Beş lensli kamera ve Snapdragon 845'li Nokia 8 Pro yolda

Nokia'nın önümüzdeki hafta başlayacak 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia 7 Plus'ı tanıtması bekleniyor. En son söylentilere bakılırsa şirketin üzerinde çalıştığı tek yeni telefon bu olmayabilir. Yayınlanan yeni bir rapor, 2018 yılının üst sınıf telefonlarında göreceğimiz Snapdragon 845 yonga setiyle güçlendirilmiş Nokia 8 Pro'nun yolda olduğunu ortaya koydu.

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Bahsi geçen akıllı telefonun bu yıl Nokia tarafından piyasaya sürülecek ilk amiral gemilerinden biri belirtilirken, Ağustos-Eylül aylarında lanse edileceği söyleniyor. Kısacası akıllı telefonu önümüzdeki hafta MWC 2018'de görme şansımız yok. Ayrıca rapor bir süredir Nokia 10 olarak gündeme gelen amiral gemisinin aslında Nokia 8 Pro olduğunu da iddia ediyor.

Beş lensli kamera ile gelebilir

Cihazın ismindeki "Pro" ibaresi ve Snapdragon 845 yonga seti, amiral gemisi düzeyinde özelliklere sahip olacağının en net kanıtı olarak gösterilebilir. Şu an için doğrulamak zor olsa da yeni akıllı telefonda dönen zoom teknolojisine sahip 5 lensli "penta-lens" kamera modülü görebiliriz. Ayrıca yukarıdaki taslak çizimde de gösterildiği gibi cihazın arka tarafındaki kameranın altında parmak izi tarayıcısı yer alacak. Ayrıca telefonda 18:9 görüntü oranına sahip bir ekranın kullanılacağını da belirtelim.

https://nokiapoweruser.com/sources-nokia-8-pro-powered-snapdragon-845-works/