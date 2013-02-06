Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, NEX ve SLT serisi fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemelerini (Firmware) duyurdu

6 yıl
505
1
4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, NEX ve SLT serisi fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemelerini (Firmware) duyurdu
Dünyanın önde gelen elektronik devlerinden olan ve fotoğraf sektöründe güçlü bir konumda bulunan Sony, NEX serisinden NEX 7, 6, 5R ve 5N modelleri için, SLT serisinden SLT-A37, A57, A65, A77 ve A99 modelleri için yeni yazılım güncellemesini duyurdu.
Sony yaptığı büyük yazılım güncellemeleri ile fotoğraf makinelerine desteğini vermeye devam ediyor. Son gelen güncellemelerin getirdiklerine kısaca bakarsak, A99 fotoğraf makinesine 1.01 sürümü ile A-Mount lensler için Çift-AF uyumluluğu ve otomatik lens düzeltme özelliği geliyor. Ayrıca diğer SLT fotoğraf makineleri için de, otomatik lens düzeltme özelliği A-Mount lensler için getirilmiş durumda.
NEX serisi makinelerde, 1.02 sürümü ile NEX7 ve NEX5N modellerine otomatik lens düzeltme özelliği 16-50mm E-Mount lens için getirilmiş durumda. Ayrıca bu iki model için çeşitli hatalar ve geliştirmeler yapılmış. NEX6 ve 5R modelleri için ise geliştirilen 1.01 sürümü, cihazlara birkaç E-Mount lens için hızlı Hybird otomatik netleme desteği getiriyor.
Fotoğraf makineleri için bütün yeni yazılım güncellemelerine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. 
http://esupport.sony.com/US/p/select-system.pl? 

http://esupport.sony.com/US/p/select-system.pl? Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 6 yıl
Sony biraz eski modelleri 2 yıl dolmamasına rağmen desteği kesmektedir. Yani burda bahsedilen ürünler 2 yıl dolmadan desteği kesilecektir.
Şuanda Nex 5 kamerama güncelleme yok!
Sony yazılımsal desteği sadece yepyeni cihazlara vermektedir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koolandgang 6 yıl
Nex 5N


Teşekkürler Sh@rKs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nickenegerekvar 6 yıl
jackchilina
Sony güncelleme yapar mıydı ya ?

Sony fotoğraf makinesi konusunda yazılım olarak en iyi destek sağlayanlardan birisidir Örn. Nex-3 ün ilk sürümünden beşinci versiyonuna kadar olan yeniliklerini inceleyebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jackchilina 6 yıl
Sony güncelleme yapar mıydı ya ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony Xperia Z video ön inceleme "Yeni nesil süper telefon mercek altında" 6 yıl BlackBerry Z10 ve Blackberry 10 ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim