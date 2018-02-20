Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Beş lensli kamera ve Snapdragon 845'li Nokia 8 Pro yolda

Nokia'nın önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planladığı Nokia 8 Pro ile ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. Amiral gemisi beş sensörlü kamera modülü ve Snapdragon 845 yonga setiyle gelebilir.
1 yıl
5,2b
1
19
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'nın önümüzdeki hafta başlayacak 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia 7 Plus'ı tanıtması bekleniyor. En son söylentilere bakılırsa şirketin üzerinde çalıştığı tek yeni telefon bu olmayabilir. Yayınlanan yeni bir rapor, 2018 yılının üst sınıf telefonlarında göreceğimiz Snapdragon 845 yonga setiyle güçlendirilmiş Nokia 8 Pro'nun yolda olduğunu ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un Uhssup isimli sosyal ağı Galaxy S9'la birlikte tanıtılabilir"
Bahsi geçen akıllı telefonun bu yıl Nokia tarafından piyasaya sürülecek ilk amiral gemilerinden biri belirtilirken, Ağustos-Eylül aylarında lanse edileceği söyleniyor. Kısacası akıllı telefonu önümüzdeki hafta MWC 2018'de görme şansımız yok. Ayrıca rapor bir süredir Nokia 10 olarak gündeme gelen amiral gemisinin aslında Nokia 8 Pro olduğunu da iddia ediyor.

Beş lensli kamera ile gelebilir

Cihazın ismindeki "Pro" ibaresi ve Snapdragon 845 yonga seti, amiral gemisi düzeyinde özelliklere sahip olacağının en net kanıtı olarak gösterilebilir. Şu an için doğrulamak zor olsa da yeni akıllı telefonda dönen zoom teknolojisine sahip 5 lensli "penta-lens" kamera modülü görebiliriz. Ayrıca yukarıdaki taslak çizimde de gösterildiği gibi cihazın arka tarafındaki kameranın altında parmak izi tarayıcısı yer alacak. Ayrıca telefonda 18:9 görüntü oranına sahip bir ekranın kullanılacağını da belirtelim.

https://nokiapoweruser.com/sources-nokia-8-pro-powered-snapdragon-845-works/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
asi3636 1 yıl en beğenilen
youtube.com/... :D
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 yıl cosica
Çamur gibi çıkmasının sebebi küçük sensör kullanmaları. Şu an bile üst seviye modellerde görebildiğimiz en büyük boyut 1/2.3". Nokia 808'de 1/1.2" sensör var. Detay kayıpları diğer telefonlara göre bariz şekilde üstündü. Bunun da sebebi büyük sensördür. Eski makine bile olsa onlarda kullanılan sensör kat be kat daha büyük. Yazılımla iş bir yere kadar. Salt imaj kalitesini sensör boyutu belirler.
Umarım yine büyük bir sensör kullanır. Ama onun kadar önemlisi PureView lisansını Microsoft'tan almaları şart. Donanım kadar görüntüyü işleyebilen yazılım da çok önemli.
Çamur gibi çıkmasının sebebi küçük sensör kullanmaları. Şu an bile üst seviye modellerde görebildiğimiz en büyük boyut 1/2.3". Nokia 808'de 1/1.2" sensör var. ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ne diyorum 1 yıl
Nokia bende varım artık diyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cem 1 yıl
Lesin üzerine telefon koysunlar daha kolay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHADOW 1 yıl
abi sensör büyük olsun ,kalite iyi olsun 1020 nin android versiyonu diyordum hep, insallah o cihaz bu cihaz olur
gercekten meraklandiriyo bu cihaz beni, note 4 çürüyünce boyle bi cihaza gecmek isterim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evgireli 1 yıl
Merakla bekliyoruz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 1 yıl
5 değil 15 kamerada olsa telefonla çekilen fotolar bilgisayarda çamur gibi gözüküyor. eski fotoğraf makinesiyle çekilen fotolar bile daha güzel gözüküyor. yani çok da abartmaya gerek yok.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
norton772 1 yıl cosica
cosica

5 değil 15 kamerada olsa telefonla çekilen fotolar bilgisayarda çamur gibi gözüküyor. eski fotoğraf makinesiyle çekilen fotolar bile daha güzel gözüküyor. yani çok da abartmaya gerek yok.

