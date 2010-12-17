Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Playstation uygulaması Android ve iOS için resmiyet kazandı

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, oyun dünyasına yön veren konsolu Playstation'ı mobil işletim işletim sistemli cihazlara taşıyacak olan ilk hamleyi resmileştirdi.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,6b
1
11
Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Playstation uygulaması Android ve iOS için resmiyet kazandı
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, oyun dünyasına yön veren konsolu Playstation'ı mobil işletim işletim sistemli cihazlara taşıyacak olan ilk hamleyi resmileştirdi. Sony Avrupa tarafından yayınlanan basın bildirisinde, kısa bir süre içinde yayınlanması beklenen 1.0 versiyonlu uygulama şimdilik sadece, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Hollanda için yayınlanacak.

Sony Playstation uygulaması Android ve iOS için resmiyet kazandı
Tam Boyutta Gör

Minimum işletim sistemi gereksinimleri iOS4 ve Android 1.6 olarak belirlenen Sony Playstation uygulaması ile kullanıcılar Playstation Network hesaplarını erişim sağlayıp, oyunlardan kazandıkları ödülleri (trophy) görüntüleyebilecek.

Bu özelliğinin dışında, Playstation 3, Playstation 2 ve PSP ile ilgili haberlere anında erişim sağlanabilecek.

Sony Playstation uygulaması ile görüntülediğiniz haberleri ve içerikleri anında Facebook, Twitter ve eposta yöntemiyle arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Sony, Android ve iOS için hazırladığı uygulamanın bir sonraki versiyonu üzerinde çalışılmaya başlandığını ve çok daha fazla özelliğe sahip olacağını belirtiyor.

Sony Playstation uygulaması Android ve iOS için resmiyet kazandı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
sadece ödülleri görmek içinmiymiş??? muazzam bir özellik, kullanacak olanlar çok şanslı!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 8 yıl

Batuist

sadece ödülleri görmek içinmiymiş??? muazzam bir özellik, kullanacak olanlar çok şanslı!!




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EfeAYDIN 8 yıl

Batuist
sadece ödülleri görmek içinmiymiş??? muazzam bir özellik, kullanacak olanlar çok şanslı!!

Var ya sana cidden dencek hicbisey yok kendi i ne zannediyon da herturlu telefon yeniligini asagiliyon? Sustum sustum da biktim yeter artik sole yorumlarinla kirletme forumu ayrica adamlar bisey biliyo da yapiyo farkinda diil msn psp phone cikcak simdiden daha reklam ve millette telefonda ps kalitesinde oyun oynamaya heves ettirtiyo... yavas yavas ve sorunsuz da telefon cikana kadar uygulamayi gelistirmeleri bence cok mantikli saglam giriyolar.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sorceress 8 yıl
Bende oyunları oynayabileceğiz diye düşündüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizhy 8 yıl
hiç bi halta yaramaz bir program olmuş..
boşuna yapılmış, appstore koymayın gerek yok. zaten bir yığın gereksizler var, bu da onların arasına katılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quad_core2 8 yıl
s^3 yok :S n8 de kullanamayacaz anlaşılan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doritozz 8 yıl

Quad_core2

s^3 yok :S n8 de kullanamayacaz anlaşılan

symbian artık üvey evlat.Nokia'nın symbiandan vazgeçmesi lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12570 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, Apple ve
5 etiket daha playstation google sony ios android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Eksperyans: HP Envy 14 video inceleme 8 yıl Dijital Perde Bölüm 1 8 yıl Tivibu video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim