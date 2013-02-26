Sony, NEX-7 modelinin yeni versiyonu yakında geliyor

Ürettiği NEX serisi fotoğraf makineleri ile fotoğraf severler arasında oldukça sevilen modeller ortaya çıkaran Sony, NEX-7 modelinin yeni versiyonunu nisan ayından önce duyurabilir.

Şuan piyasadaki NEX serisi fotoğraf makineleri arasında en yüksek seviye model olan NEX-7, serinin yenilenmesi beklenen fotoğraf makineleri arasında yer alıyor. Yakın zamanda NEX-3 modeli yerine NEX-3N modelini piyasaya çıkaran Sony'ye yakın sağlam kaynaklardan aldığı bilgileri yayınlayan SonyAlphaRumors sitesi ise, NEX-7 modelinin yerine gelmesi beklenen NEX-7N modelinin yeni geliştirilen 24MP sensöre sahip olacağını ve bu yeni geliştirilen sensörün, mevcut sensöre göre 1/3 oranında daha iyi kalite sunacağını belirtiliyor. Yeni modelin ısınma sorunu olmayan bir yapı yanında, çok iyi oranda elektronik vizör ile nisan ayından önce resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Sitenin doğruluk oranı olarak yüksek ihtimal verdiği NEX-7N modelinin, dış görünüş olarak mevcut model ile benzerlik göstereceği de belirtiliyor.

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-new-nex-7n-to-be-announced-in-april-with-new-24-megapixel-sensor/