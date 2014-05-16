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Sony, RX100 III kompakt fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sundu

5 yıl
4,3b
1
26
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, RX100 III kompakt fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sundu
Fotoğraf sektörü içerisinde geliştirdiği FF (Tam Kare) sensörlü A7, A7r ve 4K video çekim desteğiyle dikkatleri üzerine çeken A7s modelleriyle büyük bir atılım gerçekleştiren Sony, uzun zamandır bilgileri gelen üst düzey kompakt fotoğraf makinesi RX100 III'ü de kullanıcıların beğenisine sundu.
2013 Haziran ayında duyurulan RX100 II'nin halefi olarak karşımıza çıkan RX100 III, yerine geldiği modele tasarımsal olarak oldukça benziyor ancak esas farkını teknik detayları ile koyuyor. Bu açıdan bakıldığında özellikle RX100 II içerisinde kullanılan Zeiss 28-100mm f/1.8-4.9'dan daha hızlı Zeiss 24-70mm f/1.8-2.8 (2.9 kat optik yakınlaştırma) lensiyle öne çıkan model, bünyesinde flaş gibi açılabilir şekilde hazırlanan 0.39-inçlik 1,440,000 nokta OLED elektronik vizör taşıyor. Bu vizörüyle 101.6 x 58.1 x 41.0 mm boyut ve 263 gramlık kompakt gövdesinde vizör keyfi yaşatabilen Sony RX100 III, Sony A7s ile benzer olarak TRILUMINOS renk desteğiyle XAVC-S formatında 1920 x 1080 / 60p çözünürlükte video çekimi gerçekleştirebiliyor. RX100 II'den aynı zamanda dahili ND (Neutral Density) filtresiyle ayrılan ve böylece yüksek ışıklı ortamlar ya da uzun pozlamalar için ideal bir yapı ortaya koyan kompakt fotoğraf makinesi, görüntüleri 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensörü (13.2 X 8.8mm) ile oluşturuyor ve gücünü Sony'nin yüksek performans verebilen BIONZ X görüntü işlemcisinden alıyor.
Son dönemde sık sık görmeye başladığımız gibi 3-inçlik 1,229,000 nokta Xtra Fine TFT LCD ekranı öne doğru katlanabilen RX100 III, daha fazla teknik ayrıntıya indiğimiz zaman ise tam çözünürlükte saniyede 10 kare seri çekim hızı, 25 noktalı ve LED aydınlatmalı otomatik netleme sistemi, maksimum 1/2000 enstantane hızı, RAW çekim desteği, 125-12800 ISO aralığı ve NP-BX1 batarya ile CIPA standartlarına göre 320 fotoğraf miktarı gibi ayrıntılar sunuyor. Çağın ihtiyaç ve taleplerine göre NFC ile Wi-Fi teknolojilerine sahip olan fotoğraf dünyasının yeni üyesi, bu sayede akıllı cihazlara veri aktarımı yapabiliyor ya da bu cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Videolar ve fotoğraflar için geliştirilen görüntü sabitleme teknolojisiyle elden oluşan titreşimleri azaltabilen makine, verilerini Memory Stick PRO Duo/Pro-HG Duo/PRO-HG HX Duo, SD, SDHC ve SDXC hafıza kartlarına ve USB 2.0 ile HDMI portları üzerinden belirlenen noktalara hızlı şekilde aktarabiliyor. Çok daha iyi ses kaydı içinse makinenin üzerindeki Hot Shoe bağlantısında harici ECM-XYST1M mikrofon modeli aktif olarak kullanılabiliyor.
Sony'nin gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken yeni üst düzey kompakt fotoğraf makinesi RX100 III, sadece siyah renk seçeneği ve 800$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor.
 
