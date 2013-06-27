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Sony, RX100 II isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu

5 yıl
1,6b
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18
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, RX100 II isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu
Sony, RX100 II isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu
Gün içinde tanıttığı RX1R modeli dışında RX100 II isimli kompakt fotoğraf makinesini de kullanıcılar karşısına çıkartan Sony, uzun zamandır beklenen duyuruları sonunda gerçekleştirmiş oldu.  
RX1R modelinde de olduğu gibi tasarımsal olarak hali hazırda satılmakta olan RX100 fotoğraf makinesine yüksek oranda benzeyen RX100 II, yeni üretim tekniğiyle hazırlanmış ve RX100 modeline oranla ışığa %40 daha hassas 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensöre, sabit 28-100mm F/1.8 Zeiss Vario-Sonnar lense, 30 - 1/2000 enstantane oranına, 1.2 milyon nokta 3-inç hareketli Xtra Fine WhiteMagic TFT LCD ekrana, Full HD 1080 / 60 FPS video çekim kapasitesine, ISO 160-25600 aralığına ve saniyede 10 kare seri çekim hızına sahip.  
Üzerinde yer alan Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantıları üzerinden veri aktarımı yapılmasına izin veren Sony RX100 II, 218 gram ağırlığa ve 102 x 58 x 38 mm gövde büyüklüğüne sahip. Dahili flaşı (HotShoe üzerinden harici flaş bağlanabiliyor) ile karanlık ortamlarda sorun yaratmayan RX100 II, NP-BX1 bataryasıyla da ortalama 350 fotoğraf çekebiliyor ve çektiği fotoğraf ya da videoları SD / SDHC / SDXC, Memory Stick Duo / Pro Duo / Pro-HG Duo hafıza kartları üzerine aktarabiliyor. Kablosuz bağlantı seçenekleri yanında USB2.0 ve microHDMI portları üzerinden de veri aktarımı sağlayabilen RX100 II, kullanıcılara yardımcı olabilecek birçok hazır çekim modlarıyla beraber geliyor.
Sunduğu teknik özellikler ile dikkat çeken Sony RX100 II kompakt fotoğraf makinesi, 750$ fiyat etiketiyle satın alınabilecek.
 
Sony, RX100 II isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu
 
Sony, RX100 II isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2013/06/27/sony-reveals-cyber-shot-rx100-II-with-BSI-CMOS-sensor Yorum Yaz
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CEO 5 yıl
Güzele benziyor.
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Escapetolife 5 yıl
Zoom olayı motorlu değilde objektiften manuel halkalı olsaydı almak isterdim.
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ozangunay 5 yıl Escapetolife
Escapetolife

Zoom olayı motorlu değilde objektiften manuel halkalı olsaydı almak isterdim.

Fuji X10 veya Fuji X20 ye bakın derim, diyafram aralığı f:2.8-4, odak aralığı 28-112 mm.
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shimoda 5 yıl Escapetolife
Escapetolife

Zoom olayı motorlu değilde objektiften manuel halkalı olsaydı almak isterdim.

Manuel halka bence de keyifli bir kullanım sunuyor ancak, video çekiminde halka çevirip durmak da hayli keyif kaçıran sinir bozucu bir durum :(
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sangreal_1905 5 yıl
bu makineler cok iyi RX1 vardı RX100 bı alt segmentı rx1 full frame algılıyıcı vardı kocaman sensör tam kare piyasadaki tüm kompaktlardan iyi cekıyordu hemen hemen RX 100 ise bıraz kırplmıs daha uygun fıyatlı versıyonu bu makınalar ile yüksek iso bile cok basarılı fotograflar elde edılebılıyorki diyaframda F1.8 gibi bir değerki bu cok iyi buda daha fzla ışık demek flasa gerek yok neredeyse:)
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AlgoMan 5 yıl sangreal_1905
sangreal_1905

bu makineler cok iyi RX1 vardı RX100 bı alt segmentı rx1 full frame algılıyıcı vardı kocaman sensör tam kare piyasadaki tüm kompaktlardan iyi cekıyordu hemen hemen RX 100 ise bıraz kırplmıs daha uygun fıyatlı versıyonu bu makınalar ile yüksek iso bile cok basarılı fotograflar elde edılebılıyorki diyaframda F1.8 gibi bir değerki bu cok iyi buda daha fzla ışık demek flasa gerek yok neredeyse:)

RX1 ile RX100 tamamen farklı makineler. Yani RX100 RX1'in kırpılmış hali değil.

İkinci olarak f1.8 diyafram sadece en geniş açıda geçerli zoom halkasına dokunduğunuz anda 1.8'i unutun.
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dreamblue35 5 yıl
Türkiye' ye gelirse ki zannetmiyorum, 3000tl den giriş yapabilir
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CanTnçr 5 yıl dreamblue35
dreamblue35

Türkiye' ye gelirse ki zannetmiyorum, 3000tl den giriş yapabilir

Sony RX100 1800 civarında satılıyor Türkiye'de. RX100 II modeli de mutlaka buraya gelir ancak fiyat olarak 2500 civarı olur herhalde
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