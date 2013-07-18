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Sony Honami'nin Türkiye satış tarihi ve fiyatı hakkında ilk bilgiler

5 yıl
3,5b
1
125
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Honami'nin Türkiye satış tarihi ve fiyatı hakkında ilk bilgiler
Sony'nin merakla beklenen kamera odaklı süper telefonu Honami için yeni bilgiler elimize ulaştı. Xperia i1 olarak lanse edileceği bir süredir konuşulan telefonla ilgili olarak, Sony'e yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, cihaz piyasaya tahmin edildiği üzere Xperia i1 ismi altında sunulacak. Japonya merkezli şirketin, kurum içerisinde de bu şekilde telaffuz ettiği Honami, son dakika değişikliği olmaz ise Xperia i1 olarak çıkacak.
5-inç büyüklüğünde Full HD ekranı, kamera odaklı diğer tüm akıllı telefon modellerine kıyasla süper ince kasa, Sony üretimi büyük sensörün güç verdiği 20MP çözünürlüğünde kamera, 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 800 işlemcisi, Adreno 330 grafik birimi ve 2GB RAM ile gelecek olan Xperia i1, saf donanım gücü açısından Galaxy S4 ve HTC One gibi rakiplerini ciddi fark ile geride bırakacak. Galaxy S4 tarafından Snapdragon 800 işlemcili bir LTE-A versiyonu olsa bile, bu model sadece 4G teknolojiye sahip bazı ülkelere verilecek.
Samsung ve HTC'nin bu yıl içerisinde Galaxy S4 ve One modellerini yenilemeyeceğini (HTC One'ın revize edileceği iddiası bir süredir konuşuluyor) düşünürsek eğer, Honami kendi segmentinde yani 5-inç kategorisinde 2013'ün en hızlı akıllı telefon modeli olarak yılı kapatabilir. Eğer Galaxy S4 ve One modelleri yenilenirse rekabetin şekli değişebilir zira Snapdragon 800'ün 2.3GHz'de çalışan biraz daha hızlı bir versiyonu da var ancak böyle bir durumda da mevcut Galaxy S4 ve HTC One sahipleri duruma karşı gelecektir zira her iki firmanın da 2014 öncesi bu modelleri güncellememe sözleri bulunuyor.
Yaşanan gelişmelerle ilgili bir önemli noktanın altını çizmek istiyorum; Snapdragon 800'ün planlanandan biraz daha önce hazır olması, akıllı telefon üreticilerinin planlarında da bazı sıkıntılara neden oldu. Sony ve LG, Snapdragon 800'lü cihazlarını pazara sunacak ancak Samsung ve HTC'nin neler yapacağı henüz muallak. Sony Xperia i1'e gelecek olursak, bu telefon düşünülenden daha erken bir tarihte ülkemiz pazarına giriş yapabilir.
Sony Xperia Z, Ocak ayında lanse edilmiş ancak Türkiye pazarına girişi Nisan ayını bulmuştu. Snapdragon 800 gibi avantajları da değerlendirmeyi planlayan Sony, Xperia i1'i resmi lansmandan kısa bir süre sonra pek çok ülkede satışa sunmanın planlarını yapıyor.  Eylül ayındaki IFA Fuarı'nda lanse edilecek telefon hemen arkasından Ekim gibi çok sayıda ülkede pazara girecek. Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile Sony Xperia i1 yani nam-ı diğer Honami'nin Türkiye serüveni de Ekim ayında başlayacak. Bu önemli çünkü cihazın Aralık gibi yıl sonuna kalma durumunda bir başka Xperia Z vak'ası yaşanarak CES ve Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak rakip telefonlar, Sony'nin satışlarına etki edebilir.
Peki Sony Xperia i1'in Türkiye fiyatı ne seviyede olacak? Edindiğimiz bilgilere göre Xperia i1, Xperia Z'nin Türkiye'ye geliş fiyatının üzerinde bir fiyatlandırma ile sunulacak. Xperia Z'nin 1900TL civarı bir fiyatla çıktığını düşünürsek eğer, Honami yani Xperia i1'in 2000+ bandında bir fiyatlandırma ile sunulması muhtemel görünüyor. Ancak fiyatlar henüz resmi değil. O dönemki rekabete göre farklı stratejiler de söz konusu olabilr. Tabi bahsettiğimiz fiyata sahip cihazın Snapdragon 800 işlemcili ve çok özel kameraya sahip bir model olduğunu da unutmamak gerekiyor. Konuyla ilgili haberler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

