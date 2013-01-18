Sony, New York'taki genel merkez binasını elden çıkarıyor

Haber Editörü
Yeniden yapılanma sürecinde maliyetleri azaltarak zararı en aza indirmek için çabalayan Sony, ABD'deki genel merkez binasının satışı için Chetrit Group ile anlaşarak bu süreç kapsamında yeni bir adım daha atmış oldu.
Bloomberg tarafından yayınlanan habere göre, Chetrit Group ile 1.1 milyar dolar karşılığında anlaşan Sony'nin satıştan yaklaşık 770 milyon dolarlık bir net miktar elde etmesi bekleniyor. New York'taki merkez binası için sat ve kirala yöntemini ön gören Sony, binanın yeni sahibi olan Chetrit Group ile üç yıllığına kira sözleşmesi yapmış durumda.
Binanın satış işlemlerinin mart ayında tamamlanmasını beklenirken, bu dönemde Sony'nin mali yılının sona eriyor olması mart ayına ayrı bir önem katıyor. Daha önce bu dönemde kara geçmeyi planladığını açıklayan Sony'nin sat ve kirala yöntemiyle mali yılın sonuç tablosunda kara geçtiğini açıklaması pek de sürpriz olmayacak gibi görünüyor.
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-18/sony-to-sell-u-s-headquarters-to-chetrit-group-for-1-1-billion.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haci esas senin kafa oksitlenmis
Sony batar diyen applecı gençlik Sony nedir, nasıl dünyayı yönetir. Birazcık bilgi paylaşayım sizlerle
Kısaca SONY aşağıdaki tanımın ta kendisidir.
Bırakın film sektörünü bugün en kötü yerel bir tv kanalının bile stüdyosunda ki profesyonel sistemler olsun, muhabirinin elindeki kamera, mikrofon olsun, yayın aracında kullanılan makineler olsun hep sony ekipmanları kullanılıyor. Ekstradan bizlere hitap eden amatör video kamera ve fotoğraf makinelerindeki ürün çeşidi bir hayli fazla.
Bu arada 3D yayıncılıkta kullanılan kameralar ve hollywood' un can damarı olan bluray diskler yine Sony' nin öncülüğünde ve liderliğinde
PS3 oyun konsolunun satışlarından son 1-2 senede kardan zarar etse de bu konsola exc. oyun çıkaran oyun stüdyolarından bir hayli kar elde etti. Dünyanın en kaliteli oyunlarının yapıldığı en büyük oyun stüdyoları Sony' e ait ve oldukça da iyi iş çıkarıyorlar. Bir Hollywood filmden çok daha iyi satış rakamlarına ulaşıyorlar.
1-) Video kameralar,
2-) Fotoğraf Makineleri,
3-) Tv yayıncılığı ekipmanları,
4-) 3D yayın kameraları,
5-) Ses sistemleri,
6-) Bluray diskler,
7-) Bluray oynatıcılardan aldığı lisans ücretleri
8-) Oyun stüdyolarının başarılı yapımlarıyla satış patlaması yapması
ve bizim bilmediğimiz tıp dan, inşaata nice sektörlerde ki cihazları Sony firmasını ayakta tutan temel sektörlerdir.
Ama Panel TV, Bilgisayar ve Akıllı Telefon pazarı Sony' firmasına epey zarar ettirdi. Yukarıda saydığım 8 sektördeki krallığını bu 3 sektörde yapamadı.
LCD, LED LCD pazarında kendini rezil etti. Bilgisayar ve telefon işine zaten hiç girmemeliydi.
Bu arada Sony' e kar ettiren ürünlerden biride film ve tv yayıncılığı sektörünün kullandığı Sony Vegas yazılımıdır. Ciddi oranda lisanslı kullanımı vardır.
Ha birde dünyada hemen hemen her sinema salonunda arka plandaki o projeksiyon cihazlarının %90' nının Sony olduğunu unutmayalım.
Sony' nin neredeyse tekel olduğu 10 a yakın sektör varken zarar ettiği(oda meçhul) 2-3 sektör var.
Dünya batar Sony batmaz deyimi aslında haksız da sayılmaz.
Çok kollu Sony' i şirketini sakın tek kollu Nokia ile karıştırmayın. Nokia sadece bir sektörde ürün üretiyor ve o ürünü iyi üretemezse iyi satış yapamazsa batma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Fakat Sony bir çok sektörde faaliyet gösteriyor. Dünyanın herhangi bir köşesinde bir hastane odasında kenarda duran bir elektronik tıbbi cihazın üzerinde dahi Sony amblemini görebilirsiniz ama cebinizdeki telefon dışında bir yerde Nokia amblemini göremezsiniz.
Ben Sony' yi telefon piyasasında azimli bir şirket olarak görüyorum. Jetonu geç düşüp, piyasaya geç girmesine rağmen çok iyi ürünler çıkarmaya başladı. Ha birde telefonları içindeki donanım birleşenlerinin, bilimsel değerlerine göre değerlendirmeyi bırakın. İşletim sistemiyle donanım bileşenleri ahenk içinde çalışıyorsa olay bitmiştir. Ram' i bilmem kaçmış, işlemcisi bilmem kaç hz miş, bırakın bunları bilim adamları ve mühendisler düşünsün. Bizim son kullanıcı olarak telefonun bize ne verebildiği önemlidir, işimizi takılmadan, kasılmadan, çökmeden, fazlasıyla görüyor mu, olay bitmiştir.
Sony' nin Xperia Z gibi bir telefon üretmesini bekliyordum ve bunu gördüm ya artık, yukarıda satırlarda Sony telefon konusunda başarısız oldu sözümü unutun gitsin. Çünkü Sony şirketi, Ericsson şirketinden kurtulana kadar, hayalindeki amiral gemisi telefonu tam olarak özgürce yapamadı. Ericsson mühendisleri yıllardır beyin tutulması yaşıyordu ve bunu yeni ortakları Sony' ye de yansıttılar. Ama ne zaman Ericsson, tamamen Sony mühendislerinin kontrolüne geçti, işte bu tür telefonlar yapmaya başladılar. Ericsson diye bir şey yoktur artık, tamamen Sony oldu ve Sony kültürüyle ürün üretiyor.
Bir gün herkes ''It's a Sony'' diyecek.