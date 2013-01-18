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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, New York'taki genel merkez binasını elden çıkarıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yeniden yapılanma sürecinde maliyetleri azaltarak zararı en aza indirmek için çabalayan Sony, ABD'deki genel merkez binasının satışı için Chetrit Group ile anlaşarak bu süreç kapsamında yeni bir adım daha atmış oldu.

Bloomberg tarafından yayınlanan habere göre, Chetrit Group ile 1.1 milyar dolar karşılığında anlaşan Sony'nin satıştan yaklaşık 770 milyon dolarlık bir net miktar elde etmesi bekleniyor. New York'taki merkez binası için sat ve kirala yöntemini ön gören Sony, binanın yeni sahibi olan Chetrit Group ile üç yıllığına kira sözleşmesi yapmış durumda. 

Binanın satış işlemlerinin mart ayında tamamlanmasını beklenirken, bu dönemde Sony'nin mali yılının sona eriyor olması mart ayına ayrı bir önem katıyor. Daha önce bu dönemde kara geçmeyi planladığını açıklayan Sony'nin sat ve kirala yöntemiyle mali yılın sonuç tablosunda kara geçtiğini açıklaması pek de sürpriz olmayacak gibi görünüyor.   

http://www.bloomberg.com/news/2013-01-18/sony-to-sell-u-s-headquarters-to-chetrit-group-for-1-1-billion.html Yorum Yaz
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hazarRS 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri
Sony yazısı bile oksitlenmiş... Apple olsa oksitlenmezdi, apple kalitesi belli nitekim. Apple yakında disneyi ve sony'i satın alacak demedi demeyin.

Haci esas senin kafa oksitlenmis
DH MisafiriSony yazısı bile oksitlenmiş... Apple olsa oksitlenmezdi, apple kalitesi belli nitekim. Apple yakında disneyi ve sony'i satın alaca...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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Virtual Reality 6 yıl


Sony batar diyen applecı gençlik Sony nedir, nasıl dünyayı yönetir. Birazcık bilgi paylaşayım sizlerle

Kısaca SONY aşağıdaki tanımın ta kendisidir.

Bırakın film sektörünü bugün en kötü yerel bir tv kanalının bile stüdyosunda ki profesyonel sistemler olsun, muhabirinin elindeki kamera, mikrofon olsun, yayın aracında kullanılan makineler olsun hep sony ekipmanları kullanılıyor. Ekstradan bizlere hitap eden amatör video kamera ve fotoğraf makinelerindeki ürün çeşidi bir hayli fazla.

Bu arada 3D yayıncılıkta kullanılan kameralar ve hollywood' un can damarı olan bluray diskler yine Sony' nin öncülüğünde ve liderliğinde

PS3 oyun konsolunun satışlarından son 1-2 senede kardan zarar etse de bu konsola exc. oyun çıkaran oyun stüdyolarından bir hayli kar elde etti. Dünyanın en kaliteli oyunlarının yapıldığı en büyük oyun stüdyoları Sony' e ait ve oldukça da iyi iş çıkarıyorlar. Bir Hollywood filmden çok daha iyi satış rakamlarına ulaşıyorlar.

1-) Video kameralar,
2-) Fotoğraf Makineleri,
3-) Tv yayıncılığı ekipmanları,
4-) 3D yayın kameraları,
5-) Ses sistemleri,
6-) Bluray diskler,
7-) Bluray oynatıcılardan aldığı lisans ücretleri
8-) Oyun stüdyolarının başarılı yapımlarıyla satış patlaması yapması

ve bizim bilmediğimiz tıp dan, inşaata nice sektörlerde ki cihazları Sony firmasını ayakta tutan temel sektörlerdir.

Ama Panel TV, Bilgisayar ve Akıllı Telefon pazarı Sony' firmasına epey zarar ettirdi. Yukarıda saydığım 8 sektördeki krallığını bu 3 sektörde yapamadı.

LCD, LED LCD pazarında kendini rezil etti. Bilgisayar ve telefon işine zaten hiç girmemeliydi.

Bu arada Sony' e kar ettiren ürünlerden biride film ve tv yayıncılığı sektörünün kullandığı Sony Vegas yazılımıdır. Ciddi oranda lisanslı kullanımı vardır.

Ha birde dünyada hemen hemen her sinema salonunda arka plandaki o projeksiyon cihazlarının %90' nının Sony olduğunu unutmayalım.