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godless turtle 5 yıl en beğenilen
Ülke olarak iyice salak yerine koyulmaya başladık... 2500 liraya telefon mu olurmuş! Yemişim Snapdragon 800 işlemcisini, çok özel kamerasını.
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JrMaster 5 yıl
Bu fiyatların böyle yüksek olmasına donanımhaber yaptığı haberler ile neden oluyor fiyatını şu fiyattan bekliyoruz diyip on ayak oluyorlar milletin aklına yer ediyorlar sonra fiyatlar çıkınca kimse şaşırmıyor böyle demişlerdi oluyorlar kapitalist DH
Bu fiyatların böyle yüksek olmasına donanımhaber yaptığı haberler ile neden oluyor fiyatını şu fiyattan bekliyoruz diyip on ayak oluyorlar milletin aklına yer e...
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1 Yanıt Yanıtla +66
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yunusfurkanayse 5 yıl
İphone 5 i zengin geçinen zugurtler ihtiyaç kredisi kullanıp alıyorlardı. 3500 lira...
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Madness996 5 yıl
Bu sıradan insanların fiyatı ödemek kesinlikle değil
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blackmagicman 5 yıl
Ülkemizde telefon fiyatları pahalı. Su an Malezya'da yim 1500 tl 1600 tl civarında xperia z ultra yi satıyorlar, z nin fiyatıda 1100 tl civarında bence bu paraları hakeden cihazlar ama ÖTV si bilmemnesi eklenince fiyat şişiyor. Fakat cihazlar samsung tan güzel.
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grndy80 5 yıl
700 euro dan asagı olmaz.
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Tom Hagen 5 yıl
Sony bu telefonla piyasayı parçalar diye düşünüyorum ama Türkiyede çok gitmez bu telefon. Honami çıkınca z biraz daha düşer onu alırım kafasındaysa millet benim gibi, yırtmaz bu telefon Türkiyede. Fakat istenen satışı yapacaktır. 2014 yazında bu telwdpn 1500civarına iner bence ilk fiyatı 2100 liradan fazla olmaz, umarım 2000den fazla olmaz..
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stevejones 5 yıl
Isteyen katılır ıstemeyen katılmaz,hatta cok önyargılı ıse alakası yok bıle dıyebılır,ama benım şahsi fikrim dh sony ceptelefonlarına karsı nötr degıl,olumsuz bır gorus hakim,ama samsunga karşıda yelkenler suya iner bır algı yerleşmiş.
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Triluminos 5 yıl stevejones
stevejones

Isteyen katılır ıstemeyen katılmaz,hatta cok önyargılı ıse alakası yok bıle dıyebılır,ama benım şahsi fikrim dh sony ceptelefonlarına karsı nötr degıl,olumsuz bır gorus hakim,ama samsunga karşıda yelkenler suya iner bır algı yerleşmiş.

