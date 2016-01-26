Sony, PlayStation birimlerini ABD merkezli tek şirket çatısı altında birleştiriyor

Oluşturulan yeni şirket, şimdiye kadar Sony Computer Entertainment Inc. ve Sony Network Entertainment LLC (PlayStation Network hizmetleri çalıştırmak sorumlu) tarafından üstlenilen operasyonların, Sony Interactive Entertainment (SIE) olarak tek bir merkezden yürütülmesini sağlayacak. 1 Nisan itibariyle faaliyete başlayacak şirket, CEO olarak görev yapacak olan Andrew House tarafından yönetilecek.

Bu perspektiften bakıldığında tek bir çatı altında toplanan operasyonlar, PlayStation için teknoloji geliştirme ve koordine etme konusunda Sony'nin daha rahat bir yol almasını sağlayacak. Şirketin mali sıkıntılar yaşıyor olması, VAIO markasını satmasıyla birlikte artık bir sır olmaktan çıktı. Akıllı telefon pazarında da istediği noktaya ulaşamayan şirketi kamera satışları ve elbette PlayStation bölümü ayakta tutuyor.





http://www.engadget.com/2016/01/26/sony-interactive-entertainment-llc/?ncid=txtlnkusaolp00000595

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sony bugün PlayStation ile ilgili tüm birimlerin güçlerini birleştirecek yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. Yeni oluşumla birlikte popüler oyun konsolunun donanım, yazılım, içerik ve ağ hizmetleri gibi operasyonları ayrı bir şirket çatısı altında yürütülecek.PlayStation markasını önümüzdeki 20 yıl içersinde daha da güçlü bir hale getirmek için tasarlanan proje kapsamında oluşturulan yeni şirketin ABD merkezli olacağı ve tüm faaliyetlerin buradan idare edileceği bildiriliyor. Sony'nin PlayStation 4'de PlayStation VR çözümü başlatmak ve PlayStation Network'ün daha da eşsiz bir konuma yükselmesini sağlayarak kullanıcılara yeni içerik sunmaya devam etmek için büyük planları var.