Sony' nin neredeyse tekel olduğu 10 a yakın sektör varken zarar ettiği(oda meçhul) 2-3 sektör var.

Dünya batar Sony batmaz deyimi aslında haksız da sayılmaz.

Çok kollu Sony' i şirketini sakın tek kollu Nokia ile karıştırmayın. Nokia sadece bir sektörde ürün üretiyor ve o ürünü iyi üretemezse iyi satış yapamazsa batma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Fakat Sony bir çok sektörde faaliyet gösteriyor. Dünyanın herhangi bir köşesinde bir hastane odasında kenarda duran bir elektronik tıbbi cihazın üzerinde dahi Sony amblemini görebilirsiniz ama cebinizdeki telefon dışında bir yerde Nokia amblemini göremezsiniz.

Ben Sony' yi telefon piyasasında azimli bir şirket olarak görüyorum. Jetonu geç düşüp, piyasaya geç girmesine rağmen çok iyi ürünler çıkarmaya başladı. Ha birde telefonları içindeki donanım birleşenlerinin, bilimsel değerlerine göre değerlendirmeyi bırakın. İşletim sistemiyle donanım bileşenleri ahenk içinde çalışıyorsa olay bitmiştir. Ram' i bilmem kaçmış, işlemcisi bilmem kaç hz miş, bırakın bunları bilim adamları ve mühendisler düşünsün. Bizim son kullanıcı olarak telefonun bize ne verebildiği önemlidir, işimizi takılmadan, kasılmadan, çökmeden, fazlasıyla görüyor mu, olay bitmiştir.

Sony' nin Xperia Z gibi bir telefon üretmesini bekliyordum ve bunu gördüm ya artık, yukarıda satırlarda Sony telefon konusunda başarısız oldu sözümü unutun gitsin. Çünkü Sony şirketi, Ericsson şirketinden kurtulana kadar, hayalindeki amiral gemisi telefonu tam olarak özgürce yapamadı. Ericsson mühendisleri yıllardır beyin tutulması yaşıyordu ve bunu yeni ortakları Sony' ye de yansıttılar. Ama ne zaman Ericsson, tamamen Sony mühendislerinin kontrolüne geçti, işte bu tür telefonlar yapmaya başladılar. Ericsson diye bir şey yoktur artık, tamamen Sony oldu ve Sony kültürüyle ürün üretiyor.

Bir gün herkes ''It's a Sony'' diyecek.


Sony batar diyen applecı gençlik Sony nedir, nasıl dünyayı yönetir. Birazcık bilgi paylaşayım sizlerleKısaca SONY aşağıdaki tanımın ta kend...
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OverClocK1ng 6 yıl
DH Misafiri
Sony yazısı bile oksitlenmiş... Apple olsa oksitlenmezdi, apple kalitesi belli nitekim. Apple yakında disneyi ve sonyi satın alacak demedi demeyin.

Apple oksitlenmez zaten.
Çizilir, yamulur ama yine de oksitlenmez...
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Bu arada japon markaları için aci bir gerçek apple 500 milyar dolar samsung 215 milyar dolar değerinde iken japonların enbuyuk elektronik marka si sony nin değeri 17 milyar dolar civarı. Toshibanin hitachi nin jvc sinin sharp in panasonic in pioneer in durumunu belirtiyorum bile. Japon markaları apple lg ve samsung un öldürücü rekabetine su aşamada dayanamıyor.
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Beyler Sony nin zarar ettiği aşikar. Eğer bir kaç seneye malı portföyünu duzeltmezse ya batar yada başka bir firma satin alır. Kodak ta bir zamanlar devdi battı gitti. Japon larin asıl sorunu koreliler. Lg ve samsung piyasaya öyle rekabet getirdiki resmen japonların buyuk kar eden panasonic toshiba sharp sony jvc gibi markalarını zarara soktular. Bu yüzden japon lar kendilerine gelmeli cesur adımlar atmalı yoksa herşey için çok geç olabilir. Bu arada koreliler in piyasaya rekabet getirmeleri bence iyi oldu çünkü koreliler olmasa tv teknolojisi bu kadar ilerlemez ve tv leri bu kadar ucuza alamazdik. Zamanında japon markalarının seksenlrrde doksanlarda tüplü tv leri bile ne kadar pahalıya sattıklarını bilen bilir.
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Virtual Reality 6 yıl


Sony batar diyen applecı gençlik Sony nedir, nasıl dünyayı yönetir. Birazcık bilgi paylaşayım sizlerle

Kısaca SONY aşağıdaki tanımın ta kendisidir.

