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Sony SLT-A58 modelinden sonra NEX-3N modelinin de ilk görselleri ortaya çıktı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony SLT-A58 modelinden sonra NEX-3N modelinin de ilk görselleri ortaya çıktı

Bugün görselleri ortaya çıkan Sony'nin yeni SLT fotoğraf makinesi A58'den sonra, firmanın NEX serisinin yeni modeli olacak olan 3N modelinin de ilk görselleri de, Digicame-info sitesi tarafından yayınlandı.
Sony'nin kompakt boyutları ve sundukları oldukça iyi fotoğraf kalitesi ile beğenilen NEX ailesinin yeni üyesi olacak olan NEX-3N için yayınlanan yeni görseller de, makinenin serinin diğer üyelerinde de olduğu gibi oldukça şık bir yapıda olduğu görülüyor. 16MP çözünürlükte bir sensör ile gelmesi beklenen makine, daha önce de belirtildiği gibi üzerinde elektronik yakınlaştırma kontrolü yer alacak ve bu kontrol şuan piyasada aktif olarak satılan hiçbir NEX serisi makine üzerinde yer almıyor.
500-600$ arasında bir fiyat etiketine sahip olması beklenen NEX-3N modeli için yayınlanmış fotoğrafları ve gene Digicame-info tarafından yayınlanan, Zeiss 50mm F/1.4 SSM, yeni Sony 18-55 2 kit lens ve yenilemiş Sony 70-400mm II zoom lenslerin ilk görsellerini aşağıda bulabilirsiniz.
 
Sony SLT-A58 modelinden sonra NEX-3N modelinin de ilk görselleri ortaya çıktı
Sony SLT-A58 modelinden sonra NEX-3N modelinin de ilk görselleri ortaya çıktı
 
Sony SLT-A58 modelinden sonra NEX-3N modelinin de ilk görselleri ortaya çıktı
 
Sony SLT-A58 modelinden sonra NEX-3N modelinin de ilk görselleri ortaya çıktı
Sony SLT-A58 modelinden sonra NEX-3N modelinin de ilk görselleri ortaya çıktı

http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=http://digicame-info.com/2013/02/nex-3n-2.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 yıl
Şu 50mm F/1.4 Zeiss Planar lensi görünce ağzımın suyu aktı.
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Quattro 6 yıl
3N'de yenilik olarak ne göreceğiz acaba?
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alaz1903 6 yıl
Sony fotoğraf makineleri konusunda geliştirdiği teknolojilerle ve çıkardığı cihazlarla dünya liderliğine oynamaya başladı.
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