Sony, RX100 III kompakt fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sundu


http://www.dpreview.com/news/2014/05/16/sony-announces-cyber-shot-dsc-rx100-iii-with-evf-and-f1-8-2-8-zoom?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
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doctor5945 5 yıl en beğenilen
perfect olmuş alınır yıllarcada kullanılır.
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First_Person 5 yıl
Off hacı ya metinde çok fazla detay var, benim gibi tembeller için özellik tablosu yok muydu? :D
(eksi manyağı yapmayın ha :) )
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nani17@ 5 yıl
çok iyi
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omerfa 5 yıl
XAVC-S formatında 1920 x 1080 / 60p çözünürlükte video çekimi gerçekleştirebiliyor.
BURADA BELİRTİLMEMİŞ AMA 50 MB Bitrate ile çekiyor videoları eskisi 25 MB Bitrate olması lazım buda demektir ki hafıza kartını eğer video çekeceksek hızlı ve kapasiteli olması lazım.
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pentaaaaa 5 yıl
fena makine
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o_an 5 yıl
A6000 fiyatiile ayni amerikada. a6000 turkiyede 2400 civari satilacak bunun fiyatida ayni olacak sanirim
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Bayberty 5 yıl
VİZÖR VAR...
...İŞTE BUDUR...







Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Triluminos 5 yıl
Müthiş de bunu yurtdışından getirtsek bi sorun yaşar mıyız ? Yani malumunuz 800 dolar yurtdışı fiyatı Rx 100 2 nin bile fiyatı 1600 liradan fazla ülkemizde sanırım bu bizde 2500 e filan çıkar galiba
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tuna günendi 5 yıl Triluminos
Valla orasını bilemem mesut bey videoda türkiyedeki fiyattan yanlış hatırlamıyorsam 100 150 dolar daha düşük aldığını belirtmişti
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o_an 5 yıl
Alinirligini en cok vizor etkileyecek sanirim.zira lcd den fotografin tadimi olur.
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swat882 5 yıl
Alınır mı? Alınırsa ne için ve neden alınır?
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mesincır 5 yıl
Harici ECM-XYST1M mikrofonun Türkiye fiyatı 389 tl. USA fiyatı 119 Dolar (250 tl)
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Makineye gelirsek lens başarısı etkili olacaktır. Sony lens konusunda biraz eleştiriliyor. Lensin Yeterince keskin olduğuna ikna olan fotoğrafçılık meraklıları alır.
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simbolmina 4 yıl swat882
swat882
Alınır mı? Alınırsa ne için ve neden alınır?

Evvelden iyi foto çekmiyor diye DSLR almıştım. Bu sefer de kocaman çantasına taşımak zorunda kaldığım gibi mac, konser bilimin etkinliklere de giremiyordum. Simdi bu güzel bir makine, çantama atıp istediğim hemen her seyi yapabilirim. Dogru kullanılırsa da giriş seviyesi bir DSLR kadar güzel fotograf da çekebilir. Ekipmanlarda da gene yapılacak isler iyileştirilir.

Sonyden alınır ve/fakat 2000 lira gibi bir para vermek gerekir.
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denixt 5 yıl
Mesut çeviğn hayallerini süsleyen yurtdışından bir lansmana gittiğinde aldığı öve öve bitiremediği bir cihaz rx1 youtube de mesut çevikle soru cevap bölümünde izlemiştim rx 3 daha gelişmiş ne diyelim mükemmel birde fiyatı iyi olsa ama nerde ....
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tuna günendi 5 yıl denixt
Bir kere youtubedeki videoyu iyi izlemedin yada gözünden kaçtı
mesut çeviğin hayalinde sony nex 6 olduğunu ve parası yetişmediği için sony rx serisini tercih ettğini ilerde para biriktirip sony nex serisi düşündüğünü söylemişti
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SkewCurrent 5 yıl
Kompakt makine gibi ama fiyat ve özellik olarak SLR-DSLR makine fiyatlarına yakın neredeyse. 263 gram gibi harika bir ağırlık ile birlikte, bence bu makine olmuş.
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matmuhendisi 5 yıl
Galiba mikrofon da takılıyor bu sefer olmuş özellikle editörlerin isini kolaylaştırır..
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doctor5945 5 yıl en beğenilen
perfect olmuş alınır yıllarcada kullanılır.
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