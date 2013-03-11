Sony NEX-9, tam kare sensör ve hibrit A-Mount lens desteği ile piyasaya çıkabilir

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Ürettiği başarılı teknolojik ürünler ile tanınan Sony'nin çıkması muhtemel yeni fotoğraf makineleri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Son çıkan bilgiye göre, çıkması muhtemel üst seviye NEX-9 fotoğraf makinesi, tam kare sensör ve A-Mount desteği ile piyasaya çıkabilir.
Sony'in oldukça sevilen fotoğraf makinesi ailesi olan NEX serisi, yeni modeller ile çok sık olarak güncellenmeye devam ediyor. NEX ailesinin en üst seviye modeli olacak olan ve isminin NEX-9 olması beklenen fotoğraf makinesi, ortaya çıkan yeni bilgilere göre tam kare bir sensör yapısına ve geliştirilen hibrit lens desteği ile diğer NEX modellerinin aksine, herhangi bir adaptör olmadan A-Mount lensler ile kullanılabileceği belirtiliyor.
Yakın zamanda Japonya kaynaklı "Nippon Magazine" dergisinde de ortaya çıkan Sony NEX-9 fotoğraf makinesi modeli, Eylül ayında resmi olarak piyasaya çıkabilir.
http://www.sonyalpharumors.com/sr4-nex-9-ff-will-be-compatible-to-a-mount/
http://www.sonyalpharumors.com/sr4-nex-9-ff-will-be-compatible-to-a-mount/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
rx1 bu işin test aşamasıydı.
Sony nin tam kare video kamerasında e mount kullanılıyor sanırım.
Niye olmasın.
Sony nin zuiko ve zeiss e tam kare lens ürettirdiğini düşünsenize el altından bir senedir.
İnsanlar artık DSLR ile aynı fotoğraf kalitesine sahip küçük Aynasızlari tercih etmeye başladı. Bugünlerde alınabilecek en mantıklı aynasız sony Nex serisi. Fiyat performansı harika bir makina almissiniz. Sony nex6 fiyatı yüksek ülkemizde 2000 civarına gerilerse en çok satan aynasız olur.
Gövdede titreşim engelleme ile gelip efsane olabilir
biraz komplo teorisi gibi oldu ama bana göre boyle bir body çıkarmak, baya bir riskli aslında.