Bırakın film sektörünü bugün en kötü yerel bir tv kanalının bile stüdyosunda ki profesyonel sistemler olsun, muhabirinin elindeki kamera, mikrofon olsun, yayın aracında kullanılan makineler olsun hep sony ekipmanları kullanılıyor. Ekstradan bizlere hitap eden amatör video kamera ve fotoğraf makinelerindeki ürün çeşidi bir hayli fazla.

Bu arada 3D yayıncılıkta kullanılan kameralar ve hollywood' un can damarı olan bluray diskler yine Sony' nin öncülüğünde ve liderliğinde

PS3 oyun konsolunun satışlarından son 1-2 senede kardan zarar etse de bu konsola exc. oyun çıkaran oyun stüdyolarından bir hayli kar elde etti. Dünyanın en kaliteli oyunlarının yapıldığı en büyük oyun stüdyoları Sony' e ait ve oldukça da iyi iş çıkarıyorlar. Bir Hollywood filmden çok daha iyi satış rakamlarına ulaşıyorlar.

1-) Video kameralar,
2-) Fotoğraf Makineleri,
3-) Tv yayıncılığı ekipmanları,
4-) 3D yayın kameraları,
5-) Ses sistemleri,
6-) Bluray diskler,
7-) Bluray oynatıcılardan aldığı lisans ücretleri
8-) Oyun stüdyolarının başarılı yapımlarıyla satış patlaması yapması

ve bizim bilmediğimiz tıp dan, inşaata nice sektörlerde ki cihazları Sony firmasını ayakta tutan temel sektörlerdir.

Ama Panel TV, Bilgisayar ve Akıllı Telefon pazarı Sony' firmasına epey zarar ettirdi. Yukarıda saydığım 8 sektördeki krallığını bu 3 sektörde yapamadı.

LCD, LED LCD pazarında kendini rezil etti. Bilgisayar ve telefon işine zaten hiç girmemeliydi.

Bu arada Sony' e kar ettiren ürünlerden biride film ve tv yayıncılığı sektörünün kullandığı Sony Vegas yazılımıdır. Ciddi oranda lisanslı kullanımı vardır.

Ha birde dünyada hemen hemen her sinema salonunda arka plandaki o projeksiyon cihazlarının %90' nının Sony olduğunu unutmayalım.

Sony' nin neredeyse tekel olduğu 10 a yakın sektör varken zarar ettiği(oda meçhul) 2-3 sektör var.

Dünya batar Sony batmaz deyimi aslında haksız da sayılmaz.

Çok kollu Sony' i şirketini sakın tek kollu Nokia ile karıştırmayın. Nokia sadece bir sektörde ürün üretiyor ve o ürünü iyi üretemezse iyi satış yapamazsa batma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Fakat Sony bir çok sektörde faaliyet gösteriyor. Dünyanın herhangi bir köşesinde bir hastane odasında kenarda duran bir elektronik tıbbi cihazın üzerinde dahi Sony amblemini görebilirsiniz ama cebinizdeki telefon dışında bir yerde Nokia amblemini göremezsiniz.

Ben Sony' yi telefon piyasasında azimli bir şirket olarak görüyorum. Jetonu geç düşüp, piyasaya geç girmesine rağmen çok iyi ürünler çıkarmaya başladı. Ha birde telefonları içindeki donanım birleşenlerinin, bilimsel değerlerine göre değerlendirmeyi bırakın. İşletim sistemiyle donanım bileşenleri ahenk içinde çalışıyorsa olay bitmiştir. Ram' i bilmem kaçmış, işlemcisi bilmem kaç hz miş, bırakın bunları bilim adamları ve mühendisler düşünsün. Bizim son kullanıcı olarak telefonun bize ne verebildiği önemlidir, işimizi takılmadan, kasılmadan, çökmeden, fazlasıyla görüyor mu, olay bitmiştir.

