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Sony, PlayStation birimlerini ABD merkezli tek şirket çatısı altında birleştiriyor

Sony bugün yaptığı açıklamayla PlayStation birimlerini Sony Interactive Entertainment olarak tek şirket çatısı altında toplayacağını ve konsolun tüm operasyonlarını bu şirketin yöneteceğini duyurdu.
3 yıl
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5
Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony, PlayStation birimlerini ABD merkezli tek şirket çatısı altında birleştiriyor
Sony bugün PlayStation ile ilgili tüm birimlerin güçlerini birleştirecek yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. Yeni oluşumla birlikte popüler oyun konsolunun donanım, yazılım, içerik ve ağ hizmetleri gibi operasyonları ayrı bir şirket çatısı altında yürütülecek.

Oluşturulan yeni şirket, şimdiye kadar Sony Computer Entertainment Inc. ve Sony Network Entertainment LLC (PlayStation Network hizmetleri çalıştırmak sorumlu) tarafından üstlenilen operasyonların, Sony Interactive Entertainment (SIE) olarak tek bir merkezden yürütülmesini sağlayacak. 1 Nisan itibariyle faaliyete başlayacak şirket, CEO olarak görev yapacak olan Andrew House tarafından yönetilecek.

PlayStation markasını önümüzdeki 20 yıl içersinde daha da güçlü bir hale getirmek için tasarlanan proje kapsamında oluşturulan yeni şirketin ABD merkezli olacağı ve tüm faaliyetlerin buradan idare edileceği bildiriliyor. Sony'nin PlayStation 4'de PlayStation VR çözümü başlatmak ve PlayStation Network'ün daha da eşsiz bir konuma yükselmesini sağlayarak kullanıcılara yeni içerik sunmaya devam etmek için büyük planları var.

Bu perspektiften bakıldığında tek bir çatı altında toplanan operasyonlar, PlayStation için teknoloji geliştirme ve koordine etme konusunda Sony'nin daha rahat bir yol almasını sağlayacak. Şirketin mali sıkıntılar yaşıyor olması, VAIO markasını satmasıyla birlikte artık bir sır olmaktan çıktı. Akıllı telefon pazarında da istediği noktaya ulaşamayan şirketi kamera satışları ve elbette PlayStation bölümü ayakta tutuyor.


http://www.engadget.com/2016/01/26/sony-interactive-entertainment-llc/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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S A M C R O 3 yıl en beğenilen
Haberleri başka yerlerden kopyalamak yerine azıcık araştırdanız. Editörsünüz ya hani(!) Şirketi playstation be kamera ayaktantutuyotmuş. Bu şirketin müzik diye bir böşümü olduğunu finans diye bir bölümünün olduğunu ve bunların gayet karlı olduğunu yazdanıza. Sinema o hack muhabeyinden sonra biraz sarsılsada hala karlı
Haberleri başka yerlerden kopyalamak yerine azıcık araştırdanız. Editörsünüz ya hani(!) Şirketi playstation be kamera ayaktantutuyotmuş. Bu şirketin müzik diye...
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kadirirdem 3 yıl
aslında bir yönden iyi olmuş bir yönden de ne gerek vardı diyor insan....
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Patren 3 yıl
şu ps4 serverlarınada bir baksınlarda millet sürekli isyan ediyor
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There goes your life 3 yıl
S A M C R O
Haberleri başka yerlerden kopyalamak yerine azıcık araştırdanız. Editörsünüz ya hani(!) Şirketi playstation be kamera ayaktantutuyotmuş. Bu şirketin müzik diye bir böşümü olduğunu finans diye bir bölümünün olduğunu ve bunların gayet karlı olduğunu yazdanıza. Sinema o hack muhabeyinden sonra biraz sarsılsada hala karlı

+1 Yılda 70 milyar dolardan fazla para döndüren bir şirketin 20 milyon dolarlık zarar veren bir hack olayından dolayı sarsılacağını düşünüyorlar onuda geçtim sigortadan aldılar paralarını geri
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S A M C R O 3 yıl en beğenilen
Haberleri başka yerlerden kopyalamak yerine azıcık araştırdanız. Editörsünüz ya hani(!) Şirketi playstation be kamera ayaktantutuyotmuş. Bu şirketin müzik diye bir böşümü olduğunu finans diye bir bölümünün olduğunu ve bunların gayet karlı olduğunu yazdanıza. Sinema o hack muhabeyinden sonra biraz sarsılsada hala karlı
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
PSN'i rayına oturtun, Plus oyunlarını indielerden temizleyin, ha birde aylık iki üç sistem güncellemesi sunun bu iş huzur içinde çözülsün
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