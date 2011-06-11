Sony, Orta Seviye VPL-HW30ES 3D Projeksiyon Cihazını Gelecek Ay Satışa Sunuyor

Geçen sonbaharda dünyanın ilk Full HD 3D ev projeksiyon cihazı olan VPL-VW90ES, Sony tarafından ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada satışa sunulmuştu. Fiyatı 10 000$ olan cihaz ilgi görünce Sony daha bütçe dostu bir modeli piyasaya sürmeye karar verdi.

Önceki modelde olduğu gibi 240Hz SXRD teknolojisini daha ucuza sunan VPL-HW30ES modeli 70 000:1 kontrast oranı, 1300 ansilümen parlaklık ve resim ayarlama özelliklerini taşıyor. Temmuz ayında Avrupa ve Japonya'da 4626$'dan satılacak olan projeksiyon cihazının ABD'deki satış detayları belli değil. Cihaz Sony'nin yeni active shutter 3D gözlükleri ile kullanılabilirken IR senkronize aygıtı ise opsiyonel.