Sony' nin Xperia Z gibi bir telefon üretmesini bekliyordum ve bunu gördüm ya artık, yukarıda satırlarda Sony telefon konusunda başarısız oldu sözümü unutun gitsin. Çünkü Sony şirketi, Ericsson şirketinden kurtulana kadar, hayalindeki amiral gemisi telefonu tam olarak özgürce yapamadı. Ericsson mühendisleri yıllardır beyin tutulması yaşıyordu ve bunu yeni ortakları Sony' ye de yansıttılar. Ama ne zaman Ericsson, tamamen Sony mühendislerinin kontrolüne geçti, işte bu tür telefonlar yapmaya başladılar. Ericsson diye bir şey yoktur artık, tamamen Sony oldu ve Sony kültürüyle ürün üretiyor.

Bir gün herkes ''It's a Sony'' diyecek.


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praja 6 yıl
Bazı arkadaşlar heralde sony'in sadece telefon ürettiğini düşünüyor olmalı. Batacak falan koca şirketi ne hale getirdiler. Hiç bir şirket öyle bir anda batmaz biraz düşünüp de yazın. Ayrıca sony çok farklı sektörlerde ürünleri olan bir marka birisinden zarar etse diğerinden kurtarır ama son yıllarda işlerin iyi gittiği söylenemez. yakın zamanda eski gücüne tekrar kavuşur umarım.
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talerk 6 yıl
Raven
abdullahkhan Yav ne kadar anlayışsız adamlar var. Bir firmanın zarar ettiği veya finans sonuçlarını gören herkes o firma batacak diyor. Dünya batar Sony batmaz diye bir söz var bilir misiniz? Sony Amerikada işleri körü gittiğinden böyle bir karar aldı. Dolayısıyla bu karar zerre kadar bizi veya Sonynin ürünlerini etkilemez. Oysa yorumlarda neler var, neymiş XZye yazılım desteği kesilirmiş, neymiş Sony batarmış, eski alanlarına ilgi vermiyormuş falan... Hikâye bunlar. Ayrıca Xperia Z daha satışa sunulmamış bir cihaz ve Sonynin 2011 Xperialara dahi yazılım desteğini kesmediğini düşünürsek, XZ de en az üç yıl yazılım desteği alır.
Hani nerede 2011 cihazlara yazılım desteği? JB vermediği gibi berbat bir ics verdi. ICSnin yeni sürümü çıkacak ama sadece sürüm numarası yükselecek. Yine adam olmamış bir ics güncellemesine kalacağız. Ayrıca çok beklersin üç yıl yazılım desteğini
Sony batmaz, yılların firması eli kolu uzun. Cep telefonunda geriledi ama düzeltemeyeceği anlamına gelmiyor. Yalnız bu 1.5 senedir kullandığım derme çatma işletim sistemi android yüzünden xperia zyi almam, zaten bir daha android alır mıyım ondan da emin değilim. Ne oldu nexus sertifikası çıkacaktı herşey düzene girecekti, yalan oldu.

yav sanki düğer bütün firmalar 2011 lere destek vermedi bi sony vermedi hepsi aynı işte
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Krone 6 yıl
Oksitlenmiş (!) hali bile karizmatik görünüyor.
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Raven 6 yıl talerk
talerk

Raven

abdullahkhan Yav ne kadar anlayışsız adamlar var. Bir firmanın zarar ettiği veya finans sonuçlarını gören herkes o firma batacak diyor. Dünya batar Sony batmaz diye bir söz var bilir misiniz? Sony Amerikada işleri körü gittiğinden böyle bir karar aldı. Dolayısıyla bu karar zerre kadar bizi veya Sonynin ürünlerini etkilemez. Oysa yorumlarda neler var, neymiş XZye yazılım desteği kesilirmiş, neymiş Sony batarmış, eski alanlarına ilgi vermiyormuş falan... Hikâye bunlar. Ayrıca Xperia Z daha satışa sunulmamış bir cihaz ve Sonynin 2011 Xperialara dahi yazılım desteğini kesmediğini düşünürsek, XZ de en az üç yıl yazılım desteği alır.
Hani nerede 2011 cihazlara yazılım desteği? JB vermediği gibi berbat bir ics verdi. ICSnin yeni sürümü çıkacak ama sadece sürüm numarası yükselecek. Yine adam olmamış bir ics güncellemesine kalacağız. Ayrıca çok beklersin üç yıl yazılım desteğini
Sony batmaz, yılların firması eli kolu uzun. Cep telefonunda geriledi ama düzeltemeyeceği anlamına gelmiyor. Yalnız bu 1.5 senedir kullandığım derme çatma işletim sistemi android yüzünden xperia zyi almam, zaten bir daha android alır mıyım ondan da emin değilim. Ne oldu nexus sertifikası çıkacaktı herşey düzene girecekti, yalan oldu.

