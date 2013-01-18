Sony, New York'taki genel merkez binasını elden çıkarıyor

Yeniden yapılanma sürecinde maliyetleri azaltarak zararı en aza indirmek için çabalayan Sony, ABD'deki genel merkez binasının satışı için Chetrit Group ile anlaşarak bu süreç kapsamında yeni bir adım daha atmış oldu.





Bloomberg tarafından yayınlanan habere göre, Chetrit Group ile 1.1 milyar dolar karşılığında anlaşan Sony'nin satıştan yaklaşık 770 milyon dolarlık bir net miktar elde etmesi bekleniyor. New York'taki merkez binası için sat ve kirala yöntemini ön gören Sony, binanın yeni sahibi olan Chetrit Group ile üç yıllığına kira sözleşmesi yapmış durumda.





Binanın satış işlemlerinin mart ayında tamamlanmasını beklenirken, bu dönemde Sony'nin mali yılının sona eriyor olması mart ayına ayrı bir önem katıyor. Daha önce bu dönemde kara geçmeyi planladığını açıklayan Sony'nin sat ve kirala yöntemiyle mali yılın sonuç tablosunda kara geçtiğini açıklaması pek de sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-01-18/sony-to-sell-u-s-headquarters-to-chetrit-group-for-1-1-billion.html