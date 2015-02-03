Sony Online Entertainment satıldı





Yeniden yapılanma sürecine önce VAIO markasını elden çıkaran ardından da Tokyo'daki genel merkezini satan Sony, halen mali sıkıntıları aşamamış durumda. Firma şimdi de elindeki en önemli gelir kaynaklarından birisini sattı.





Planetside, Everquest, Star Wars Galaxies, DC Universe Online, H1Z1 gibi yapımların arkasında imzası olan ve PS4'ün başarılı satışlarına önemli bir katkı sağlayan Sony Online Entertainment bu hafta itibariyle satıldı.





Xperia ve PlayStation donanım bölümlerinin kar elde edememesine karşılık SOE sürekli büyüme gösterimş ve adeta firmayı kurtadan faktörlerden birisi olmuştu. Sony'nin en yüksek değerindeyken bölümü elden çıkarmak istediği tahmin ediliyor.





Bölümü satın alan ise New York kaynaklı Columbus Nova adında bir yatırım grubu oldu. Ayrıca bölümün ismi de değişti. Artık Daybreak Game Company olarak bağımsız bir şirket halinde yoluna devam edecek.





Yeni şirket mevcut oyunlara desteğini aynen devam ettirecek. Ayrıca yapım aşamasındaki Everquest Next ve Planetside 2 de yol haritasını koruyacak. Yani geliştirme konusunda bir değişiklik mevcut değil. Ancak asıl değişiklik platform bazında olabilir.





Yeni firmanın Xbox ve mobil donanımlar da dahil pek çok platforma yönelik olarak yeni oyunlar hazırlayabileceği veya mevcut oyunları uyarlayabileceği tahmin ediliyor. Bu sayede gelirlerde de artış yaşanacak.

http://www.geek.com/games/sony-sells-sony-online-entertainment-and-all-its-mmos-1614891/