Sony NEX-6 aynasız dijital kamera tanıtıldı

İki iddialı dijital kamerasının tanıtımını yapan Sony'nin üçüncü modeli NEX serisine eklediği NEX-6 aynasız dijital kamera oldu.





NEX-7 ve NEX-5 modellerinin arasında konumlanan NEX-6, NEX-7 ve NEX-5R modellerinin önemli özelliklerini harmanlayarak kompakt bir sistemi içerisinde sunuyor. Sony, NEX serisi içerisinde tam DSLR kontrolleri barındıran ilk model olduğunu belirtiyor.





Kamerada 16.1MP efektif çözünrülük sunan Exmor APS HD CMOS sensör, BIONZ görüntü işlemci ile biraraya gelerek 25600'e kadar çıkan ISO seviyesini yakalıyor ve akıcı, en az kumlanmaya sahip görüntüler elde edebiliyor.





Fast Hybrid adı verilen otomatik odaklama sistemi sensör üzerinde 99 faz algılama noktasını kullanıyor ve kontrast algılama ile en iyi odak detaylarını ortaya çıkarıyor. Hız öncelikli devamlı çekim modunda ise kamera, 10 kare/saniyeye kadar otomatik olarak faz algılama modundan, hızlı hareket takip moduna geçebiliyor.





NEX-6 modelinde XGA OLED Tru-Finder elektronik vizör bulunuyor. Daha parlak ve yüksek kontrastlı bir görüntü sunan vizör, 2.36 milyon noktaya sahip. Ekran üzerinde ızgara çizgileri çekimlerde kullanıcılara yardımcı oluyor.





Modelde bulunan 3 inçlik 921 bin noktalı TruBlack Xtra Fine LCD ekran ise 90 derece yukarı, 45 derece aşağı çevrilebiliyor.





60i, 60p ve 24p formatlarında Full HD video kaydı yapılabilirken, daha güçlü dahili flaş, WiFi, Play Memories uygulaması gibi özellikleri de beraberinde getiriyor.





NEX-6 modeli Kasım ayında 16-50mm lens ile birlikte 1000$ veya sadece gövde 850$ fiyat etiketine sahip olarak satışa sunulacak. 10-18mm f/4 OSS lens 850$, 35mm f/1.8 OSS lens 450$ şeklinde fiyata sahip olacak.