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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Orta Seviye VPL-HW30ES 3D Projeksiyon Cihazını Gelecek Ay Satışa Sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen sonbaharda dünyanın ilk Full HD 3D ev projeksiyon cihazı olan VPL-VW90ES, Sony tarafından ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada satışa sunulmuştu. Fiyatı 10 000$ olan cihaz ilgi görünce Sony daha bütçe dostu bir modeli piyasaya sürmeye karar verdi.
Önceki modelde olduğu gibi 240Hz SXRD teknolojisini daha ucuza sunan VPL-HW30ES modeli 70 000:1 kontrast oranı, 1300 ansilümen parlaklık ve resim ayarlama özelliklerini taşıyor. Temmuz ayında Avrupa ve Japonya'da 4626$'dan satılacak olan projeksiyon cihazının ABD'deki satış detayları belli değil. Cihaz Sony'nin yeni active shutter 3D gözlükleri ile kullanılabilirken IR senkronize aygıtı ise opsiyonel.

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DH Misafiri 8 yıl
VPL-VW90ES birisi önceden piyasaya sürüldü
VPL-HW30ES yenisi daha sonra piyasaya sürüldü
nerdeyse yarı yarıya fiyat farkı var
arasında kalite olarak ciddi bi fark varmı acaba
2 si arasında kaldım.
lütfen yardım
3d de ansülümen güçlü olması gerekiyormu
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xxxx1 8 yıl
Sony ne yaparsa yapsın tasarım olarak çok iyi işler cıkarıyor...
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evrenselniceleyici 8 yıl
Sony geçen yıldan beri zarar ettiği için ürünlerinde kaliteyi düşürdüğü söyleniyo acaba doğrumu.
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1ses1 8 yıl
1300 ansilümen 3d gözlüklerle yetersiz kalabilir. Daha karanlık ortam gerekebilir. 3d projeksiyonları birazdaha yaygınlaşıp almak daha mantıklı. Zaten sony porjeksiyonlar çok pahalı neden bu kadar pahalı hala anlamış değilim.
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devrimdoga 8 yıl
Bu 10bin dolarlığa göre daha iyi oldu.En azından daha alınabilir
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