Sony, RX100 III kompakt fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sundu

Fotoğraf sektörü içerisinde geliştirdiği FF (Tam Kare) sensörlü A7, A7r ve 4K video çekim desteğiyle dikkatleri üzerine çeken A7s modelleriyle büyük bir atılım gerçekleştiren Sony, uzun zamandır bilgileri gelen üst düzey kompakt fotoğraf makinesi RX100 III'ü de kullanıcıların beğenisine sundu.

2013 Haziran ayında duyurulan RX100 II'nin halefi olarak karşımıza çıkan RX100 III, yerine geldiği modele tasarımsal olarak oldukça benziyor ancak esas farkını teknik detayları ile koyuyor. Bu açıdan bakıldığında özellikle RX100 II içerisinde kullanılan Zeiss 28-100mm f/1.8-4.9'dan daha hızlı Zeiss 24-70mm f/1.8-2.8 (2.9 kat optik yakınlaştırma) lensiyle öne çıkan model, bünyesinde flaş gibi açılabilir şekilde hazırlanan 0.39-inçlik 1,440,000 nokta OLED elektronik vizör taşıyor. Bu vizörüyle 101.6 x 58.1 x 41.0 mm boyut ve 263 gramlık kompakt gövdesinde vizör keyfi yaşatabilen Sony RX100 III, Sony A7s ile benzer olarak TRILUMINOS renk desteğiyle XAVC-S formatında 1920 x 1080 / 60p çözünürlükte video çekimi gerçekleştirebiliyor. RX100 II'den aynı zamanda dahili ND (Neutral Density) filtresiyle ayrılan ve böylece yüksek ışıklı ortamlar ya da uzun pozlamalar için ideal bir yapı ortaya koyan kompakt fotoğraf makinesi, görüntüleri 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensörü (13.2 X 8.8mm) ile oluşturuyor ve gücünü Sony'nin yüksek performans verebilen BIONZ X görüntü işlemcisinden alıyor.

Son dönemde sık sık görmeye başladığımız gibi 3-inçlik 1,229,000 nokta Xtra Fine TFT LCD ekranı öne doğru katlanabilen RX100 III, daha fazla teknik ayrıntıya indiğimiz zaman ise tam çözünürlükte saniyede 10 kare seri çekim hızı, 25 noktalı ve LED aydınlatmalı otomatik netleme sistemi, maksimum 1/2000 enstantane hızı, RAW çekim desteği, 125-12800 ISO aralığı ve NP-BX1 batarya ile CIPA standartlarına göre 320 fotoğraf miktarı gibi ayrıntılar sunuyor. Çağın ihtiyaç ve taleplerine göre NFC ile Wi-Fi teknolojilerine sahip olan fotoğraf dünyasının yeni üyesi, bu sayede akıllı cihazlara veri aktarımı yapabiliyor ya da bu cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Videolar ve fotoğraflar için geliştirilen görüntü sabitleme teknolojisiyle elden oluşan titreşimleri azaltabilen makine, verilerini Memory Stick PRO Duo/Pro-HG Duo/PRO-HG HX Duo, SD, SDHC ve SDXC hafıza kartlarına ve USB 2.0 ile HDMI portları üzerinden belirlenen noktalara hızlı şekilde aktarabiliyor. Çok daha iyi ses kaydı içinse makinenin üzerindeki Hot Shoe bağlantısında harici ECM-XYST1M mikrofon modeli aktif olarak kullanılabiliyor.

Sony'nin gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken yeni üst düzey kompakt fotoğraf makinesi RX100 III, sadece siyah renk seçeneği ve 800$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor.





http://www.dpreview.com/news/2014/05/16/sony-announces-cyber-shot-dsc-rx100-iii-with-evf-and-f1-8-2-8-zoom?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1