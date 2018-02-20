Sony, MWC 2018'de tanıtacağı amiral gemisinin teaser videosunu yayınladı

Sony Mobile, resmi Twitter hesabı üzerinden 26 Şubat 2018'de başlayacak Mobil Dünya Kongresi (MWC) ile ilgili kısa bir teaser video yayınladı. Yaklaşık 23 saniyelik videodan pek bir şey anlaşıldığı söylenemez zira sadece dalgalı çizgileri tutan bir el görüyoruz. Muhtemelen şirketin yakında tanıtacağı kavisli tasarıma sahip akıllı telefonuyla ilgili bir ipucu veriyor.

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Sony'nin etkinlikte Xperia XZ2'yi duyurabileceğine yönelik söylentiler var. Şirketin yeni amiral gemisi olacağı belirtilen telefonda, Qualcomm Snapdragon 845 yonga setinin yanı sıra 18:9 görüntü oranına sahip bir ekranın yer alması bekleniyor. Bazı raporlar cihazın 4K ekranla gelebileceğini iddia etmişti ancak son benchmark testlerinde QHD çözünürlüğe sahip olduğunu gördük.

Sony son dakikada tasarım değişikliği yapmış olabilir

Telefonun tasarımı konusunda bir takım bilgiler sızmıştı ancak Sony'nin cihaz üzerinde bazı son dakika değişiklikleri yapabileceğini gösteren bir FCC belgesi ortaya çıktı. Yani şimdiye kadarki tüm sızıntıların geçersiz olma ihtimali var. Neyse ki MWC 2018'e bir haftadan daha az bir süre kalmış durumda. Dolayısıyla tüm ayrıntıları resmi ağızdan öğrenmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://twitter.com/sonyxperia/status/965511954935803904