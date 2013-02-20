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Sony, NEX ailesinin yeni üyesi olan NEX-3N modelini resmi olarak duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, NEX ailesinin yeni üyesi olan NEX-3N modelini resmi olarak duyurdu
Dünyanın önde gelen elektronik şirketlerinden olan Sony, uzun zamandır beklenen aynasız sistem fotoğraf makinesi NEX-3N modelini resmi olarak duyurdu.
Uzun zamandır kullanıcılar tarafından merakla beklenen NEX-3N modeli için geçen günlerde ilk fotoğraflar ve teknik bilgiler ortaya çıkmıştı. Bugün ise Sony yaptığı duyuru ile modeli resmi olarak duyurdu. Sony'nin NEX serisi fotoğraf makinesi ailesinin en yeni üyesi olan, değiştirilebilir lensli aynasız fotoğraf makinesi NEX-3N, firmanın hali hazırda piyasada olan NEX-3F modelinin yerine gelmiş durumda.
 
Sony, NEX ailesinin yeni üyesi olan NEX-3N modelini resmi olarak duyurdu
APS-C 16.1MP CMOS sensöre sahip olan NEX-3N, ISO 200 ile 16000 arasını aktif olarak kullanabiliyor ve Jpeg, Raw formatında fotoğraf çekebiliyor. Stereo hoparlörü yardımıyla Full HD 1920x1080P sesli video çekim özelliği yanında, 25 netleme noktası ve kontrast denetimli otomatik netleme sistemine de sahip olan NEX-3N, 460 nokta 3" hareketli ekrana, 1.5x fokal çarpana, dahili flaşa ve SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HD Duo hafıza kartı desteklerine sahip. Ayrıca daha önce de üzerinde sıkça durulan elektronik yaklaştırma kontrolü makine üzerinde yerini alıyor.
CIPA standartlarına göre 480 fotoğraflık pil ömrü sunabilen NEX-3N, 110x62x35mm boyutları yanında, 269 gr ağırlığa ve USB 2.0, HDMI bağlantı seçeneklerine sahip. İstenildiği taktirde harici elektronik vizör takılabilen makine, NEX ailesiyle benzer tasarımsal özellikleri sunuyor.
Piyasada E-Mount Sony 16-50mm F/3.5-5.6 objektif kiti ile beraber satılacak olan NEX-3N modelinin, resmi fiyatı henüz belli olmamış olsa da, mart ayında piyasada olacak.
 
Sony, NEX ailesinin yeni üyesi olan NEX-3N modelini resmi olarak duyurdu
Sony, NEX ailesinin yeni üyesi olan NEX-3N modelini resmi olarak duyurdu

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DH Misafiri 6 yıl
fiyatı 1500 tl civarında.1650 lens ve cekme düğmesinden zom yapılabiliyor(f3 den en önemli farkı tam kompak makinalar gibi 4 digital zom 16-75 mm ye cıkıyor değeri.).birde f3 e göre otomatik odaklaması hızlanmış gibi geldi bana yinede yakın çekimlerde hızlı hareketleri netleyemiyor.videosuna yorum yapmaya gerekbileyok.çok iyi diyebilirim.ekran çüzünürlüğü düşük olduğundan olabilir ısığın az olduğu ortamlarda ekran görüntüsü karıncalı görünüyor.cekim yapıldıktan sonra makina kendisi resmi netleştiriyor.keskinlikte 18-55 lens daha iyi gibi geldi.1650 de arka planı öldurmede başarılı geldi bana.sonuc olarak bayanların cantasında rahatlıkla tasınacak boyutta.1000-1100 tl arası olan f3 de alınabilir.3n incelemesi su an için olmadığı için amatör olarak gözlemlerimi makinayı almayı düşünenler faydamız olması acısından paylaşmak istedim.
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ahmeh 6 yıl
nex f3 çok daha iyi tutuşa sahip, düğmesi önde, ele oturuyor.
hiç olmamış.
beğenmedim.
3 serisini basitleştirmiş sony bu modelle. nex f3 abilerine kafa tutunca sonyde bu hamleyi yaptı demekki mecburen. kompakt makine olmuş çıkmış. fiyatı iyi olursa kompakt yerine tabiki bu tercih edilir, sensörü yeter ama nex f3 yerine tercih edilir mi? Bence edilmez.
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a.f.y. 6 yıl
Nex f3 tutuş dengesi ve fotoğraf çekme deklaşörünün önde olması ile daha ergonomik duruyor. Sadece 1650 lens ile kullanılacaksa sorun olmaz ama sony nin diğer lensleriyle kullanımı biraz sıkıntılı olacak gibi. Kompackt yapısıyla 1650 lens bana yeter diyenler için kullanımı çok iyi olabilir ama ben daha ergonomik olan nexf3 ü tercih ederdim doğrusu.
Şu anda stokları eritilmek istenen apsc sensörlü nex f3 ün fiyatı inanılmaz cazip durumda. nex f3 ü bulabiliyorsanız onu alın derim.
Ha ben 1650 lens harici kullanmam, kit lens kalitesi bana yeterli olur diyorsanızda bu modeli bekleyip alabilirsiniz.
Sony bu serisinde f/p oranında ki "p" yi biraz düşürerek 3 serisi nex i biraz daha geriye itmiş gibi görünüyor.
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_ceby_ 6 yıl
ozturert
Sony işi kapmış. Birbirinin aynı 100 tane gövde koydu önümüze. Birinin ekranı dokunmatik, birinde flaş var, öbüründe EVF var, bir diğerinde WiFi var. Evet bunlar fark ama içeriğine baktığında hepsi 5Nden türetilmiş gibi. Temel özellikleri arasında fark yok. Canon gibi mübarek, bir düğme koy ya da 3mm daralt yeni makine diye piyasaya sür. Belki Nex-6 ve NEX-7 biraz farklı, onlar da çok pahalı.

katılıyorum firmaların aynı özellikler farklı kasalarla piyasaya sürdükleri ürünler gereksiz adam gibi herşeyi bir makinada toplamıyorlar
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V4LKyR 6 yıl
Valla bu güzel makineymiş gerçekten. Alınası var.
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ozturert 6 yıl
Sony işi kapmış. Birbirinin aynı 100 tane gövde koydu önümüze. Birinin ekranı dokunmatik, birinde flaş var, öbüründe EVF var, bir diğerinde WiFi var. Evet bunlar fark ama içeriğine baktığında hepsi 5N'den türetilmiş gibi. Temel özellikleri arasında fark yok. Canon gibi mübarek, bir düğme koy ya da 3mm daralt yeni makine diye piyasaya sür.
Belki Nex-6 ve NEX-7 biraz farklı, onlar da çok pahalı.
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