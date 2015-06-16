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Sony Project Morpheus'un 2016'nın ilk çeyreğinde geleceği kesinleşti

3 yıl
3,1b
1
3
Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony Project Morpheus'un 2016'nın ilk çeyreğinde geleceği kesinleşti
 
Sony'nin dünya çapında çok ciddi satış rakamlarına ulaştığı yeni nesil oyun konsolu Playstation 4 için hazırladığı sanal gerçeklik başlığı Project Morpheus, artık kesin olarak 2016'nın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşuyor.
2014'ün Mart ayında yapılan ilk gösterimde 5-inç LCD erkan taşıyacağı belirtilen sanal gerçeklik başlığı Project Morpheus, daha sonra yapılan bir değişiklik ile 5.7-inç boyutunda bir OLED ekran kazanmıştı. 1920 x 1080 piksel çözünürlükteki bu ekranıyla 100 derece görüş açısı sunan başlık, saniyede 120 kare gibi yüksek bir hız ortaya koyuyor, dahili ivme ölçer ve jiroskop gibi sensörleriyle yapılan kafa hareketlerini 360 derecelik açıda oyuna yansıtabiliyor ve bu hareketleri 18 milisaniyelik gecikmeyle algılayabiliyor.
Bünyesinde yer alan 3 LED birimiyle kafa takip sürecini çok daha gelişmiş bir hale sokan ürün, PlayStation DualShock 4 ya da Move ile kullanılabiliyor ve PS4'e bağlanarak inanılmaz bir oyuncu deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Özel olarak 30'dan fazla oyunun geliştirildiği söylenen Project Morpheus, Oculus Rift gibi şimdilik kesinleşmese de söylendiği kadarıyla "birkaç yüz dolar" fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.theverge.com/2015/6/15/8782103/sony-project-morpheus-price-several-hundred-dollars Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mipa90 3 yıl
adamların tasarımları bile bi ayrı muhteşem görünüyor
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addidas_85 3 yıl
Sanırım 400 dolar denir fiyat için ama umarım öyle olmaz
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WB 3 yıl
Hdtv tv olarak kalacak anlasilan, fiyati da makul..
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