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Sony, NEX5-R ve NEX-6 modelleri için iki yeni uygulama yayınlandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, NEX5-R ve NEX-6 modelleri için iki yeni uygulama yayınlandı

NEX serisi fotoğraf makineleri ile oldukça takdir toplayan firmalardan olan Sony, NEX5-R ve NEX-6 için iki yeni uygulama yayınlandı.
Sony'nin PlayMemories uygulama marketi üzerinden yayınladığı ve NEX5-R/NEX-6 aynasız fotoğraf makinesi modelleri için yayınladığı iki yeni uygulama "Light Shaft" ve "Motion Shot" isimlerine sahipler. Yeni uygulamalardan Light Shaft, çekilen fotoğraflar üzerine oldukça kolay bir şekilde farklı ışık huzmeleri eklenmesine imkan sağlayabiliyor. Eklenen ışıkların boylarından sayılarına kadar birçok ayarın yapılabildiği uygulama, ortaya oldukça güzel sonuçlar çıkartabiliyor.
 
Sony, NEX5-R ve NEX-6 modelleri için iki yeni uygulama yayınlandı
Sony tarafından NEX5-R/NEX-6 modelleri için duyurulan bir diğer uygulama olan Motion Shot ise, kullanıcıların sürekli çekim modun da art arda çektikleri fotoğrafları tek kare haline getirerek, fotoğraf üzerinde bir hareket ya da dinamizm oluşturulmasına ve çeşitli filtreler yapılmasına imkan sağlayabiliyor.
 
Sony, NEX5-R ve NEX-6 modelleri için iki yeni uygulama yayınlandı
Sony tarafından geliştirilen Motion Shot ve Light Shaft uygulamaları PlayMemories uygulama marketi üzerinden 4,99$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca uygulamalar hakkında firma tarafından hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda bulabilirsiniz.
https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/ 

https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
Işığı sonradan ekliyor. Tahminen seçtiğin bölgelere noktasal + pozlama veriyor. Eğer böyleyse kullanmayı arttırır.
Ek: Telefonlarda benzer onlarca uygulama var. Algılayıcı farkı haricinde Sony uygulamaları yeterli değil. Zaten bir-iki tanesi önceki Nexlerde vardı şimdi parayla satıyorlar.
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gently weeps 6 yıl
ikiside mükemmel. Vay be.
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ozturert 6 yıl
Motion shot fena degil. Digeri super gereksiz. Sony bu isi hala kiviramadi. NEXlerdeki potansiyeli kullanamiyor.
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deneme tahtasi 6 yıl
Motion Shot iş görür gibi gerçekten.
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M@rvelous 6 yıl ozturert
ozturert

Motion shot fena degil. Digeri super gereksiz. Sony bu isi hala kiviramadi. NEXlerdeki potansiyeli kullanamiyor.

diğeri de fena değil bence, bazı fotoğraflarda ışığı kullanamıyoruz veya yetersiz geliyor ama light shaft bir çok konuda işe yarar. bulutlu bir havada hüzmesi, portrede modelin yüzüne bir ışık falan bence iş görür..
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