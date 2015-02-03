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Sony Online Entertainment satıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5b
1
41
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Online Entertainment satıldı

Yeniden yapılanma sürecine önce VAIO markasını elden çıkaran ardından da Tokyo'daki genel merkezini satan Sony, halen mali sıkıntıları aşamamış durumda. Firma şimdi de elindeki en önemli gelir kaynaklarından birisini sattı. 

Planetside, Everquest, Star Wars Galaxies, DC Universe Online, H1Z1 gibi yapımların arkasında imzası olan ve PS4'ün başarılı satışlarına önemli bir katkı sağlayan Sony Online Entertainment bu hafta itibariyle satıldı. 

Xperia ve PlayStation donanım bölümlerinin kar elde edememesine karşılık SOE sürekli büyüme gösterimş ve adeta firmayı kurtadan faktörlerden birisi olmuştu. Sony'nin en yüksek değerindeyken bölümü elden çıkarmak istediği tahmin ediliyor. 

Bölümü satın alan ise New York kaynaklı Columbus Nova adında bir yatırım grubu oldu. Ayrıca bölümün ismi de değişti. Artık Daybreak Game Company olarak bağımsız bir şirket halinde yoluna devam edecek. 

Yeni şirket mevcut oyunlara desteğini aynen devam ettirecek. Ayrıca yapım aşamasındaki Everquest Next ve Planetside 2 de yol haritasını koruyacak. Yani geliştirme konusunda bir değişiklik mevcut değil. Ancak asıl değişiklik platform bazında olabilir. 

Yeni firmanın Xbox ve mobil donanımlar da dahil pek çok platforma yönelik olarak yeni oyunlar hazırlayabileceği veya mevcut oyunları uyarlayabileceği tahmin ediliyor. Bu sayede gelirlerde de artış yaşanacak.  

http://www.geek.com/games/sony-sells-sony-online-entertainment-and-all-its-mmos-1614891/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
h1z1 şuan pc online oyunların lideri konumunda ilerliyor. Satılmasının hiç bir eksisi olmadı oyun her geçen gün gelişmekte.
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DH Misafiri 4 yıl
"PS4'ün başarılı satışlarına önemli bir katkı sağlayan Sony Online Entertainment bu hafta itibariyle satıldı. "
"Xperia ve PlayStation donanım bölümlerinin kar elde edememesine karşılık SOE sürekli büyüme gösterimş ve adeta firmayı kurtadan faktörlerden birisi olmuştu. "
Yazdığınız haberlerdeki bilgileri, yorumları biraz açıklayın, belge vs. paylaşın. Mesela ps4'un başarılı satışlarına önemli katkısı ne?
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DH Misafiri 4 yıl
EFSANELER ÖLMEZ
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StrongWind 4 yıl
Z3 alma arefesindeyım bu haberler beni çok üzüyor
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NeloAngelo 4 yıl
Nükleer faciada çok zarar ettiler hâlâ toparlayamadilar
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Deníz 4 yıl
japon hükümeti destek vermiyor mu sonye
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alicaptain 4 yıl
Sony ne yapıyor anlayamıyorum.Onu sat bunu sat nereye kadar güzelim şirketi batıracaklar ki batmasını asla istemem aldıkları kararlara anlam veremiyorum.Samsung ve lg'den yüz kat daha iyiler her konuda neden böyle kararlar verip şirketi tarumar ediyor acaba banada Amerikalıların işiymiş gibi geliyor..Batarsa üzülürüm gerçekten çok dayanıklı ve yenilikçi ürünleri var pazarda...
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travers 4 yıl
Sony batsında bakalım bugün teknolojide kaç yenilik göreceksiniz acaba? Anca samsung ve lg nin yan çevirip yatırıp adını değiştirip oled olmayan tvlerini oled diye alırsınız sizde bizde mutlu oluruz. Kulaklıklarımın bir çoğu Sony tv sony eski walkman taş gibi çalışıyor. Varsa aldığım fiyatlara o performansı ve kaliteyi verecek başka firma oradan alırım ama yok. 3 yıldır xperia S kullanıyorum başına gelmeyen kalmadı bana mısın demiyor. Kaliteli ürün ile takla atan ürün arasında fark vardır bunu herkes anlamaz.
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Zılatan 4 yıl
Sony'nin batmasını dört gözle bekleyenler küçükken k750 alamayanlar mı acaba? Özellikle de ekrem71den şüpheliyim bu konuda.
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Columbia 4 yıl Zılatan
Zılatan

Sony'nin batmasını dört gözle bekleyenler küçükken k750 alamayanlar mı acaba? Özellikle de ekrem71den şüpheliyim bu konuda.

Hocam öyle bir şeyin olacağı yokta bazı arkadaşlar bir umut bekliyor işte
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Technotronic 4 yıl
Her hafta bit pazarına gidip antika sony discman, walkman ,müzik seti ,cep telefonu ne bulursam alıyorum.Yakında bu ürünler çok değerlenecek
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