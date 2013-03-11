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Sony NEX-9, tam kare sensör ve hibrit A-Mount lens desteği ile piyasaya çıkabilir

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony NEX-9, tam kare sensör ve hibrit A-Mount lens desteği ile piyasaya çıkabilir
Ürettiği başarılı teknolojik ürünler ile tanınan Sony'nin çıkması muhtemel yeni fotoğraf makineleri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Son çıkan bilgiye göre, çıkması muhtemel üst seviye NEX-9 fotoğraf makinesi, tam kare sensör ve A-Mount desteği ile piyasaya çıkabilir.
Sony'in oldukça sevilen fotoğraf makinesi ailesi olan NEX serisi, yeni modeller ile çok sık olarak güncellenmeye devam ediyor. NEX ailesinin en üst seviye modeli olacak olan ve isminin NEX-9 olması beklenen fotoğraf makinesi, ortaya çıkan yeni bilgilere göre tam kare bir sensör yapısına ve geliştirilen hibrit lens desteği ile diğer NEX modellerinin aksine, herhangi bir adaptör olmadan A-Mount lensler ile kullanılabileceği belirtiliyor.
Yakın zamanda Japonya kaynaklı "Nippon Magazine" dergisinde de ortaya çıkan Sony NEX-9 fotoğraf makinesi modeli, Eylül ayında resmi olarak piyasaya çıkabilir.
http://www.sonyalpharumors.com/sr4-nex-9-ff-will-be-compatible-to-a-mount/ 

http://www.sonyalpharumors.com/sr4-nex-9-ff-will-be-compatible-to-a-mount/ Yorum Yaz
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cakalll 6 yıl
nex-9 a mount gelirse oss gövdede olur zaten başka turlu bu iş olmazki
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a.f.y. 6 yıl
Boyut büyüyeceğinden rx1 boyutlarında harici vizörlü değişebilir lensli bir aynasız olabilir.

rx1 bu işin test aşamasıydı.

Sony nin tam kare video kamerasında e mount kullanılıyor sanırım.

Niye olmasın.

Sony nin zuiko ve zeiss e tam kare lens ürettirdiğini düşünsenize el altından bir senedir.
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war3z 6 yıl
bi Nex-f3 aldım bu aralar amma çok NEX haberi çıkıyor yoksa bana mı öyle geliyor bilemedim :)
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madmax50 6 yıl war3z
war3z
bi Nex-f3 aldım bu aralar amma çok NEX haberi çıkıyor yoksa bana mı öyle geliyor bilemedim :)

İnsanlar artık DSLR ile aynı fotoğraf kalitesine sahip küçük Aynasızlari tercih etmeye başladı. Bugünlerde alınabilecek en mantıklı aynasız sony Nex serisi. Fiyat performansı harika bir makina almissiniz. Sony nex6 fiyatı yüksek ülkemizde 2000 civarına gerilerse en çok satan aynasız olur.
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m@hm@ 6 yıl
Yeniden düşünüyorumda yalan haber olabilir eğer a maund yaparsa sıkıntı yaşar o gövdeye 70-300g takınca nasıl çalıştıracak oss olmadan? Sonyde a maund hiç bir lenste oss yok dolayısıyla çok kötü eleştiri alacaktır yada 3-4 tane lensle piyasaya sürecektir oda yetersiz gelecektir. Bence e maund ve yeni ossli lensler gelecek
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madmax50 6 yıl m@hm@
m@hm@
Yeniden düşünüyorumda yalan haber olabilir eğer a maund yaparsa sıkıntı yaşar o gövdeye 70-300g takınca nasıl çalıştıracak oss olmadan? Sonyde a maund hiç bir lenste oss yok dolayısıyla çok kötü eleştiri alacaktır yada 3-4 tane lensle piyasaya sürecektir oda yetersiz gelecektir. Bence e maund ve yeni ossli lensler gelecek

Gövdede titreşim engelleme ile gelip efsane olabilir
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m@hm@ 6 yıl
Rx1 8.000 lira bu en az 6-7000 arası olur
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Ethnicity 6 yıl
ya önce şu 200 liralık kompakt makinelerde standartı yükseltsinler.Standart artık RX100 gibi olmalı.Piyasada sensörü büyük çok az kompakt makina olduğundan haliyle fiyatlarıda uçuyor.Kaldıki cep telefonu ile aynı fotoğrafı çektikten sonra neden gidip o çamura boyanmış gibi fotoğraf çeken kompaktları alalım.Anca bilmeyen adam bakıyor "bu 16mp" diye alıyor.
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oem84 6 yıl
sony kullanıcıları dinliyor gerçektende. millet FF diye, değişebilir lensli olsun diye, taşıması kolay olsun aynasız olsun diye bağırıyor sony de cevap vermeye çalışıyor. E-mount lensler var ama FF nex çıkarırsa tekerleksiz araba misali lenssiz bir sistem olur. bununda onune geçmek için A-mount lı çıkarıyor. hal boyle oluncada koca koca lensleri küçücük bodylerde kullanmak zorlaşacak. bu sefer küçük A-mount lens çıkarmaya başlarlarsa millet bu lenslere yönelir SLT sistemlerindeki mevcut lensleri yoketmiş olurlar büyük ve hantal kalacağından dolayı.
biraz komplo teorisi gibi oldu ama bana göre boyle bir body çıkarmak, baya bir riskli aslında.
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ozturert 6 yıl
Yavaş yavaş milletin ağzını sulandıracaklar, sonra 2500$ fiyat çekecekler. Yeni Sony taktiği böyle: Önce beklenti yarat, sonra yavaş yavaş haber sızdırıp ağızları sulandır, sonra daya fiyatı.
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