolojiye sahip bazı ülkelere verilecek.

Samsung ve HTC'nin bu yıl içerisinde Galaxy S4 ve One modellerini yenilemeyeceğini (HTC One'ın revize edileceği iddiası bir süredir konuşuluyor) düşünürsek eğer, Honami kendi segmentinde yani 5-inç kategorisinde 2013'ün en hızlı akıllı telefon modeli olarak yılı kapatabilir. Eğer Galaxy S4 ve One modelleri yenilenirse rekabetin şekli değişebilir zira Snapdragon 800'ün 2.3GHz'de çalışan biraz daha hızlı bir versiyonu da var ancak böyle bir durumda da mevcut Galaxy S4 ve HTC One sahipleri duruma karşı gelecektir zira her iki firmanın da 2014 öncesi bu modelleri güncellememe sözleri bulunuyor.

Yaşanan gelişmelerle ilgili bir önemli noktanın altını çizmek istiyorum; Snapdragon 800'ün planlanandan biraz daha önce hazır olması, akıllı telefon üreticilerinin planlarında da bazı sıkıntılara neden oldu. Sony ve LG, Snapdragon 800'lü cihazlarını pazara sunacak ancak Samsung ve HTC'nin neler yapacağı henüz muallak. Sony Xperia i1'e gelecek olursak, bu telefon düşünülenden daha erken bir tarihte ülkemiz pazarına giriş yapabilir.

Sony Xperia Z, Ocak ayında lanse edilmiş ancak Türkiye pazarına girişi Nisan ayını bulmuştu. Snapdragon 800 gibi avantajları da değerlendirmeyi planlayan Sony, Xperia i1'i resmi lansmandan kısa bir süre sonra pek çok ülkede satışa sunmanın planlarını yapıyor. Eylül ayındaki IFA Fuarı'nda lanse edilecek telefon hemen arkasından Ekim gibi çok sayıda ülkede pazara girecek. Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Sony Xperia i1 yani nam-ı diğer Honami'nin Türkiye serüveni de Ekim ayında başlayacak. Bu önemli çünkü cihazın Aralık gibi yıl sonuna kalma durumunda bir başka Xperia Z vak'ası yaşanarak CES ve Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak rakip telefonlar, Sony'nin satışlarına etki edebilir.

Peki Sony Xperia i1'in Türkiye fiyatı ne seviyede olacak? Edindiğimiz bilgilere göre Xperia i1, Xperia Z'nin Türkiye'ye geliş fiyatının üzerinde bir fiyatlandırma ile sunulacak. Xperia Z'nin 1900TL civarı bir fiyatla çıktığını düşünürsek eğer, Honami yani Xperia i1'in 2000+ bandında bir fiyatlandırma ile sunulması muhtemel görünüyor. Ancak fiyatlar henüz resmi değil. O dönemki rekabete göre farklı stratejiler de söz konusu olabilr. Tabi bahsettiğimiz fiyata sahip cihazın Snapdragon 800 işlemcili ve çok özel kameraya sahip bir model olduğunu da unutmamak gerekiyor. Konuyla ilgili haberler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.