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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, MWC 2018'de tanıtacağı amiral gemisinin teaser videosunu yayınladı

Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtması beklenen Sony Mobile, sosyal medya hesabı üzerinden bir teaser video yayınlayarak tansiyonu arttırdı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony Mobile, resmi Twitter hesabı üzerinden 26 Şubat 2018'de başlayacak Mobil Dünya Kongresi (MWC) ile ilgili kısa bir teaser video yayınladı. Yaklaşık 23 saniyelik videodan pek bir şey anlaşıldığı söylenemez zira sadece dalgalı çizgileri tutan bir el görüyoruz. Muhtemelen şirketin yakında tanıtacağı kavisli tasarıma sahip akıllı telefonuyla ilgili bir ipucu veriyor.
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Sony'nin etkinlikte Xperia XZ2'yi duyurabileceğine yönelik söylentiler var. Şirketin yeni amiral gemisi olacağı belirtilen telefonda, Qualcomm Snapdragon 845 yonga setinin yanı sıra 18:9 görüntü oranına sahip bir ekranın yer alması bekleniyor. Bazı raporlar cihazın 4K ekranla gelebileceğini iddia etmişti ancak son benchmark testlerinde QHD çözünürlüğe sahip olduğunu gördük.

Sony son dakikada tasarım değişikliği yapmış olabilir

Telefonun tasarımı konusunda bir takım bilgiler sızmıştı ancak Sony'nin cihaz üzerinde bazı son dakika değişiklikleri yapabileceğini gösteren bir FCC belgesi ortaya çıktı. Yani şimdiye kadarki tüm sızıntıların geçersiz olma ihtimali var. Neyse ki MWC 2018'e bir haftadan daha az bir süre kalmış durumda. Dolayısıyla tüm ayrıntıları resmi ağızdan öğrenmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://twitter.com/sonyxperia/status/965511954935803904 Yorum Yaz
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ZZ RAT 1 yıl en beğenilen
Arc tasarımına dönüş yaparlarsa tadından yenmez.
Özellikle Compact serisini sabırsızlıkla bekliyorum.
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SHADOW 1 yıl
hayir benim anlamadigim ne gerek var 4k ekrana
yap 2k veya full hd biraz batarya tasarrufu olsun
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QuexSeeL 1 yıl
Görselden anladığım kadarıyla Sony billurlu bir telefon modeli ile geliyor.
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Technotronic 1 yıl
Sony tasarım konusuna yatırım yapmalı birazcıkta. Modayaa uymayan markalar malesef pek satmıyor
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ZZ RAT 1 yıl en beğenilen
Arc tasarımına dönüş yaparlarsa tadından yenmez.
Özellikle Compact serisini sabırsızlıkla bekliyorum.
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DreamRiver 1 yıl ZZ RAT
ZZ RAT
Arc tasarımına dönüş yaparlarsa tadından yenmez.
Özellikle Compact serisini sabırsızlıkla bekliyorum.

Bunlarda akıl olsa zaten ARC serisinden esintiler yapar adam akıllı bir tasarımla cihaz sürerler piyasaya. XZ1 kullanıyorum, telefondan memnunum ama neredeyse eski telefonum Z1 ile aynı tasarıma sahip.
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0MG90 1 yıl
Son andaki tasarım değişikliğine FCC izin vermedi. Yani kulaklık girişi ve parmak izi okuyuculu kilit tuşunu beklemeyin.
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