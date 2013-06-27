Sony, RX100 II isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu

Gün içinde tanıttığı RX1R modeli dışında RX100 II isimli kompakt fotoğraf makinesini de kullanıcılar karşısına çıkartan Sony, uzun zamandır beklenen duyuruları sonunda gerçekleştirmiş oldu.

RX1R modelinde de olduğu gibi tasarımsal olarak hali hazırda satılmakta olan RX100 fotoğraf makinesine yüksek oranda benzeyen RX100 II, yeni üretim tekniğiyle hazırlanmış ve RX100 modeline oranla ışığa %40 daha hassas 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensöre, sabit 28-100mm F/1.8 Zeiss Vario-Sonnar lense, 30 - 1/2000 enstantane oranına, 1.2 milyon nokta 3-inç hareketli Xtra Fine WhiteMagic TFT LCD ekrana, Full HD 1080 / 60 FPS video çekim kapasitesine, ISO 160-25600 aralığına ve saniyede 10 kare seri çekim hızına sahip.

Üzerinde yer alan Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantıları üzerinden veri aktarımı yapılmasına izin veren Sony RX100 II, 218 gram ağırlığa ve 102 x 58 x 38 mm gövde büyüklüğüne sahip. Dahili flaşı (HotShoe üzerinden harici flaş bağlanabiliyor) ile karanlık ortamlarda sorun yaratmayan RX100 II, NP-BX1 bataryasıyla da ortalama 350 fotoğraf çekebiliyor ve çektiği fotoğraf ya da videoları SD / SDHC / SDXC, Memory Stick Duo / Pro Duo / Pro-HG Duo hafıza kartları üzerine aktarabiliyor. Kablosuz bağlantı seçenekleri yanında USB2.0 ve microHDMI portları üzerinden de veri aktarımı sağlayabilen RX100 II, kullanıcılara yardımcı olabilecek birçok hazır çekim modlarıyla beraber geliyor.

Sunduğu teknik özellikler ile dikkat çeken Sony RX100 II kompakt fotoğraf makinesi, 750$ fiyat etiketiyle satın alınabilecek.

http://www.dpreview.com/news/2013/06/27/sony-reveals-cyber-shot-rx100-II-with-BSI-CMOS-sensor