Sony, NEX ailesinin yeni üyesi olan NEX-3N modelini resmi olarak duyurdu





Dünyanın önde gelen elektronik şirketlerinden olan Sony, uzun zamandır beklenen aynasız sistem fotoğraf makinesi NEX-3N modelini resmi olarak duyurdu.

Uzun zamandır kullanıcılar tarafından merakla beklenen NEX-3N modeli için geçen günlerde ilk fotoğraflar ve teknik bilgiler ortaya çıkmıştı. Bugün ise Sony yaptığı duyuru ile modeli resmi olarak duyurdu. Sony'nin NEX serisi fotoğraf makinesi ailesinin en yeni üyesi olan, değiştirilebilir lensli aynasız fotoğraf makinesi NEX-3N, firmanın hali hazırda piyasada olan NEX-3F modelinin yerine gelmiş durumda.

APS-C 16.1MP CMOS sensöre sahip olan NEX-3N, ISO 200 ile 16000 arasını aktif olarak kullanabiliyor ve Jpeg, Raw formatında fotoğraf çekebiliyor. Stereo hoparlörü yardımıyla Full HD 1920x1080P sesli video çekim özelliği yanında, 25 netleme noktası ve kontrast denetimli otomatik netleme sistemine de sahip olan NEX-3N, 460 nokta 3" hareketli ekrana, 1.5x fokal çarpana, dahili flaşa ve SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HD Duo hafıza kartı desteklerine sahip. Ayrıca daha önce de üzerinde sıkça durulan elektronik yaklaştırma kontrolü makine üzerinde yerini alıyor.

CIPA standartlarına göre 480 fotoğraflık pil ömrü sunabilen NEX-3N, 110x62x35mm boyutları yanında, 269 gr ağırlığa ve USB 2.0, HDMI bağlantı seçeneklerine sahip. İstenildiği taktirde harici elektronik vizör takılabilen makine, NEX ailesiyle benzer tasarımsal özellikleri sunuyor.

Piyasada E-Mount Sony 16-50mm F/3.5-5.6 objektif kiti ile beraber satılacak olan NEX-3N modelinin, resmi fiyatı henüz belli olmamış olsa da, mart ayında piyasada olacak.