Sony, NEX ve SLT serisi fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemelerini (Firmware) duyurdu

Dünyanın önde gelen elektronik devlerinden olan ve fotoğraf sektöründe güçlü bir konumda bulunan Sony, NEX serisinden NEX 7, 6, 5R ve 5N modelleri için, SLT serisinden SLT-A37, A57, A65, A77 ve A99 modelleri için yeni yazılım güncellemesini duyurdu.

Sony yaptığı büyük yazılım güncellemeleri ile fotoğraf makinelerine desteğini vermeye devam ediyor. Son gelen güncellemelerin getirdiklerine kısaca bakarsak, A99 fotoğraf makinesine 1.01 sürümü ile A-Mount lensler için Çift-AF uyumluluğu ve otomatik lens düzeltme özelliği geliyor. Ayrıca diğer SLT fotoğraf makineleri için de, otomatik lens düzeltme özelliği A-Mount lensler için getirilmiş durumda.

NEX serisi makinelerde, 1.02 sürümü ile NEX7 ve NEX5N modellerine otomatik lens düzeltme özelliği 16-50mm E-Mount lens için getirilmiş durumda. Ayrıca bu iki model için çeşitli hatalar ve geliştirmeler yapılmış. NEX6 ve 5R modelleri için ise geliştirilen 1.01 sürümü, cihazlara birkaç E-Mount lens için hızlı Hybird otomatik netleme desteği getiriyor.

Fotoğraf makineleri için bütün yeni yazılım güncellemelerine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://esupport.sony.com/US/p/select-system.pl?

http://esupport.sony.com/US/p/select-system.pl?