yav sanki düğer bütün firmalar 2011 lere destek vermedi bi sony vermedi hepsi aynı işte



Evet hepsi aynı b*kun laciverti. Android henüz rayına oturmadı, bu güncelleme karmaşasının sebepleri farklı arayüzler ve donanımlar.
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DraGonS 6 yıl
DH Misafiri
Sony yazısı bile oksitlenmiş... Apple olsa oksitlenmezdi, apple kalitesi belli nitekim. Apple yakında disneyi ve sonyi satın alacak demedi demeyin.

Donanımhaber'de çok + alan yorumlar nasıl en üste çıkıyorsa çok - alan yorumlarda youtube daki gibi yourumlar bölümünde görünmemesi gibi bir özellik gelmesi lazım. Bu troller iyice batırdı portalın içine.
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sarjaleti 6 yıl
IamGambLer
DH MisafiriSony yazısı bile oksitlenmiş... Apple olsa oksitlenmezdi, apple kalitesi belli nitekim. Apple yakında disneyi ve sonyi satın alacak demedi demeyin.
appleboylar neden hep misafir ?

Troller hocam onlar, açıktan troll olunmaz. :)
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Provisional 6 yıl
Yav ne kadar anlayışsız adamlar var. Bir firmanın zarar ettiği veya finans sonuçlarını gören herkes o firma batacak diyor.
"Dünya batar Sony batmaz" diye bir söz var bilir misiniz?
Sony Amerika'da işleri körü gittiğinden böyle bir karar aldı.
Dolayısıyla bu karar zerre kadar bizi veya Sony'nin ürünlerini etkilemez.
Oysa yorumlarda neler var, neymiş XZ'ye yazılım desteği kesilirmiş, neymiş Sony batarmış, eski alanlarına ilgi vermiyormuş falan...
Hikâye bunlar.
Ayrıca Xperia Z daha satışa sunulmamış bir cihaz ve Sony'nin 2011 Xperia'lara dahi yazılım desteğini kesmediğini düşünürsek, XZ de en az üç yıl yazılım desteği alır.
1 Yanıt Yanıtla
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Raven 6 yıl Provisional
abdullahkhan

Yav ne kadar anlayışsız adamlar var. Bir firmanın zarar ettiği veya finans sonuçlarını gören herkes o firma batacak diyor.

"Dünya batar Sony batmaz" diye bir söz var bilir misiniz?

Sony Amerika'da işleri körü gittiğinden böyle bir karar aldı.
Dolayısıyla bu karar zerre kadar bizi veya Sony'nin ürünlerini etkilemez.

Oysa yorumlarda neler var, neymiş XZ'ye yazılım desteği kesilirmiş, neymiş Sony batarmış, eski alanlarına ilgi vermiyormuş falan...

Hikâye bunlar.

Ayrıca Xperia Z daha satışa sunulmamış bir cihaz ve Sony'nin 2011 Xperia'lara dahi yazılım desteğini kesmediğini düşünürsek, XZ de en az üç yıl yazılım desteği alır.

Hani nerede 2011 cihazlara yazılım desteği? JB vermediği gibi berbat bir ics verdi. ICS'nin yeni sürümü çıkacak ama sadece sürüm numarası yükselecek. Yine adam olmamış bir ics güncellemesine kalacağız. Ayrıca çok beklersin üç yıl yazılım desteğini


Sony batmaz, yılların firması eli kolu uzun. Cep telefonunda geriledi ama düzeltemeyeceği anlamına gelmiyor. Yalnız bu 1.5 senedir kullandığım derme çatma işletim sistemi android yüzünden xperia z'yi almam, zaten bir daha android alır mıyım ondan da emin değilim. Ne oldu nexus sertifikası çıkacaktı herşey düzene girecekti, yalan oldu.
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onbeskarakterli 6 yıl
mami_24
sony xperia z alıcaz derken nerden çıktı bu haber bunlar sonra yazılım desteğinide keserler

Henüz adam gibi yazılım desteği vermediler ki kessinler.
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