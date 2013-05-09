Sony, PlayStation Mobile ve PS Vita'nın yayıncı lisans ücretlerinde düzenlemeye gitti

Sony, PlayStation Mobil sertifikalı cihazlar ve PlayStation Vita için geliştirilen içerik sayısını arttırmak için yeni bir atarak, yayıncı lisans ücretlerinde düzenlemeye gitti.Düzenlemeyle birlikte geliştiricilerin içeriklerini yayınlayabilmek için şirkete ödedikleri 99$'lık ücret sıfıra indirildi.





PlayStation Mobile'ı kendi cihazlarının yanı sıra, HTC ve Sharp gibi üreticilere de lisanslayan Sony, mobil oyunculara PlayStation ve platform için geliştirilmiş oyunları oynama imkanı veriyor. Ancak, şimdiye kadar pek de tatmin edici oyun sayısına ulaşılamaması platformun en büyük eksiklikleri arasında gösterilebilir. Söz konusu indirimle birlikte geliştiricilerin ilgisini kendi platformuna çekmeyi planlayan Sony, geliştiricileri platformlarına bir adım daha yaklaştırmış olacak.





Sony'nin geliştiricileri platformlarına çekmek için atmış olduğu bu adımın ne kadar başarılı olacağını ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.





http://blog.eu.playstation.com/2013/05/08/become-a-playstation-mobile-publisher-for-free/