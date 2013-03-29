Sony, NEX5-R ve NEX-6 modelleri için iki yeni uygulama yayınlandı





NEX serisi fotoğraf makineleri ile oldukça takdir toplayan firmalardan olan Sony, NEX5-R ve NEX-6 için iki yeni uygulama yayınlandı.

Sony'nin PlayMemories uygulama marketi üzerinden yayınladığı ve NEX5-R/NEX-6 aynasız fotoğraf makinesi modelleri için yayınladığı iki yeni uygulama "Light Shaft" ve "Motion Shot" isimlerine sahipler. Yeni uygulamalardan Light Shaft, çekilen fotoğraflar üzerine oldukça kolay bir şekilde farklı ışık huzmeleri eklenmesine imkan sağlayabiliyor. Eklenen ışıkların boylarından sayılarına kadar birçok ayarın yapılabildiği uygulama, ortaya oldukça güzel sonuçlar çıkartabiliyor.

Sony tarafından NEX5-R/NEX-6 modelleri için duyurulan bir diğer uygulama olan Motion Shot ise, kullanıcıların sürekli çekim modun da art arda çektikleri fotoğrafları tek kare haline getirerek, fotoğraf üzerinde bir hareket ya da dinamizm oluşturulmasına ve çeşitli filtreler yapılmasına imkan sağlayabiliyor.

Sony tarafından geliştirilen Motion Shot ve Light Shaft uygulamaları PlayMemories uygulama marketi üzerinden 4,99$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca uygulamalar hakkında firma tarafından hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/

https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/