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Sony, NEX-7 modelinin yeni versiyonu yakında geliyor

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, NEX-7 modelinin yeni versiyonu yakında geliyor
Ürettiği NEX serisi fotoğraf makineleri ile fotoğraf severler arasında oldukça sevilen modeller ortaya çıkaran Sony, NEX-7 modelinin yeni versiyonunu nisan ayından önce duyurabilir.
Şuan piyasadaki NEX serisi fotoğraf makineleri arasında en yüksek seviye model olan NEX-7, serinin yenilenmesi beklenen fotoğraf makineleri arasında yer alıyor. Yakın zamanda NEX-3 modeli yerine NEX-3N modelini piyasaya çıkaran Sony'ye yakın sağlam kaynaklardan aldığı bilgileri yayınlayan SonyAlphaRumors sitesi ise, NEX-7 modelinin yerine gelmesi beklenen NEX-7N modelinin yeni geliştirilen 24MP sensöre sahip olacağını ve bu yeni geliştirilen sensörün, mevcut sensöre göre 1/3 oranında daha iyi kalite sunacağını belirtiliyor. Yeni modelin ısınma sorunu olmayan bir yapı yanında, çok iyi oranda elektronik vizör ile nisan ayından önce resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Sitenin doğruluk oranı olarak yüksek ihtimal verdiği NEX-7N modelinin, dış görünüş olarak mevcut model ile benzerlik göstereceği de belirtiliyor.

http://www.sonyalpharumors.com/sr5-new-nex-7n-to-be-announced-in-april-with-new-24-megapixel-sensor/ Yorum Yaz
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jiddi 6 yıl
Ortalığı Nex sürüsü sardı. Çok kısa sürede amma çok "nex"ledi bu Sony böyle ?! Nex(t), nex(t), nex(t), ... gibi gidiyor. Gerçi iyi bir seri ama 1 yıldan kısa sürede eski model durumuna düşüyor sanki alan için. Öte yandan bu bir sorun mu ? Bence değil, alacak olsam alırım...
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a.f.y. 6 yıl
nex6 gibi daha iyi ele oturan bir yapı ile dizayn edilirse çok iyi olur.

wifi, uygulama yükleyebilme, daha iyi iso başarımı gibi güncellemelerle gelecektir.

yeni cz lerle birlikte alacaksın bu yavruyuda işte çok para.



Madem cz ile set kuramayacağız biz klasik çığlığımızı atalım :

Değişebilir objektifli tam kare nex bekliyoruz sony...!
( Bu iş bizim pentax cı arkadaşların tam kare pentax beklemesine benzedi. Daha piyasada tam kare lensler olmadan neyine bekliyorsak
)
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