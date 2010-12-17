Sony Playstation uygulaması Android ve iOS için resmiyet kazandı

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, oyun dünyasına yön veren konsolu Playstation'ı mobil işletim işletim sistemli cihazlara taşıyacak olan ilk hamleyi resmileştirdi. Sony Avrupa tarafından yayınlanan basın bildirisinde, kısa bir süre içinde yayınlanması beklenen 1.0 versiyonlu uygulama şimdilik sadece, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Hollanda için yayınlanacak.
Minimum işletim sistemi gereksinimleri iOS4 ve Android 1.6 olarak belirlenen Sony Playstation uygulaması ile kullanıcılar Playstation Network hesaplarını erişim sağlayıp, oyunlardan kazandıkları ödülleri (trophy) görüntüleyebilecek.
Bu özelliğinin dışında, Playstation 3, Playstation 2 ve PSP ile ilgili haberlere anında erişim sağlanabilecek.
Sony Playstation uygulaması ile görüntülediğiniz haberleri ve içerikleri anında Facebook, Twitter ve eposta yöntemiyle arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Sony, Android ve iOS için hazırladığı uygulamanın bir sonraki versiyonu üzerinde çalışılmaya başlandığını ve çok daha fazla özelliğe sahip olacağını belirtiyor.
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Var ya sana cidden dencek hicbisey yok kendi i ne zannediyon da herturlu telefon yeniligini asagiliyon? Sustum sustum da biktim yeter artik sole yorumlarinla kirletme forumu ayrica adamlar bisey biliyo da yapiyo farkinda diil msn psp phone cikcak simdiden daha reklam ve millette telefonda ps kalitesinde oyun oynamaya heves ettirtiyo... yavas yavas ve sorunsuz da telefon cikana kadar uygulamayi gelistirmeleri bence cok mantikli saglam giriyolar.....
boşuna yapılmış, appstore koymayın gerek yok. zaten bir yığın gereksizler var, bu da onların arasına katılır
symbian artık üvey evlat.Nokia'nın symbiandan vazgeçmesi lazım