ben note 4 ile cektigim fotoyu 80cm*40 cm boyunda poster yaptirdim. bence sen cekmeyi becerememissin yada kotu cihazlara sahip olmussun.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 yıl cosica
Çamur gibi çıkmasının sebebi küçük sensör kullanmaları. Şu an bile üst seviye modellerde görebildiğimiz en büyük boyut 1/2.3". Nokia 808'de 1/1.2" sensör var. Detay kayıpları diğer telefonlara göre bariz şekilde üstündü. Bunun da sebebi büyük sensördür. Eski makine bile olsa onlarda kullanılan sensör kat be kat daha büyük. Yazılımla iş bir yere kadar. Salt imaj kalitesini sensör boyutu belirler.
Umarım yine büyük bir sensör kullanır. Ama onun kadar önemlisi PureView lisansını Microsoft'tan almaları şart. Donanım kadar görüntüyü işleyebilen yazılım da çok önemli.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosef 1 yıl
S8'den farkı sadece rami artmış galiba
Deli gibi telefon değiştirmeye gerenk yok :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asi3636 1 yıl en beğenilen
youtube.com/... :D
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5241 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
8 etiket daha sızıntı nokia 8 pro nokia 10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Sony yapay zeka destekli taksi çağırma servisi geliştiriyor 1 yıl Volvo ilk kez 3 silindirli motor kullanacak 1 yıl Sony Xperia XZ2 Compact kameralara yakalandı 1 yıl AMD Ryzen 2 serisi yüzde 30’a varan performans artışı ile geliyor 1 yıl Intel’in harici grafik birimi prototipleri hazır 1 yıl Lenovo Blockchain temelli doğrulama uygulamasını geliştiriyor 1 yıl Samsung 30 TB depolama alanına sahip dünyanın en büyük SSD'sini üretti 1 yıl Exynos 9810'lu Galaxy S9+'ın Geekbench skoru ortaya çıktı 1 yıl Küçük oyun canavarı Corsair One artık çok daha güçlü 1 yıl Maliye Bakanlığı: "Elektrikli otomobilde ÖTV zammı yok" 1 yıl Bilim insanları kuantum bilgisayarlara hayat verecek yeni bir ışık formu oluşturdu 1 yıl Volkswagen ID Vizzion konsept sesle kontrol ediliyor 1 yıl Uber CEO'su 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmeti vereceklerini öngörüyor 1 yıl MWC 2018 fuarında muhtemelen adını ilk kez duyacağınız Çinli akıllı telefonlar 1 yıl Sony, MWC 2018'de tanıtacağı amiral gemisinin teaser videosunu yayınladı 1 yıl Microsoft isminde Windows geçen uygulamaların fişini çekmeye başladı 1 yıl Mercedes-Benz dizel otomobillerde emisyon hile yazılımı olduğu iddia ediliyor 1 yıl Sisli havada bile düşmanı görebilen yerli radarı yerinde inceledik 1 yıl iOS 11.2.6 güncellemesi yayınlandı! 1 yıl Black Panther gişedeki yolculuğuna rekorla başladı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Beş lensli kamera ve Snapdragon 845'li Nokia 8 Pro yolda Sonraki 2018 Opel Combo Life, geniş aileleri hedefliyor 1 yıl Samsung'un Uhssup isimli sosyal ağı Galaxy S9'la birlikte tanıtılabilir 1 yıl Parfümler ve benzeri kimyasallar, otomobiller kadar hava kirliliğine neden oluyor 1 yıl Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'den ekosistemi geliştirecek çözüm 1 yıl Bu tekne asla alabora olmuyor 1 yıl Elektrikli otomobil üretiminin anahtarı deniz suyunda saklı olabilir 1 yıl Fazla para çekme olayında Coinbase suçsuz 1 yıl Araştırma: KOBİ’lerin yüzde 90’ı e-ticaretten memnun 1 yıl Steam’e KDV geldi! 1 yıl Araştırmacılar sıcaklık farkından elektrik üreten cihaz geliştirdi 1 yıl Supercell hiç yeni oyun çıkarmadan 810 milyon dolar kar etti 1 yıl Samsung Galaxy S9 fiyatı sızdırıldı 1 yıl OLED ekranlara olan talep azalıyor 1 yıl Wikipedia'ya ücretsiz mobil erişim 2018'de sona erecek 1 yıl Kimliği belirlenemeyen bir yatırımcı 400 milyon dolarlık Bitcoin aldı 1 yıl Entegre sistemlere Ryzen gücü 1 yıl Apple'ın WWDC 2018 etkinliğinin tarihi ortaya çıktı 1 yıl Google'ın "Resmi Görüntüle" seçeneği Chrome eklentisi ile geri geldi 1 yıl Blockchain.info kullanıcıları dolandırıcılık kurbanı oldu 1 yıl Asus yeni GeForce GTX 1060 6GB Phoenix ekran kartını duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim