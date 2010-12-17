Sony Playstation uygulaması Android ve iOS için resmiyet kazandı

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, oyun dünyasına yön veren konsolu Playstation'ı mobil işletim işletim sistemli cihazlara taşıyacak olan ilk hamleyi resmileştirdi. Sony Avrupa tarafından yayınlanan basın bildirisinde, kısa bir süre içinde yayınlanması beklenen 1.0 versiyonlu uygulama şimdilik sadece, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Hollanda için yayınlanacak.

Minimum işletim sistemi gereksinimleri iOS4 ve Android 1.6 olarak belirlenen Sony Playstation uygulaması ile kullanıcılar Playstation Network hesaplarını erişim sağlayıp, oyunlardan kazandıkları ödülleri (trophy) görüntüleyebilecek.

Bu özelliğinin dışında, Playstation 3, Playstation 2 ve PSP ile ilgili haberlere anında erişim sağlanabilecek.

Sony Playstation uygulaması ile görüntülediğiniz haberleri ve içerikleri anında Facebook, Twitter ve eposta yöntemiyle arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sony, Android ve iOS için hazırladığı uygulamanın bir sonraki versiyonu üzerinde çalışılmaya başlandığını ve çok daha fazla özelliğe sahip olacağını belirtiyor.