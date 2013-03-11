Sony NEX-9, tam kare sensör ve hibrit A-Mount lens desteği ile piyasaya çıkabilir

Ürettiği başarılı teknolojik ürünler ile tanınan Sony'nin çıkması muhtemel yeni fotoğraf makineleri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Son çıkan bilgiye göre, çıkması muhtemel üst seviye NEX-9 fotoğraf makinesi, tam kare sensör ve A-Mount desteği ile piyasaya çıkabilir.

Sony'in oldukça sevilen fotoğraf makinesi ailesi olan NEX serisi, yeni modeller ile çok sık olarak güncellenmeye devam ediyor. NEX ailesinin en üst seviye modeli olacak olan ve isminin NEX-9 olması beklenen fotoğraf makinesi, ortaya çıkan yeni bilgilere göre tam kare bir sensör yapısına ve geliştirilen hibrit lens desteği ile diğer NEX modellerinin aksine, herhangi bir adaptör olmadan A-Mount lensler ile kullanılabileceği belirtiliyor.

Yakın zamanda Japonya kaynaklı "Nippon Magazine" dergisinde de ortaya çıkan Sony NEX-9 fotoğraf makinesi modeli, Eylül ayında resmi olarak piyasaya çıkabilir.

http://www.sonyalpharumors.com/sr4-nex-9-ff-will-be-compatible-to-a-mount/

http://www.sonyalpharumors.com/sr4-nex-9-ff-will-be-compatible-to-a-mount/