Daha öncede söyledim, bana kalırsa donanımhaber samsungtan epey maddi menfaat sağlıyor,sony den aynı ilgi ve desteği görmedikleri için samsungun ucube tasarımlı garabet telefonlarını "ultra,mega,hiper,süper,piyasayı siler süpürür,ezer geçer" gibi kendilerinin bile inanmadığı söylemlerle adeta son günlerde moda haline gelen "BAL REKLAMLARI" gibi inandırıcılıktan uzak, tarafsız yayıncılık anlayışına yakışmayan bir şekilde tanıtıyorlar. Özellikle Mesut Çevik tam bir plastik sevdalısı, tasarım diyince 2 kelimeyle geçiştiriyor, 3 ay evvel piyasaya çıkan Xperia Z ile kendinden daha kaba olduğu halde su geçirmeme ve extra dayanıklılık özellikleri olmayan Galaxy S4 arasındaki 0.3 MHZ lik işlemci farkını sanki biri core i7 diğeri Celeron ya da Atom işlemciymiş gibi saçmalama derecesinde büyüterek Xperia Z yi eziyor da eziyor...Bu arada Honami ile ilgili "Eğer bu özelliklerde çıkarsa iddialı telefonlardan biri olacaktır" diye geçiştirirken Note III ile ilgili olarak "Eğer Note II de yakaladığı başarının üzerine bir de bu donanımla gelirse rakiplerini ezer geçer" şeklinde tamamen taraflı ve kompleksli yorumlarını dinlerken gülerek sandalyeden düştüm :D Kesinlikle 8-10 yaşlarında hep isteyip pahalı olduğu için alamadığı bir Sony Walkman vardı... Şimdi Sony'den intikam alıyor.
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brk-bjk 5 yıl
DH yonetimi korktu sanirim sony den baksaniza bir suru gereksiz sey sayip dokmusler.uzgunum DH Sony Samsung dan daha iyi bir telefon cikardi
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MesutBY 5 yıl
Biri beni çağırdı sanki... @Triluminos
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DH Misafiri 5 yıl
10.000 TLlik arabada 800.000 TL lik arabada seni istediğin yere götürür. Temelde aynı iş için kullanılsa da aradaki fiyat farkı uçuk olabilir. İnsanlar neden iki arabayı da satışa sunuyorlarsa onun için bu fiyata çıkıyor. Bunu eleştirenler araba fuarlarında gezinirken param olsa şu arabayı alırım demekten de vazgeçmiyorlar. Yeterki 2.000 TL ye telefon alıp "Kanka kontörüm bitti arayamadım" denmesin.
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korayakkus 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
10.000 TLlik arabada 800.000 TL lik arabada seni istediğin yere götürür. Temelde aynı iş için kullanılsa da aradaki fiyat farkı uçuk olabilir. İnsanlar neden iki arabayı da satışa sunuyorlarsa onun için bu fiyata çıkıyor. Bunu eleştirenler araba fuarlarında gezinirken param olsa şu arabayı alırım demekten de vazgeçmiyorlar. Yeterki 2.000 TL ye telefon alıp "Kanka kontörüm bitti arayamadım" denmesin.

Bazen yorumlarda okuyorum adam 2000 tl vermiş telefona 50 tl lik kulaklık tavsiyesi istiyor. Dağ başında çalışıyorum ve tek eğlencem kullandığım cep telefonum ve müzik yarın izmire iniyorum ilk işim sony center a uğramak 200 250 tl arası kulaklık ve harici batarya almak. Bu telin hakkını verceksen ona göre harcama yapacan. Hak veriyorum sana usta adamda köntör yok neyine 2000 tlik telefon
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DH Misafiri 5 yıl
Türkiye de her yabancı ürüne nerdeyse 3/4 vergi veriyoruz . Normal de o telefonun fiyatı 1 .200 TL falan olur
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bigbooss 5 yıl
honami, zonami, z ,p, u , v , durmadan telefon s...çyrlar millet ne yapacağını şaşırdı, en son versiyon über süper diye aldığımız telfonlar bir ay sonra elimizde patlıyor
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uygar1615 5 yıl
ayton'un işlemcisini samsungdan aldığını unutmayalım. sırf metal çerçeve diye aytonuyla "kaliteli telefon aldım." diye zannederek kibirlenen zenginlerimize duyurulur.
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GetadakiAdam 5 yıl uygar1615
uygar1615
ayton'un işlemcisini samsungdan aldığını unutmayalım. sırf metal çerçeve diye aytonuyla "kaliteli telefon aldım." diye zannederek kibirlenen zenginlerimize duyurulur.

Kardes bu samsung amele mi hem apple'a işlemci satıyo hemde telefonları appledan daha kötü ? Sen iyi bilirsin bu işleri samsung kaliforniya il müdürü oldugun icin...
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