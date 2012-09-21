Sony, PlayStation 3 fiyatlarında indirime gitmeyi düşünmüyor

Sony'nin daha ince bir PlayStation 3'ü çıkarmasıyla birlikte fiyatlarda indirime gidilmesini bekleyen oyun severler hayal kırıklığına uğrayacak gibi görünüyor.





Konuyla ilgili olarak Sony tarafından yapılan açıklamada, yenilenmiş PlayStation 3'ün ABD satış fiyatının 269.9$ olacağı açıklandı. 249.99$'lık önceki modele göre pahalı olan cihaz ile müşterilerin yüzünü güldürecek teklifler de geliyor. Oyun severler önceden 160 GB'lık PlayStation 3 ve Uncharted 3: Drake's Deception'a 249.99$'a sahi olurken, şimdi ise aynı oyun ve 250 GB'lık PlayStation 3'e 20 dolar fazla ödeyerek sahip olabilecekler.





Sony Computer Entertainment Amerika'nın başkan yardımcısı John Koller, şu an için fiyatlarda herhangi bir indirime gitmeyi düşünmediklerini belirtti. Yapılan açıklama ABD için geçerli bir açıklama olsa da Sony'nin küresel bazda bir indirime gitmeyeceğini söylemek pekte yanlış olmayacaktır.

http://www.engadget.com/2012/09/20/scea-john-koller-interview/