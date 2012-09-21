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Sony, PlayStation 3 fiyatlarında indirime gitmeyi düşünmüyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sony'nin daha ince bir PlayStation 3'ü çıkarmasıyla birlikte fiyatlarda indirime gidilmesini bekleyen oyun severler hayal kırıklığına uğrayacak gibi görünüyor.

Konuyla ilgili olarak Sony tarafından yapılan açıklamada, yenilenmiş PlayStation 3'ün ABD satış fiyatının 269.9$ olacağı açıklandı. 249.99$'lık önceki modele göre pahalı olan cihaz ile müşterilerin yüzünü güldürecek teklifler de geliyor. Oyun severler önceden 160 GB'lık PlayStation 3 ve Uncharted 3: Drake's Deception'a 249.99$'a sahi olurken, şimdi ise aynı oyun ve 250 GB'lık PlayStation 3'e 20 dolar fazla ödeyerek sahip olabilecekler. 

Sony Computer Entertainment Amerika'nın başkan yardımcısı John Koller, şu an için fiyatlarda herhangi bir indirime gitmeyi düşünmediklerini belirtti. Yapılan açıklama ABD için geçerli bir açıklama olsa da Sony'nin küresel bazda bir indirime gitmeyeceğini söylemek pekte yanlış olmayacaktır.

http://www.engadget.com/2012/09/20/scea-john-koller-interview/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
who am i 6 yıl
bugun 3 yillik aletin disk okuyucusu bozuldu helal lsun uc sene dayandi pic
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bigbooss 6 yıl
2500 TL na telefon alınırken , piyasada 500 TL den aşağı düzgün bir telefon bulamazken ps3 e 500 TL nı çok görenleri anlamak mümkün değil.
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BERK BEY 6 yıl
Daha nereye incekler 500tl gayet uygun
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Amedra 6 yıl
Acaba düşünse burada nasıl haber açılırdı merak ettim dogrusu.
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KaZooM 6 yıl
almayı düşünüyordum zaten iyi oldu
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emryrgc 6 yıl
Ne indirimi yapacaklardıacaba? Eski model 550 tl yeni model 600 tl yanında oyun kol vs hediye. Mezarcı gibi fiyatın inmesini beklemeyin.
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alpalp84 6 yıl
Dün teknosa indiriminde 560 veya 570 di.
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jovanovic 6 yıl
Niye düşünsün adam gibi yenilikçi rakip yok bir şey yok...
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Adamlar playstation3'ün ekmeğini yemeğe meraklı.
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ksk_kaan 6 yıl
Bence ps3 fiyatı gayet iyi.500-600 tlye böyle oyun açan sistem imkansız hemen oyunlar pahalı diye zırvalamaya da başlamayın.Yurtdışından uygun fiyata oyun alabilirsiniz.Siz sadece PC de kopya kullanmaya alıştığınız için böyle diyorsunuz...
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hacı.basat 6 yıl
Bir şey yazmadan geçecektim ama neyse, kısaca fikrimi belirteyim, görünen o ki indirim yapmamaları imkansız.
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aydogdu1453 6 yıl
Piyasada zebil gibi 2.el ps3 varken sıfır almak ve jb'nin artılarından geri kalmak ne kadar doğru tartışılır.
Online oyun sözde belesh olmasına rağmen rakibi micro$oft'a karşı 2-3 ex oyun harici bir cacık yiyemediler ve yiyemezler de.Ps4 ise isterse 8k çözünürlük desteklesin adam akıllı grafik ve özellikle dolu dolu senaryolu oyun olmadıktan sonra alsın başında paralasınlar.
Ps3 kullanıcısıyım.Donanıma lafımız yok ama yazılım gerçekten çok zayıf ve sıkıntılı.Sony önce ayrımcı davranışlardan vazgeçsin. ondan sonra slim-s slim-ss+ slim capcom gibi sf4 ssf4 ssf4 ae cila yapar durur.
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wustti 6 yıl
yahu konsolda işlemciyi üretim teknolojisini ne yapacaksınız adamlar oyunu çıkartıp veriyor yani teknik konularla işiniz yok. Konsol alırken bakacağınız şey oyun çeşidi rakiplere oranla grafik kalitesi online altyapı oyun fiyatları platformdaki oyuncu sayısı ve ürün desteği konsol alırken bunlara bakılır ayrıca konsola çıkan özel oyunlara bakılır o da normal bi adama şart değil her konsolun güzel oyunları var.
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UzmaN345 6 yıl
Konsola bu saatten sonra para verenler var CRYSIS bir böyle oynamak var! Birde birde konsolda oynamak var! ve Tabiki Battlefield 3 unutmamak lazım...
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